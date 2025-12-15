Tak się bawi gwiazda „Rodzinki.pl”. Wspólne jacuzzi i luksusowy resort

Choć oficjalnie 20 lat kończy 16 grudnia, Emilia Dankwa postanowiła nie czekać do ostatniej chwili. Aktorka znana z serialu „Rodzinka.pl” swoje urodziny świętowała już w miniony weekend, celebrując nowy etap życia w gronie przyjaciół i w wyjątkowych okolicznościach.

Urodziny gwiazdy „Rodzinki.pl” w stylu glamour

Impreza nie należała do skromnych. Były balony z cyframi „2” i „0”, bukiet różowych róż oraz tort ze świeczkami. Emilia Dankwa, która od niedawna spełnia się także jako modelka, zadbała o efektowną oprawę wydarzenia i kilka stylizacji. Na urodzinowym przyjęciu pojawiła się w brokatowej, świecącej sukience mini, którą zestawiła ze sportowymi butami. Podczas zdmuchiwania świeczek na czekoladowym torcie miała na sobie białą bluzkę z głębokim dekoltem, a relaks w jacuzzi odbywał się już w czarnym kostiumie kąpielowym.

Wspólne jacuzzi. Urodzinowo

Jednym z głównych punktów programu był wspólny relaks w gorącym jacuzzi. Emilia Dankwa świętowała w towarzystwie bliskich znajomych, a kadry z imprezy szybko trafiły do mediów społecznościowych. Aktorka nie kryła emocji i radości z urodzinowego weekendu. „20. Dziękuję Wam za ten wspaniały czas!! Było idealnie, jestem naprawdę przeszczęśliwa. PS – to dopiero pierwszy z kilku postów z tego weekendu!” – napisała na Instagramie, publikując zdjęcia z celebracji.

Jak wynika z opisu przy zdjęciach, urodzinowe przyjęcie odbyło się w obiekcie Leśny Resort, położonym niedaleko miejscowości Długosiodło. Do dyspozycji gości są tam domki w stylu boho oraz willa z basenem i jacuzzi. Ceny wynajmu w tym miejscu wahają się od 3500 do 7000 złotych za dzień lub weekend.

Emilia Dankwa to młoda polska aktorka i influencerka, która zdobyła popularność jako Zosia w serialu „Rodzinka.pl”. Urodziła się 16 grudnia 2005 roku w Warszawie, ma polsko‑ghańskie korzenie i obecnie rozwija się także w modelingu oraz mediach społecznościowych. Jest aktorką niezawodową znaną również z ról w serialach i filmach takich jak „Belfer” oraz „Być jak Kazimierz Deyna”. Poza aktorstwem działa jako fotomodelka i twórczyni wideo w internecie.

