Bracia Di Bianco powracają. Zapowiada się gorący hiszpański romans

Już 12 grudnia na platformie Prime Video zadebiutuje „Powiedz mi po cichu” („Dímelo bajito”, ang. „Tell Me Softly”) – film oparty na bestsellerowej powieści Mercedes Ron, autorki kultowej „Trylogii Winnych”. Hiszpańska produkcja zapowiada się jako pełna napięcia historia o miłości, która po latach wraca ze zdwojoną siłą.

„Powiedz mi po cichu” – nowy film Prime Video

Oficjalny zwiastun produkcji, który właśnie trafił do sieci, zapowiada historię Kamili Hamilton – młodej kobiety, która przez lata starała się uporządkować swoje życie. Wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą, dopóki na jej drodze ponownie nie pojawili się bracia Di Bianco. Siedem lat wcześniej pierwszy pocałunek z Thiago i bezwarunkowa bliskość Taylora na zawsze odmieniły jej świat. Teraz ich powrót burzy spokój, jaki z trudem zbudowała.

Kamila nie jest już tą samą niewinną dziewczyną, którą kiedyś znali. Odkąd odeszli, nikt nie potrafił się do niej zbliżyć – nikt oprócz nich. Czy będzie w stanie oprzeć się spojrzeniu Thiago? A może to Taylor odkryje w niej coś, czego wcześniej nie widział? Jedno jest pewne – ich ponowne spotkanie może skończyć się kolejnym złamanym sercem.

Hiszpańska obsada i gorąca historia miłosna

W rolach głównych występują Alicia Falcó („Bunkier miliarderów”) jako Kami, Fernando Lindez („Szkoła dla elity”) jako Thiago i Diego Vidales („Nudes”) jako Taylor. Towarzyszą im m.in. Celia Freijeiro („Czerwona królowa”), Patricia Vico („Operación Marea Negra”), Andrés Velencoso („Powrót do Las Sabinas”), Eve Ryan („Moja wina”) oraz Fernando Nagore.

Film wyreżyserował Denis Rovira („Punto Nemo”), a scenariusz napisał Jaime Vaca – współtwórca hitu „Szkoła dla elity”. Za produkcję odpowiada uznane hiszpańskie studio Vaca Films, znane z takich tytułów jak „Fatum” czy „Sky High”. Producentami są Borja Pena („Cela 211”, „Hiszpański kurier”) oraz Emma Lustres („Retribution”, „Infiesto”).

Nowy rozdział współpracy z Mercedes Ron

„Powiedz mi po cichu” to kolejny projekt realizowany w ramach współpracy Prime Video z Mercedes Ron i jej zespołem – The House of Ron. To właśnie spod ich ręki wyszła bestsellerowa „Trylogia Winnych”, która odniosła globalny sukces.

Premiera filmu odbędzie się 12 grudnia, zaledwie dwa miesiące po premierze książki w Polsce (wydawnictwo Harde). Fani autorki mogą już szykować się na więcej – druga część sagi, „Tell Me in Secret”, jest już w produkcji.

