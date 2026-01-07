Tą sprawą żyła cała Polska. Netflix usuwa miniserial

Serial dokumentalny „Sprawa matki Madzi” z gatunku true crime z jednej strony pokazuje rodzinną tragedię, której przebieg i przyczyny stały się tematem społecznym numer jeden, z drugiej wielopoziomowe spojrzenie na to, jak relacjonowały ją media.

Jedna z najgłośniejszych zbrodni w historii Polski. Serial znika z Netflix

„Sprawa matki Madzi” przybliża kulisy śledztwa w sprawie zaginięcia, a następnie zabójstwa małej Madzi z Sosnowca. Dziennikarze, eksperci i świadkowie zabierają głos, odsłaniając kulisy tej mrocznej historii. Od zgłoszenia porwania przez matkę dziewczynki, Katarzynę W., aż po odnalezienie ciała i proces sądowy – widzowie mają okazję śledzić każdy etap śledztwa.

Produkcja pokazuje jak media, pod ogromną presją opinii publicznej, poszukują informacji na temat zaginięcia dziecka. Dziennikarze rywalizują ze sobą o sensacyjne newsy, często przekraczając granice etyki. Z drugiej strony, śledczy i biegli próbują ustalić prawdę, niezależnie od medialnego szumu. Serial dokumentalny pozwala zajrzeć za kulisy śledztwa i zobaczyć, jak działają media, policja i eksperci. To wnikliwe spojrzenie na wydarzenia, które wstrząsnęły Polską i zmusiły społeczeństwo do zadawania trudnych pytań o dobro, zło i granice ludzkiej psychiki.

Serial „Sprawa matki Madzi” dostępny jest na Netlix do 31 grudnia.

