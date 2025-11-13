Rekordowe wyniki TVP. Ten serial jest hitem jesieni

Pierwszy odcinek thrillera medyczno-szpiegowskiego „Czarna śmierć” w reżyserii Kuby Czekaja przyciągnął przed telewizory prawie półtora miliona widzów, zapewniając stacji najlepsze serialowe otwarcie jesieni 2025 roku. Produkcja równie mocno rozgrzała internet – w serwisie TVP VOD zadebiutowała z wynikami, których nie osiągnął żaden inny tytuł nadawcy w ostatnich miesiącach.

Najlepszy debiut sezonu

Premiera pierwszego odcinka „Czarnej śmierci” odbyła się w niedzielę, 9 listopada 2025 roku o godz. 20.25 w TVP1. Według danych Nielsena obejrzało ją dokładnie 1,48 mln osób. To wynik lepszy niż w przypadku dwóch innych nowości tej jesieni – „Drelicha” i „Profilerki. Jastrë”.

Równie imponująco produkcja wypadła w internecie. W ciągu pierwszych trzech dni od udostępnienia dwóch premierowych odcinków w TVP VOD zanotowano o ponad 53 proc. więcej odtworzeń niż w przypadku „Drelicha” i o blisko 31 proc. więcej niż przy drugim sezonie „Profilerki”. Zasięg oglądalności również robi wrażenie – „Czarną śmierć” zobaczyło o 48 proc. więcej użytkowników niż „Drelicha” i o ponad 45 proc. więcej niż „Profilerkę”.

Drugi odcinek serialu zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 listopada o 20.25 w TVP1. Widzowie mogą go jednak obejrzeć wcześniej – jest dostępny przedpremierowo w TVP VOD.

Historia, która porusza i trzyma w napięciu

„Czarna śmierć” to opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach z 1963 roku, kiedy Wrocław został ogarnięty epidemią czarnej ospy. Twórcy przenoszą widzów w realia Polski Ludowej, łącząc dramat rodzinny, medyczny thriller i wątek szpiegowski.

W centrum historii stoi młoda lekarka Weronika Przybysz, która wraz z zespołem lekarzy podejmuje dramatyczną walkę o zatrzymanie śmiertelnego wirusa. Równolegle toczy się dziennikarskie śledztwo prowadzone w komunistycznej redakcji – jego wynik może przesądzić o losie tysięcy ludzi. Jak podkreślają autorzy, to także historia o odwadze, odpowiedzialności i pragnieniu wolności silniejszym niż strach przed opresją.

Mocne nazwiska i filmowa jakość

Za scenariusz odpowiadają Piotr Derewenda i Wojciech Lepianka, reżyserię powierzono Kubie Czekajowi – twórcy znanemu z nieszablonowego stylu. Zdjęcia zrealizował Wojciech Węgrzyn, scenografię przygotował Jacek Mocny, a za kostiumy odpowiada Agnieszka Sobiecka. Muzykę skomponował Baasch, którego elektroniczne brzmienia nadają serialowi wyjątkowy klimat.

W obsadzie znaleźli się m.in. Anna Karczmarczyk, Agnieszka Podsiadlik, Tomasz Ziętek, Cezary Pazura, Piotr Pacek, Tomasz Sapryk, Agata Łabno, Ilona Ostrowska, Jowita Budnik, Rafał Mohr, Sebastian Dela i Oliwia Stockinger. Producentką serialu jest Krystyna Świeca, a za realizację odpowiada Telewizja Polska.

