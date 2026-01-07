QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Wyzwanie pełne nostalgii
Udostępnijdodaj Skomentuj
Telewizja

QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Wyzwanie pełne nostalgii

Dodano: 
„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Wróć do czasów swojego dzieciństwa i sprawdź się w naszym quizie z wieczorynek! Wystarczy, że dopasujesz kadr do tytułu wieczorynki.

Jeżeli tęsknisz za swoim dzieciństwem i chciałbyś poczuć odrobinę nostalgii – zmierz się z naszym quizem, w którym przy okazji sprawdzenia swojej wiedzy, możesz cofnąć się w czasie do najpiękniejszych chwil sprzed lat. Gotowy? Do dzieła!

Rozpoznaj kadry z wieczorynek! Nostalgiczne wyzwanie

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 Ta wieczorynka to: Ta wieczorynka to:
  • Miś Yogi
  • Miś Uszatek

Czytaj też:
Banalny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to konieczność!Czytaj też:
Myślisz, że znasz polskie ryby? Nasz QUIZ brutalnie to sprawdzi

Źródło: WPROST.pl