Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki i inne perełki! QUIZ

Tęsknisz za dzieciństwem? Wyrusz z nami w nostalgiczną podróż. Obejrzyj kadry i zbadaj przy okazji swoją pamięć!
Jeżeli dorastałeś w PRL-u, ten quiz jest dla ciebie. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz popularne w tamtym czasie produkcje. Pytamy o seriale i wieczorynki, które kojarzone są z tym okresem. Przekonaj się, ile z nich uda ci się rozpoznać!
Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki i inne hity!Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z:
- Reksio
- Piesek Dali
Źródło: WPROST.pl