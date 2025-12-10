Kubicka i Baron jednak się rozwodzą! Są dowody

Wydawało się, że po miesiącach napięć Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron odbudowują wspólne życie. Zdjęcia, wspólne wyjścia, deklaracje wsparcia w trudnych chwilach. Tymczasem jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość: znowu się rozwodzą.

Kubicka i Baron. Małżeństwo pełne zwrotów

Kubicka i Baron powiedzieli sobie „tak” w kwietniu 2024 roku, a już w maju świętowali narodziny syna. Przez chwilę wszystko wyglądało jak z idealnego obrazu rodzinnego. W marcu 2025 roku zaledwie miesiąc przed pierwszą rocznicą ślubu modelka ujawniła jednak, że już pod koniec 2024 roku zdecydowała się na rozwód i wniosła pozew.

Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 29 maja. Zanim jednak do niej doszło, para zaczęła ponownie spędzać razem czas i pojawiać się publicznie. Kiedy nadszedł dzień posiedzenia, okazało się, że sprawa została zamknięta dzień wcześniej. Prawniczka komentująca dla mediów wskazała, że najpewniej doszło do wycofania pozwu. Wtedy wielu uwierzyło, że małżonkowie wyprostowali sytuację.

Latem relacje między Kubicką i Baronem wydawały się ocieplać. W przestrzeni publicznej pojawiały się sygnały, że oboje myślą nawet o powiększeniu rodziny. We wrześniu modelka poinformowała jednak o poronieniu. W przejmującym wpisie podkreśliła rolę bliskich i męża, z którym pokazała wspólne zdjęcie.

„Trzymanie się razem z rodziną sprawia, że jest to rodzina. Prawdziwa siła rodziny nie objawia się w spokojnych dniach, ale w nocach, kiedy wspierają się nawzajem w czasie burzy”. Słowa te brzmiały jak deklaracja jedności po trudnym ciosie.

Kolejny pozew. Sąd potwierdza

Jak ustalił Pudelek, listopad przyniósł kolejny, przełomowy zwrot. Do sądu znów wpłynął pozew rozwodowy w sprawie małżeństwa celebrytów. „Powódką jest pani Sandra Kubicka. Pozew wpłynął 28 listopada 2025 roku i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy” – miał się dowiedzieć w sądzie Pudelek.

Co ciekawe, zaledwie kilkanaście dni wcześniej, 5 listopada, małżonkowie pozowali na jednym z warszawskich eventów. Na ściance stanęli osobno, choć obojgu dopisywały dobre nastroje. Za kulisami spędzali jednak czas razem, zasiedli obok siebie na widowni.

Czy to definitywny koniec? Drugi pozew rozwodowy w niecały rok po pierwszym i rozlicznych próbach odbudowania relacji wskazuje, że tym razem sytuacja jest poważniejsza. Na ostateczne decyzje sądu i dalsze kroki małżonków trzeba jednak jeszcze poczekać.

