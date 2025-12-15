Kontrowersje wokół nowych projektów Friza. Influencerom grozi proces?

Znany z filmów Ekipy Friz w lipcu tego roku zakończył trzecią edycję programu „Twoje 5 minut”. Z grupy 750 chętnych wyłonił finałową jedenastkę, którą rozdzielił na dwa kanały na YouTube: Faza dla mocnego humoru i wyzwań oraz Baza dla młodszych widzów z mniej kontrowersyjnymi treściami.

Kontrowersyjne działania influencerów w kamieniołomie Liban

Oba projekty cieszą się dużą oglądalnością, ale ten pierwszy przyciąga nie tylko pozytywne emocje. W listopadzie influencerzy nagrywali odcinek w kamieniołomie Libana w Krakowie. Bawili się w chowanego z clownami na terenie byłego niemieckiego obozu karnego, w którym znajduje się pomnik ku czci ofiar tego obozu.

„Faktem jest, że ze względu na historię i obecny charakter kamieniołomu Libana, wykorzystanie tego terenu w sposób przedstawiony w materiale youtuberów z kanału Faza jest niestosowne” – komentowała dla spidersweb.pl Ludmiła Maruszewska, główna specjalistka ds. promocji Muzeum KL Plaszow. Po negatywnych komentarzach, nagranie z tego miejsca usunięto, a Faza w oświadczeniu pisała o „cennej lekcji”.

Influencerzy od Friza nagrywali na uczelni

Również w listopadzie do sieci trafiły nagrania grupy z zajęć Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Członkowie Fazy mieli „w zabawny sposób” przeszkadzać, zadając głupie pytania lub robiąc tosty podczas wykładu. Szybko jednak dali się zdemaskować, a prawdziwi studenci negatywnie zareagowali na ich „żarty”.

Influencerom zwrócono uwagę, że nagrywają bez zgody. Początkowo Faza opublikowała nawet materiał, nie zasłaniając twarzy studentów. Co gorsza, wyrzuceni z budynku uczelni, członkowie Fazy udali się na inny wydział, by znów niepostrzeżenie nagrywać zajęcia, kontynuując swój program.

„Podjęte tego dnia działania przez youtuberów, jak i opublikowane przez nich materiały, naruszają wewnętrzne regulacje uczelni, jak i przepisy ustawowe” – oceniały władze uczelni w komunikacie rozesłanym do mediów. Zapowiedziano podjęcie kroków prawnych.

„Naruszono m.in. dobra osobiste studentów, jak i wykładowców, którzy zgłosili ten incydent uczelni. Trwają obecnie czynności przygotowawcze w tym zakresie” – czytamy. „Wyborcza” podkreśla, że działania influencerów wybranych przez Friza cieszą się sporym zainteresowaniem, a jego wszystkie projekty są bardzo dochodowe. W III kwartale tego roku Ekipa Holding osiągnąć miała przychody na poziomie 64 mln zł netto.

Czytaj też:

Zdecydowała się na „wolny poród” i zmarła. 24 lekarzy próbowało ją uratować, w szpitalu zabrakło krwiCzytaj też:

Stanowski zdziwiony po wyroku sądu. „Tu się nie zgadzamy”