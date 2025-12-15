Tak się bawi gwiazda „Rodzinki.pl”. Wspólne jacuzzi i luksusowy resort
Tak się bawi gwiazda „Rodzinki.pl”. Wspólne jacuzzi i luksusowy resort

Emilia Dankwa
Młode gwiazdki mają rozmach. Jak już obchodzić urodziny, to tak bardziej luksusowo.

Choć oficjalnie 20 lat kończy 16 grudnia, Emilia Dankwa postanowiła nie czekać do ostatniej chwili. Aktorka znana z serialu „Rodzinka.pl” swoje urodziny świętowała już w miniony weekend, celebrując nowy etap życia w gronie przyjaciół i w wyjątkowych okolicznościach.

Urodziny gwiazdy „Rodzinki.pl” w stylu glamour

Impreza nie należała do skromnych. Były balony z cyframi „2” i „0”, bukiet różowych róż oraz tort ze świeczkami. Emilia Dankwa, która od niedawna spełnia się także jako modelka, zadbała o efektowną oprawę wydarzenia i kilka stylizacji. Na urodzinowym przyjęciu pojawiła się w brokatowej, świecącej sukience mini, którą zestawiła ze sportowymi butami. Podczas zdmuchiwania świeczek na czekoladowym torcie miała na sobie białą bluzkę z głębokim dekoltem, a relaks w jacuzzi odbywał się już w czarnym kostiumie kąpielowym.

Wspólne jacuzzi. Urodzinowo

Jednym z głównych punktów programu był wspólny relaks w gorącym jacuzzi. Emilia Dankwa świętowała w towarzystwie bliskich znajomych, a kadry z imprezy szybko trafiły do mediów społecznościowych. Aktorka nie kryła emocji i radości z urodzinowego weekendu. „20. Dziękuję Wam za ten wspaniały czas!! Było idealnie, jestem naprawdę przeszczęśliwa. PS – to dopiero pierwszy z kilku postów z tego weekendu!” – napisała na Instagramie, publikując zdjęcia z celebracji.

Jak wynika z opisu przy zdjęciach, urodzinowe przyjęcie odbyło się w obiekcie Leśny Resort, położonym niedaleko miejscowości Długosiodło. Do dyspozycji gości są tam domki w stylu boho oraz willa z basenem i jacuzzi. Ceny wynajmu w tym miejscu wahają się od 3500 do 7000 złotych za dzień lub weekend.

Emilia Dankwa to młoda polska aktorka i influencerka, która zdobyła popularność jako Zosia w serialu „Rodzinka.pl”. Urodziła się 16 grudnia 2005 roku w Warszawie, ma polsko‑ghańskie korzenie i obecnie rozwija się także w modelingu oraz mediach społecznościowych. Jest aktorką niezawodową znaną również z ról w serialach i filmach takich jak „Belfer” oraz „Być jak Kazimierz Deyna”. Poza aktorstwem działa jako fotomodelka i twórczyni wideo w internecie.

