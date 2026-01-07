Film Igi Lis zachwycił wszystkich i ma szansę na Orła. Obejrzycie go już w sieci

Debiut dokumentalny Igi Lis, 25-letniej córki byłej dziennikarskiej pary Tomasza Lisa i Kingi Rusin, otwierał 65. Krakowski Festiwal Filmowy, trafił do ponad 100 kin w całej Polsce i w tym roku kandyduje do Polskich Nagród Filmowych Orły. To opowieść o sile, pasji i wyzwaniach lokalnej społeczności, które zderzają się z przemijaniem oraz chorobą.

Dokument Igi Lis już w sieci. O czym jest „Bałtyk”?

„Bałtyk” to historia Mieci, charyzmatycznej właścicielki kultowej wędzarni ryb w Łebie, która od ponad czterech dekad jest nieodłączną częścią lokalnego krajobrazu. Wędzarnia u Mieci to nie tylko miejsce pracy, ale przestrzeń, w której codzienność miesza się z zapachem dymu i soli. To centrum życia, spotkań i emocji. Mieszkańcy nie traktują Mieci jak zwykłej sąsiadki – w całej okolicy i regionie Miecia to Królowa Łeby, osobowość, która swoją charyzmą i energią dodaje wigoru małej, nadmorskiej miejscowości.

Nic nie trwa jednak wiecznie. Twórcy filmu towarzyszą Mieci w kluczowym momencie jej życia – kobieta staje przed pytaniem o to, jak pokierować dalej własnym losem. Kiedy bohaterka jest zmuszona, by zadbać o swoje zdrowie, dostrzega, że działalność, która przez dekady była dla niej sensem życia, będzie musiała w końcu zejść na drugi plan. Kim jest Królowa Łeby poza swoją wędzarnią i poza pracą, która definiowała ją przez całe życie?

„Bałtyk” z wrażliwością i ciepłem pokazuje moment zawieszenia między przeszłością a niepewną przyszłością, rejestrując zarówno siłę bohaterki, jak i jej kruchość. W tle wybrzmiewa nadmorski folklor, którego codzienne rytuały tworzą unikalny obraz polskiego wybrzeża.

Film Igi Lis „Bałtyk” dostępny jest do obejrzenia od 6 grudnia na platformie Canal+.

