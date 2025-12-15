To tu zabito Roba Reinera i jego żonę. W dzielnicy mieszkają największe gwiazdy

Na mapie Los Angeles niewiele jest miejsc tak eleganckich i jednocześnie obrosłych legendą jak Brentwood. To właśnie tam mieszkali Rob i Michele Reinerowie – w dzielnicy, która od dekad uchodzi za bezpieczną, zamożną i niemal kameralną, choć jej mieszkańcy należą do najbardziej rozpoznawalnych ludzi świata.

Rob Reiner i Michele Singer Reiner nie żyją

Aktor i reżyser 78-letni Rob Reiner oraz jego żona 68-letnia Michele Singer Reiner zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia w swoim domu w Brentwood przy Chadbourne Avenue 200. Informację o śmierci pary podał rzecznik rodziny Reinerów. „Z głębokim smutkiem ogłaszamy tragiczną śmierć Michele i Roba Reinera. Jesteśmy zdruzgotani tą nagłą stratą i prosimy o zachowanie prywatności w tym niewiarygodnie trudnym czasie” – powiedział w oświadczeniu do mediów.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie „prawdopodobnego zabójstwa”. Źródła w organach ścigania poinformowały „The Times”, że w związku ze śmiercią małżeństwa przesłuchiwany jest członek rodziny. Poinformowano także, że w domu nie doszło do włamania, a Reinerowie odnieśli obrażenia, wskazujące na pchnięcia nożem. Jak mogło dojść do takiej tragedii w takim miejscu?

Brentwood – małe miasteczko dla wielkich

Brentwood od lat sprawia wrażenie osobnego świata. Rezydencje skryte są za wysokimi żywopłotami i rozlokowane wzdłuż krętych ulic biegnących po wzgórzach. Choć to jedna z części Los Angeles, panuje tam atmosfera małego miasteczka – z tą różnicą, że sąsiadami bywają gwiazdy kina, sportu i polityki. Sercem dzielnicy jest Brentwood Country Mart, centrum handlowe działające od 1948 roku, zaprojektowane na wzór czerwonej stodoły. Wśród najemców znajdują się m.in. Goop – marka lifestyle’owa Gwyneth Paltrow – a także market i restauracja oferująca serwis kawiorowy.

Przez lata Brentwood przyciągało hollywoodzką elitę. Domy w tej okolicy mieli lub mają m.in. Gwyneth Paltrow, LeBron James, Arnold Schwarzenegger oraz Bob Iger, prezes Disneya. Nieruchomość w tej dzielnicy posiadają także była wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris i jej mąż Doug Emhoff.

Z Brentwood związany jest również Rick Caruso, miliarder i deweloper luksusowych centrów handlowych oraz hoteli. W 2022 roku bez powodzenia kandydował na burmistrza Los Angeles, a jednym z impulsów do startu w wyborach była – jak sam podkreślał – bezdomność widoczna na ulicach w pobliżu jego domu. Przegrał z Karen Bass, jednak po pożarze Palisades, który doprowadził do ewakuacji mieszkańców Brentwood, ponownie pojawiły się spekulacje o jego możliwym starcie w kolejnych wyborach.

Mroczne karty w historii dzielnicy

Blask celebrytów nie uchronił Brentwood przed skandalami, które na trwałe zapisały się w historii tej okolicy. W 1994 roku w jednej z tamtejszych rezydencji mieszkał O.J. Simpson, gdy zamordowano jego byłą żonę Nicole Brown Simpson. Choć później został uniewinniony, społeczność Brentwood nie przyjęła go z powrotem z otwartymi ramionami.

Innym symbolem dzielnicy stał się dom w stylu hiszpańskiego kolonializmu, w którym w 1962 roku zmarła Marilyn Monroe. Przez lata los tej nieruchomości był przedmiotem sporów. W 2023 roku rada miejska Los Angeles zdecydowała o ochronie budynku przed wyburzeniem, a we wrześniu sędzia odrzucił wniosek obecnych właścicieli o jego zburzenie.

Brentwood pozostaje więc miejscem pełnym kontrastów: luksusowym azylem dla elit, a jednocześnie przestrzenią, w której historia Hollywood niejednokrotnie pokazywała swoje najmroczniejsze oblicze.

Czytaj też:

Nie żyje Rob Reiner i jego żona. Znaleziono ich martwych w domuCzytaj też:

„Mama na obrotach” zrzuciła 40 kg! Pokazała zdjęcia