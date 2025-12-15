Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki i inne perełki! QUIZ
Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki i inne perełki! QUIZ

„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Tęsknisz za dzieciństwem? Wyrusz z nami w nostalgiczną podróż. Obejrzyj kadry i zbadaj przy okazji swoją pamięć!

Jeżeli dorastałeś w PRL-u, ten quiz jest dla ciebie. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz popularne w tamtym czasie produkcje. Pytamy o seriale i wieczorynki, które kojarzone są z tym okresem. Przekonaj się, ile z nich uda ci się rozpoznać!

Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki i inne hity!

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Reksio
  • Piesek Dali

