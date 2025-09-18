Mocne wejście na ekrany. Powrót do lat 90. i brutalnych porachunków

„Wielka Warszawska”, w której spotyka się świat mafijnych układów i wyścigów konnych, to finał szulerskiej trylogii Jana Purzyckiego, autora kultowych „Wielkiego Szu” i „Piłkarskiego pokera”. Za reżyserię odpowiada Bartłomiej Ignaciuk, a dziś widzowie mogą już zobaczyć pierwszy teaser tej produkcji.

„Wielka Warszawska” – mafia i hazard

„Wielka Warszawska” przenosi widzów w burzliwe lata 90., tuż po upadku komuny. Główny bohater, młody dżokej Krzysiek, marzy o wielkiej karierze i starcie w najważniejszej gonitwie w kraju. Szybko jednak odkrywa, że wyścigi konne to nie tylko sport, ale też brudne interesy, manipulacje i układy mafijne. Chłopak wierzy, że może odmienić ten świat. Ale im głębiej wchodzi w zakulisowe rozgrywki, tym trudniej mu pozostać bez skazy. Czy oprze się pokusie szybkich pieniędzy i kariery? Czy poświęci swoje marzenia, by rozsadzić system od środka?

W rolę Krzyśka wciela się Tomasz Ziętek. – „Miałem przeświadczenie, że będzie to dla mnie, na poziomie rozwoju personalnego, pewnego rodzaju wyzwanie. […] Sam z siebie nie zdecydowałbym się na jazdę konną. Ale moja praca pomaga mi przekraczać własne lęki. Bardzo się cieszę, że miałem szansę wejścia do świata, o którego istnieniu nie miałem wcześniej pojęcia” – przyznaje aktor.

Będzie hit na miarę „Wielkiego Szu”?

Na ekranie obok niego pojawią się m.in. Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sapryk, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Piotr Trojan, Adam Bobik i Mary Pawłowska, dla której będzie to debiut na wielkim ekranie.

Scenariusz „Wielkiej Warszawskiej” powstał jeszcze w latach 80., a jego autorem jest Jan Purzycki – twórca, który na zawsze zapisał się w historii polskiego kina. Film jest powrotem do klimatów hazardu, szulerów i mafijnych porachunków, znanych widzom z jego wcześniejszych hitów. Produkcję przygotowało MTL Maxfilm, producentką jest Alicja Grawon-Jaksik, a dystrybutorem firma NEXT FILM. „Wielka Warszawska” w kinach już od 23 stycznia.

