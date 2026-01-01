Najlepsze filmy 2025 roku i gdzie je obejrzycie. 60+ rekomendacji na weekend i wolne dni

Rok 2025 dobiega końca, a my postanowiliśmy podsumować filmowe hity, które w tym roku zachwyciły krytyków i widzów na całym świecie. Przed wami lista najlepszych, bo najwyżej ocenianych filmów 2025 roku – zestawienie, które pomoże wam wybrać idealny seans na weekend czy nadchodzące wolne od pracy dni. Tworząc tę listę, kierowaliśmy się nie tylko ocenami ekspertów i recenzentów, ale też reakcjami widzów – bo to właśnie połączenie tych dwóch perspektyw najlepiej oddaje to, co w kinie naprawdę ważne.

W 2025 roku pojawiło się wiele produkcji, które łączy wysoka jakość scenariusza, mistrzowskie aktorstwo i reżyseria na światowym poziomie. Wiele z tych filmów jest już dostępnych na popularnych platformach streamingowych, co sprawia, że weekendowy maraton filmowy staje się bardzo prosty. Nie musicie już szukać godzinami – najlepsze tytuły 2025 roku są na wyciągnięcie ręki i podpowiadamy, gdzie obejrzycie te filmy. Sprawdźcie, co w tym roku najlepszego w kinie!

Najlepsze filmy 2025 roku. 60+ tytułów, które już są w serwisach streamingowych

„Moja mama Jayne” (HBO Max)



Aktorka nagrodzona Emmy i Złotym Globem, Mariska Hargitay, zagłębia się w historię swojej matki, Jayne Mansfield, prawie 60 lat po jej śmierci.



„W pogoni za wiatrem” (Netflix)



Skupiony na karierze dyrektor i beztroski surfer - dziedzice tej samej firmy - odkrywają, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż myśleli, gdy łączą siły w biznesie.



„Niezamierzone ofiary” (HBO Max)



Rutynowy przypadek kończy się tragedią, a neurolog Alexandra mierzy się z winą, błędami i ciężarem odpowiedzialności w szpitalnej rzeczywistości.



„Mój przyjaciel łuskowiec” (Netflix)



Dokument o uratowanym z rąk kłusowników małym pangolinie, który wraca do swojego naturalnego środowiska z pomocą oddanego opiekuna.



„Zaklinaczka rekinów” (Netflix)



Aktywistka działająca na rzecz ratowania mórz, Ocean Ramsey, bez strachu pływa z rekinami w tym dokumencie, który zagłębia się w jej misję ochrony tych stworzeń.



„Sally” (Disney+)



Portret Sally Ride, pierwszej Amerykanki w kosmosie, która przez 27 lat ukrywała swoją relację z partnerką.



„John Wick: Będzie bolało” (Player, Premiery Canal+, TVP VOD, Polsat Box Go)



Keanu Reeves oraz Chad Stahelski wraz z ekipą przedstawiają nieznane historie, ukazując fenomen "Johna Wicka".



„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle” (Apple TV+)



W intymnej i radosnej opowieści o miłości w obliczu straty, poetki Andrea Gibson i Megan Falley odnajdują siłę, a także nieoczekiwany humor, w być może swoim ostatnim roku razem.



„Mężobójstwo po amerykańsku” (Netflix)



Morderstwo czy samoobrona? Dokument prezentujący różne punkty widzenia na sprawę śmierci Jasona Corbetta podczas kłótni z jego żoną i teściem.



„Dwie półkule Lukki” (Netflix)



Aby pomóc cierpiącemu na porażenie mózgowe synowi, Bárbara postanawia poddać go terapii eksperymentalnej w Indiach.



„The Ballad of Wallis Island” (Apple TV+, Premiery Canal+)



Ekscentryczny zwycięzca loterii, który mieszka sam na odległej wyspie, marzy o tym, by jego ulubieni muzycy znów byli razem.



„Kod 3” (Player, TVP VOD)



Wypalony zawodowo ratownik medyczny próbuje przetrwać swoją ostatnią 24-godzinną zmianę, szkoląc w tym czasie nowego medyka.



„Kopenhaska historia miłosna” (Netflix)



Pisarka Mia zakochuje się w samotnym ojcu, Emilu. Wkrótce jednak ich związek przechodzi trudne chwile, gdy poddają się leczeniu niepłodności, żeby mieć własne dzieci.



„Dziewczyna z Kolonii” (Netflix)



Nastoletnia Vera Brandes, wbrew woli rodziców, organizuje koncert Keitha Jarreta w Kolonii.



„David Attenborough: Świat Oceanów” (Disney+)



Odkryj cuda, zagrożenia i nadzieję dla naszego rozległego, połączonego oceanu.



„Ona jedzie z przodu” (Prime Video)



Dziewczyna skazana na śmierć musi walczyć i kraść, aby przetrwać, ucząc się od najbardziej przerażającego człowieka, jakiego zna — swojego ojca.



„Cudowne życie” (Polsat Box Go, Premiery Canal+, TVP VOD, Player)



Roland jest wyjątkowym chłopcem. Choć lekarze orzekli, że nigdy nie będzie chodził, jego uparta matka – Esther – nie przyjmuje tego do wiadomości. Dzięki niezachwianej nadziei i wyparciu złych myśli, podejmuje walkę przeciwko (wydawałoby się) nieubłaganemu losowi.



„Jeden na milion” (Polsat Box Go, Premiery Canal+, TVP VOD, Player)



Austin ma autyzm i wrodzoną łamliwość kości, ale mimo tego, a może właśnie dzięki temu wie, że każdy dzień może być najlepszy.



„Downton Abbey. Wielki finał” (Apple TV+, Prime Video)



Kiedy Mary zostaje uwikłana w publiczny skandal, a rodzina mierzy się z kłopotami finansowymi, stają wobec widma społecznej kompromitacji. Crawley'owie muszą pogodzić się ze zmianami i pozwolić, by to następne pokolenie poprowadziło Downton Abbey w przyszłość.



„Caramelo” (Netflix)



Obiecujący kucharz po otrzymaniu przygnębiającej diagnozy odnajduje nadzieję i humor dzięki przyjaźni z czworonożnym kompanem.



„Jay Kelly” (Netflix)



Znany aktor Jay Kelly i jego menedżer wyruszają na pełną emocji wyprawę. W jej trakcie zmierzą się z konsekwencjami dawnych wyborów i zastanowić się jakie dziedzictwo po sobie zostawią.



„Ostatnia kropla” (Netflix)



Co będzie kroplą, która przeleje czarę goryczy? Katastrofalny dzień popycha ciężko pracującą samotną matkę na skraj szokującej desperacji.



„Kresy szczerości” (Apple TV+)



Dotknięta tragedią kobieta żyje na farmie na odludziu, opiekując się końmi, aż pewnej nocy jej nieobliczalna córka pojawia się umazana w cudzej krwi.



„Zaginiony autokar” (Apple TV+)



Zdeterminowany ojciec ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami.



„Zakręcony piątek 2” (Premiery Canal+, Player, Prime Video)



22 lata po zamianie tożsamości Tess i Anna stają przed nowym wyzwaniem. Anna ma córkę i przyszłą pasierbicę, a przy łączeniu rodzin chaos powraca. Matka i córka przekonują się, że historia może się powtórzyć.



„Drakula. Historia wiecznej miłości” (Premiery Canal+, Player, TVP VOD)



Żar miłości czy chłód nieśmiertelności? XV-wieczny książę Vlad (Caleb Landry Jones), po stracie ukochanej, zostaje przeklęty wiecznym życiem. Przez stulecia błąka się po świecie, by w XIX-wiecznym Paryżu spotkać kobietę (Zoë Bleu), łudząco podobną do tej, którą utracił.



„Babcie” (Netflix)



Po stracie ukochanej matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej życzenie i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są... babcie.



„Wielka, odważna, piękna podróż” (Apple TV+, Prime Video)



A co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, by jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości?



„Nowokaina” (SkyShowtime, Premiery Canal+, Player, Prime Video)



Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.



„Przepiękne!” (HBO Max, Prime Video, Player, Apple TV+)



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



„Skomplikowani” (Prime Video, TVP VOD, Premiery Canal+, Polsat Box Go)



Porzucony przez żonę Carey zwraca się po radę do zaprzyjaźnionego małżeństwa, które żyje w otwartym związku, co wywołuje katastrofalne skutki dla całej czwórki.



„Follemente. W tym szaleństwie jest metoda” (Player, Premiery Canal+)



Kto mieszka w naszej głowie? Szaleniec, racjonalista, impulsywny marzyciel? Poznajemy myśli Lary i Piera podczas pierwszej randki – ich lęki, pragnienia i wewnętrzne głosy walczące o kontrolę.



„Steve” (Netflix)



Intensywny dzień z życia dyrektora szkoły poprawczej ostatniej szansy, który usiłuje zapanować nad uczniami, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Czwartkowy Klub Zbrodni” (Netflix)



Grupa starszych wiekiem domorosłych detektywów z pasją do rozwiązywania starych spraw trafia na trop prawdziwego morderstwa.



„Państwo Rose” (Disney+, Player)



Za fasadą perfekcyjnego związku kryją się napięcia i dawne żale, które eksplodują w chwili, gdy ambicje męża legną w gruzach, a droga zawodowa żony nabiera blasku.



„Smashing Machine” (Premiery Canal+, TVP VOD, Player, Polsat Box Go)



Mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i małżeńskim kryzysem, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze.



„Dom pełen dynamitu” (Netflix)



Gdy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wymierzony w USA, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć, kto stoi za atakiem i ustalić plan działania.



„Sny o pociągach” (Netflix)



Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.



„Bridget Jones: Szalejąc za facetem” (Player, Apple TV+, Prime Video)



Bridget radzi sobie jako wdowa i samotna matka z pomocą rodziny, przyjaciół i byłego kochanka, Daniela. Po powrocie do pracy i na aplikacjach jest podrywana przez młodszego mężczyznę i być może - tylko być może - nauczyciela nauk ścisłych jej syna.



„Szpiedzy” (SkyShowtime)



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.



„Amator” (Disney+)



Żona zatrudnionego w CIA kryptologa ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Nie zważając na konsekwencje mężczyzna postanawia znaleźć winnych.



„Together” (Player, Prime Video, Polsat Box Go, TVP VOD)



Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.



„Brzydka siostra” (TVP VOD, Prime Video, Polsat Box Go, Premiery Canal+)



Elwira, żyjąca w cieniu pięknej siostry, zrobi wszystko, by zdobyć księcia i odmienić swoje życie.



„Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka” (Premiery Canal+, Prime Video, TVP VOD, Polsat Box Go)



Eve, godna następczyni Johna Wicka, perfekcyjnie władająca każdym typem broni, zrobi wszystko, by dopaść mordercę swojego ojca.



„Fenicki układ” (Premiery Canal+, Player, Prime Video)



Biznesmen Zsa-zsa Korda kolejny raz wychodzi cało z katastrofy lotniczej. Chcąc ratować projekt życia, wciąga do gry córkę-zakonnicę, która odkrywa mroczne rodzinne sekrety.



„Druga Furioza” (Netflix)



Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.



„Wielki marsz” (Prime Video, TVP VOD, Player, Polsat Box Go)



Pięćdziesięciu wybranych nastolatków bierze udział w morderczym marszu, który przeżyć może tylko zwycięzca.



„Mission Impossible – The Final Reckoning” (Premiery Canal+, Player, Prime Video)



Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise powraca do jednej ze swoich popisowych ról, roli tajnego agenta Ethana Hunta.



„Wojna” (Prime Video)



Film oparty na prawdziwych doświadczeniach byłego żołnierza Navy SEAL Raya Mendozy z wojny w Iraku.



„Złodziej z przypadku” (Premiery Canal+, Polsat Box Go, Player)



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Fantastyczna 4: Pierwsze kroki” (Disney+)



Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.



„Materialiści” (Premiery Canal+, Polsat Box Go, Player)



Dochodowy interes swatki komplikuje się, gdy nawiązuje ona trójkąt miłosny, który zagraża jej klientom.



„Thunderbolts” (Disney+)



Grupa złoczyńców zostaje zrekrutowana przez rząd, aby wykonać tajną misję.



„Towarzysz” (HBO Max, Premiery Canal+)



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Oddaj ją” (Premiery Canal+, Polsat Box Go, Player)



Historia rodzeństwa, które odkrywa przerażające rytuały w odosobnionym domu ich nowej matki zastępczej.



„28 Lat później” (Premiery Canal+, Polsat Box Go, Player)



Jeden z ocalałych po epidemii groźnego wirusa opuszcza małą wyspę i udaje się na stały ląd. Wkrótce odkrywa, że zmutowali nie tylko zarażeni, ale także ci, którzy przetrwali.



„Frankenstein” (Netflix)



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



„F1: Film” (Apple TV+, Prime Video)



Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.



„Grzesznicy” (HBO Max)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Mickey 17” (HBO Max)



Mickey kolonizuje nowy świat. Po śmierci jego wspomnienia pozostają w nowym ciele klona.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.



„Jedna bitwa po drugiej” (Premiery Canal+, Player, Prime Video)



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.Czytaj też:

Nie znasz ich, a warto. Serialowe nowe perełki na NetflixCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix! Ale to ten film włączą wszyscy Polacy