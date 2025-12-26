Najlepsze polskie filmy na Netflix i HBO Max. Wielka lista ukrytych perełek

Polskie kino w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit, a platformy streamingowe coraz chętniej sięgają po rodzime produkcje – zarówno te najnowsze, jak i uznane już klasyki. Netflix oraz HBO Max oferują dziś bogaty wybór polskich filmów z różnych gatunków: od mocnych dramatów i poruszających filmów historycznych, przez trzymające w napięciu thrillery i kryminały, aż po lekkie komedie i ambitne kino artystyczne.

Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć, przygotowaliśmy zestawienie prawie 60 najlepszych polskich filmów dostępnych na Netflix i HBO Max, które pokazują różnorodność, jakość i siłę współczesnego oraz klasycznego polskiego kina. To idealny punkt wyjścia zarówno dla widzów szukających filmowych hitów, jak i dla tych, którzy chcą odkryć mniej oczywiste, ale warte uwagi tytuły.

Polskie filmy, które warto zobaczyć – 59 tytułów z Netfliksa i HBO Max

„Pod szarym niebem” (HBO Max)



Po sfałszowanych wyborach na Białorusi, dziennikarka Lena transmituje pacyfikację protestów. Namierzona przez wojskowy dron, zostaje zatrzymana. Jej mąż walczy o jej uwolnienie.



„Figurant” (Netflix)



Dramat psychologiczny Roberta Glińskiego, opowiadający o człowieku, który inwigilował Karola Wojtyłę. Psychologiczny portret Budnego - esbeka, który przez dwadzieścia lat inwigilował Karola Wojtyłę. Między mężczyzną a biskupem, choć nigdy nie stanęli ze sobą twarzą w twarz, rodzi się szczególna więź: jednostronna, obsesyjna i patologiczna.



„Dawid i elfy” (Netflix)



Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.



„Pokój z widokiem na morze” (HBO Max)



Dwaj psychiatrzy uczestniczą w akcji ratowania samobójcy, który zamierza skoczyć z wieżowca.



„Raport Pileckiego” (Netflix)



Historia wielkiego bohatera drugiej wojny światowej - rotmistrza Witolda Pileckiego, który po zakończeniu działań zbrojnych próbował przeciwstawiać się narzuconej Polsce sowieckiej dominacji.



„Skołowani” (Netflix)



Opowieść o miłości, która odmieni największego kłamcę. Pełna uroku historia spotkania Maksa – wiecznego "Piotrusia Pana" i przebojowej Julii.



„Tata” (HBO Max)



Michał, kierowca TIRa i samotny ojciec, zmuszony jest zabrać w trasę córkę i jej najlepszą przyjaciółkę.



„Strzępy” (Netflix)



Paterokowie to kochająca się, wielopokoleniowa rodzina. Ich życie jest spokojne i niepozbawione elementów humoru. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie: dziadek Gerard zaczyna zachowywać się dziwnie, łamie konwenanse i normy społeczne. Okazuje się, że są to pierwsze symptomy alzheimera. Jak bohaterowie filmu sobie z tą diagnozą? Nasilająca się choroba Gerarda sprawia, że relacje w rodzinie wystawione są na wielką próbę, a na światło dzienne wychodzą skrywane napięcia, sekrety i pretensje.



„Polowanie” (Netflix)



Mieszkaniec prowincjonalnego miasteczka, motywowany zaniedbaniami rządzących, staje do walki o urząd burmistrza.



„Przepiękne!” (HBO Max)



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



„Bokser” (Netflix)



Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.



„Dalej jazda” (Netfllix)



Józiek i Elżbieta wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń.



„Listy do M. Pożegnania i powroty” (HBO Max)



Mel próbuje chronić swojego pracownika przed popełnianiem jego własnych błędów młodości. Karina i Szczepan walczą z wodą, która niespodziewanie zalewa ich mieszkanie. Wojciech traci nadzieję, choć los ma dla niego inne plany. Ignaś, synek Doris i Mikołaja, rusza w pościg za utraconym prezentem i duchem Świąt.



„Noc w przedszkolu” (Netfllix)



Młody mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie ekscentrycznych rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny.



„Chrzciny” (Netflix)



Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny.



„Piep*zyć Mickiewicza 2” (Netflix)



Ekipa z III B i ich nietypowy wychowawca wracają! Do paczki dołącza Korek, geniusz matematyczny, którego koledzy uczą podrywu… z marnym skutkiem. Tymczasem Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ale czy są na to gotowi?



„Moje wspaniałe życie” (Netflix)



Jo próbuje pogodzić ze sobą życie rodzinne, karierę i życie osobiste. Mąż stara się dotrzymać jej kroku.



„Simona Kossak” (Netflix i HBO Max)



Historia biolożki, Simony Kossak, która po ukończeniu studiów postanawia porzucić dawne życie w Krakowie i rozpocząć pracę w Białowieży. Na miejscu poznaje znanego fotografa przyrody, a wspólna pasja sprawia, że zaczyna ich łączyć szczególna więź.



„Komedia małżeńska” (Netflix)



Zmęczona domowymi obowiązkami kobieta zostawia rodzinę i wyjeżdża do innego miasta, gdzie znajduje dobrą pracę.



„Za duży na bajki” (Netflix)



Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości.



„Inni ludzie” (HBO Max)



Grupa warszawiaków prowadzi monotonne, szare życie, szukając ukojenia wśród narkotyków i antydepresantów.



„Druga Furioza” (Netflix)



Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.



„Napad” (Netflix)



Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.



„Hiacynt” (Netflix)



Robert, młody milicjant „z zasadami”, wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.



„Niebezpieczni dżentelmeni” (Netflix i HBO Max)



Zakopane, 1914. Czterech artystów budzi się po szalonej, narkotycznej imprezie nie dość, że zamieszani w rewolucyjną intrygę, to jeszcze z trupem na kanapie.



„Ukryta gra” (Netflix i HBO Max)



Początek lat sześćdziesiątych, u szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego.



„Doppelgänger. Sobowtór” (Netflix)



Agent służb specjalnych przejmuje tożsamość innego mężczyzny i rozpoczyna budowanie swojej kariery szpiegowskiej.



„Kolory zła: Czerwień” (Netflix)



Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.



„Teściowie 2” (Netflix i HBO Max)



Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.



„Juliusz” (Netflix)



Mimo drugiego zawału, ojciec Juliusza odmawia zmiany trybu życia. Wybawieniem zdaje się być Dorota, lekarz weterynarii.



„Planeta singli 3” (Netflix)



Ania i Tomek planują wesele na wsi u rodziny mężczyzny. Niespodziewany przyjazd ojca pana młodego jeszcze bardziej wszystko komplikuje.



„Quo vadis, Aida?” (HBO Max)



Do Srebrenicy wkraczają oddziały serbskie. Pracująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje ocalić swoją rodzinę.



„Demony wojny wg Goi” (Netflix)



Odział żołnierzy sił pokojowych, mimo zakazu dowództwa, rusza na pomoc załodze zestrzelonego w górach śmigłowca.



„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” (Netflix)



Zdzisław Najmrodzki, znany całej Polsce jako "król złodziei", poznaje kobietę, dla której chce zmienić swoje dotychczasowe życie.



„Jak pokochałam gangstera” (Netflix)



Tajemnicza kobieta opowiada o wzlocie i upadku Nikodema "Nikosia" Skotarczaka, jednego z największych gangsterów w historii Polski.



„Zabawa zabawa” (Netflix)



Trzy nadużywające alkoholu kobiety próbują pokonać przeciwności losu, które nasilają ich problemy z nałogiem.



„Fuks” (Netflix)



18-letni Aleks podkochuje się w Sonii, asystentce Bagińskiego. Chłopak ma do załatwienia porachunki z pracodawcą dziewczyny.



„Kamerdyner” (Netflix)



Przez cztery dekady na ziemiach pomorskich łączą się losy Niemców, Polaków i Kaszubów.



„Furioza” (Netflix)



Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.



„Czas surferów” (Netflix)



Dżoker postanawia porwać biznesmena Czarneckiego, który dwa lata wcześniej wyrzucił go z pracy. W tym celu nawiązuje współpracę z trzema młodymi miłośnikami gangsterskiego kina.



„Johnny” (Netflix i HBO Max)



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Teściowie” (Netflix)



Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.



„Pitbull: Ostatni pies” (Netflix)



Po śmierci Soczka policjanci z warszawskiej komendy rozpoczynają śledztwo. Na wezwanie komendanta do stolicy przybywają Nielat zwany Quantico, Metyl oraz Despero, którzy mają za zadanie powstrzymać gangi walczące między sobą o miasto.



„Znachor” (Netflix)



Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.



„7 uczuć” (Netflix)



Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu emocji.



„Ziarno prawdy” (Netflix)



W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrodni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego rozwiązują zagadkę morderstwa.



„Strefa interesów” (HBO Max)



Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.



„Pokot” (Netflix)



W Sudetach dochodzi do serii morderstw, których ofiarami są myśliwi. Wobec bezradności policji śledztwo rozpoczyna emerytowana inżynierka.



„Chłopi” (HBO Max)



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” (Netflix)



Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stanowią priorytet.



„Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” (HBO Max)



Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, walczy o wydanie książki, która na zawsze odmieni życie seksualne Polaków.



„Pod mocnym aniołem” (Netflix)



Jerzy, pisarz i alkoholik, pod wpływem miłości do kobiety próbuje wyjść z nałogu.



„Zimna wojna” (Netflix)



Utalentowany kompozytor zakochuje się w młodej członkini zespołu ludowego. Wielkie uczucie utrudniają jednak realia powojennego bloku komunistycznego.



„Kler” (Netflix)



Życie trzech księży ulega zmianie, kiedy ich drogi krzyżują się ponownie.



„Drogówka” (Netflix)



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„Vinci” (HBO Max)



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież "Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.



„Pitbull. Nowe porządki” (Netflix)



Policjanci dwóch warszawskich komend łączą siły w walce z Grupą Mokotowską.



„Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (Netflix)



Sylwester opowiada swojemu ojcu o cierpieniu jakie przechodził, kiedy ten pił.



„Bogowie” (HBO Max)



Profesor Zbigniew Religa, utalentowany kardiochirurg wierzy, że jest w stanie dokonać przeszczepu serca. Nie poddaje się mimo wielu nieudanych operacji. Czytaj też:

