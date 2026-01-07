Mąż Brigitte Bardot ujawnił przyczynę śmierci aktorki. „Znów stała się niesamowicie piękna”

Brigitte Bardot zmarła 28 grudnia w La Madrague – swoim domu w Saint-Tropez we Francji w wieku 91 lat. W kilka dni po jej śmierci mąż aktorki Bernard d'Ormale ujawnił, że jedna z największych gwiazd francuskiego kina zmagała się z rakiem. Przeszła dwie operacje, jednak nie udało się jej uratować.

Bernard d'Ormale, który poślubił Bardot w 1992 roku, opowiedział w wywiadzie dla magazynu „Paris Match” o ostatnich chwilach żony: „Nigdy jej nie opuściłem. Czuwałem nad nią, wspierany przez pielęgniarki, które dyskretnie przychodziły każdego dnia”.

Wspominał poranek śmierci Bardot: „Byłem półprzytomny obok niej. Usiadłem, gdy usłyszałem, jak mówi »Pioupiou«, to taki mały przydomek, którego używaliśmy w prywatnych rozmowach, i tak się skończyło”. Dodał: „Na jej twarzy pojawił się spokój i ukojenie. I znów stała się niesamowicie piękna, tak jak za młodu. Nie uwierzylibyście, że miała 91 lat”.

Brigitte Bardot. Legenda francuskiego kina

Brigitte Bardot stała się symbolem epoki i prawdziwą legendą francuskiego kina. Urodzona w 1934 roku w Paryżu, zaczynała jako modelka, by szybko trafić na wielki ekran. Prawdziwy przełom przyniósł jej film „I Bóg stworzył kobietę”, który uczynił z niej międzynarodową ikonę nowej, wyzwolonej kobiecości.

Bardot grała naturalnie, bez maniery typowej dla ówczesnego kina. Jej bohaterki były wolne, niepokorne, często niewygodne dla świata zdominowanego przez męskie reguły. Popularność miała jednak swoją cenę. Aktorka szybko zaczęła odczuwać zmęczenie sławą. W wieku zaledwie 39 lat porzuciła kino.

Swoje nowe życie Brigitte Bardot poświęciła walce o prawa zwierząt. Założyła fundację i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywistek.

Czytaj też:

70+ najlepszych miniseriali wszech czasów. Polacy wybraliCzytaj też:

Nowy polski serial Netfliksa, oparty na faktach. Uwielbiana aktorka w głównej roli