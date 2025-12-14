Polacy go uwielbiali. „Aktor bez twarzy, który grał wszystko”

Choć dla milionów widzów pozostanie na zawsze barwnym „Siarą” z kultowego „Kilera”, Janusz Rewiński był znacznie bardziej skomplikowaną postacią. Milczący, unikający mediów, a jednocześnie obdarzony komediowym talentem, którego zazdrościła mu cała branża. „Potrafił zrobić pięć minut kabaretu z jednego błędu” – wspomina Cezary Pazura w biografii Rewińskiego „Siara. I nic nie jest jasne”. Książka ukaże się w styczniu 2026 roku.

Przebojowy popis „z twarzą pijanego filozofa”

Zagrać do czyjegoś scenariusza to jedno, ale mieć ten niemal zwierzęcy instynkt, który pozwala stworzyć na scenie coś z niczego, to już do tego trzeba mieć talent. Tymczasem, jego dowodzi jego pierwsza biografia, Janusz Rewiński był właśnie prawdziwym wirtuozem improwizacji. W książce Cezary Pazura, wspomina występ Rewińskiego, który artysta „utkał” na jednym słowie: Elbląg. Janusz wyszedł tego dnia na scenę Opery Leśnej w Sopocie spóźniony, na dodatek „z udawaną czkawką” i „twarzą pijanego filozofa”.

„Spóźniłem się, bo jechałem przez hy! bląg” – zaczął Rewiński i to już wystarczyło, by przez kolejne pięć minut publiczność płakała ze śmiechu, bo Rewiński „w »hy! blągu« jechał, spał, pił, gubił się, tłumaczył i błyszczał” – czytamy w biografii. Cezary Pazura przyznaje, że on sam był pod wrażeniem. „Zrobił pięć minut kabaretu z jednego błędu. Tak się powinno uczyć w szkołach teatralnych – dajesz aktorowi jedno słowo i mówisz: zrób z tego popis” – mówi w książce Pazura.

Dodajmy, że Rewiński miał do tego twarz. Zjawiskową, którą również mógł zagrać. „Miał brodę, brwi, oczy i to wystarczyło, by stworzyć jedyną w swoim rodzaju maskę. Grecy mieli dwie: tragiczną i komiczną. A Rewa miał swoją. Jedną. Żywą. Niewiarygodnie plastyczną. To był aktor bez twarzy, a grał wszystko. To było nieprawdopodobne” – mówi Pazura w biografii Rewińskiego.

„Siara. I nic nie jest jasne”. Pierwsza biografia artysty

Premiera książki zaplanowana jest na 28 stycznia 2026 roku, a nowość Wydawnictwa Otwartego już teraz budzi ogromne emocje. To pierwsza tak pełna opowieść o Rewińskim — aktorze, satyryku, kabareciarzu i, na chwilę, polityku, który zmarł 1 czerwca 2024 roku, mając 75 lat. Artyście, który był nie tylko „Siarą”, ale też gwiazdą „Kabaretu Tey”, „Kabaretu Olgi Lipińskiej” czy serialowych „Tygrysów Europy”.

Autorka, Beata Biały, dotarła do dziesiątek jego bliskich i współpracowników. Wśród nich są m.in. Aleksander Rewiński, Paweł Deląg, Beata Ścibakówna, Krystyna Tkacz i Krzysztof Piasecki. To nie jest klasyczna biografia ani lekka książka pełna anegdot, tylko bardzo filmowo napisana, intymna opowieść o Januszu Rewińskim – człowieku, który całe życie robił wszystko, by zostać w cieniu własnej legendy.

