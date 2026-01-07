Kontrowersyjny aktor w „Tańcu z Gwiazdami”? To z nią ma zatańczyć

Fani programu „Taniec z Gwiazdami” zobaczą nowe odcinki swojego ulubionego show już 1 marca 2026 roku. 17. edycja programu zbliża się wielkimi krokami, a w sieci pojawiają się pierwsze informacje na temat jej przyszłych uczestników. Według medialnych doniesień zobaczyć mamy między innymi Mateusza Pawłowskiego, znanego z roli Kacperka w „Rodzince.pl”, a także Emilię Komarnicką, kojarzoną z takich tytułów jak „Och Karol 2” oraz „Na dobre i na złe” czy małżeństwo Agnieszki i Piotra Głowackich, którzy niedawno wzbudzali wiele kontrowersji, podczas swojego udziału w „Azja Express”.

Sebastian Fabijański w „Tańcu z Gwiazdami”? Są „widywani”

W środę 7 stycznia Pudelek podał, powołując się na własne źródło, że w show wystąpi również Sebastian Fabijański. Przypomnijmy, aktor miał wziąć udział w ostatniej edycji programu, jednak w ostatniej chwili postanowił się z tego wycofać. Według informatora Pudelka, było już blisko podpisania umowy, jednak wówczas Fabijański uznał, że nie będzie to dla niego dobre, ze względu na dużą rolę w filmie Macieja Kawulskiego, który miał premierę w 2025 roku. – Marzy, żeby ludzie raczej o nim zapomnieli na jakiś czas, by mocno uderzyć z tym nowym filmem. On już ma dość rozgłosu – podał informator.

Tym razem, według Pudelka, Fabijański jednak postanowił podjąć taneczne wyzwanie. Jego trenerką ma być Julia Suryś, która w jednej z poprzednich edycji była partnerką Filipa Lato. Taneczne duo ma być widywane na warszawskim Bemowie, gdzie przygotowują się do programu.

