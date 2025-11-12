Gwiazdy uderzają w Bosaka. Poszło o baner z „kotkami i psieckami”

Lider Konfederacji opublikował w mediach społecznościowych plakat z Marszu Niepodległości, który natychmiast wywołał falę komentarzy.

„Kotki i psiecka nie zastąpią dziecka” – hasło, które podzieliło internautów

Marsz Niepodległości przeszedł 11 listopada ulicami Warszawy, gromadząc zarówno sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. Wśród niesionych transparentów znalazł się jeden szczególnie komentowany – z napisem: „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera. Demografia to przyszłość”.

Plakat udostępnił Krzysztof Bosak na portalu X (dawniej Twitter), opatrując go komentarzem: „Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu”.

Błyskawiczna reakcja. „Już biegniemy się rozmnażać”

Słowa Bosaka nie pozostały bez reakcji. Dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska zareagowała na wpis w charakterystycznym dla siebie stylu, publikując ironiczny komentarz: „Ja i moje koleżanki już biegniemy się dalej rozmnażać”. Po pewnym czasie zmieniła jednak opis swojego wpisu, który obecnie brzmi: „Niepodległość filmowy.rok2022 mój stalker”.

Pod postem pojawiło się wiele emocjonalnych reakcji, w tym komentarz Maffashion. Influencerka nawiązała do słów Korwin Piotrowskiej, pisząc: „Kurde. Chwyciło. Ja i moje koleżanki już biegniemy się rozmnażać”.

Internauci: w Polsce strach być w ciąży

Pod publikacją nie brakowało także poważniejszych komentarzy, w których użytkownicy wyrażali oburzenie sposobem, w jaki temat dzietności został przedstawiony. „Demografia to przyszłość, napisała partia, która nienawidzi kobiet i chce decydować o ich życiu za nie. W Polsce strach być w ciąży, strach, że in vitro nie ma stabilnego finansowania, strach, że w ciąży życie kobiety się nie liczy. Więc szok i niedowierzanie, dlaczego kobiety się na to nie decydują” – napisała jedna z internautek.

Inni dodawali: „Co to w ogóle za »patriotyczne« przemyślenia?” oraz „Czy w tym kraju można obchodzić jakiekolwiek święto bez wytykania kogoś palcami i polityki? Czy to zbyt skomplikowane dla niektórych?”.

