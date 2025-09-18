Wieści nadeszły tuż przed premierą. Wiadomo, co dalej z „Tulsa King”

Fani mogą być spokojni. Ich ulubiony gangster Dwight wróci, a twórcy zapowiadają kolejne emocje.

Mocne przetasowania w „Tulsa King”

To już pewne – hitowy serial „Tulsa King” z Sylvestrem Stallone doczeka się czwartego sezonu. Informacja padła z wielką pompą podczas gali na czerwonym dywanie w Nowym Jorku, tuż przed premierą trzeciej odsłony na Paramount+, która w USA 21 września. w USA. Już 25 września nowy odcinek pojawi się w Polsce na kanale SkyShowtime.

Za kulisami nie brakuje jednak roszad. Dotychczasowy showrunner Dave Erickson żegna się z produkcją, a stery przejmuje znany i ceniony Terence Winter, autor „Zakazanego Imperium”. To powrót do źródeł – Winter był przecież twórcą pierwszego sezonu „Tulsa King”. Winter przez pewien czas działał tylko jako konsultant i scenarzysta, gdy obowiązki na planie przejął Erickson. Teraz jednak wraca do pełnej kontroli nad serialem. Sam podkreślał, że praca nad produkcją daje mu ogromną satysfakcję. „Wszyscy byliśmy na tej samej fali pod względem kreatywnym” – mówił w jednym z wywiadów.

Tymczasem Erickson skupi się na „Mayor of Kingstown” i odsunie od siebie zarówno „Tulsa King”, jak i powstający spin-off „NOLA King” z Samuelem L. Jacksonem. Ten ostatni jednak już w trzecim sezonie „Tulsa King” pojawi się gościnnie jako Russell Lee Washington Jr., zanim dostanie własny serial.

Co nas czeka w nowym sezonie?

„Tulsa King” to dziś jedna z największych marek Paramount+. Drugi sezon przyciągnął ponad 21,1 miliona widzów i stał się najchętniej oglądaną globalną premierą platformy. Serial znalazł się też w światowej czołówce produkcji streamingowych 2024 roku.

W nowym sezonie Dwight (Stallone) znów nie będzie miał lekko. Jego przestępcze imperium rośnie, ale i wrogów przybywa. Największym zagrożeniem okazuje się potężna rodzina Dunmirów – bogaci, wpływowi i bezwzględni. Dwight będzie musiał stanąć do najtrudniejszej walki w życiu, by ocalić to, co zbudował, i ochronić bliskich.

Na ekranie, oprócz Stallone’a, pojawią się m.in. Martin Starr, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Bella Heathcote, Frank Grillo, Michael Beach, Garrett Hedlund czy Dana Delany. Według informacji pozyskanych przez serwis Deadline, jeśli oglądalność utrzyma się na wysokim poziomie, nie skończy się na czterech sezonach. Rozmowy o kontynuacji podobno już trwają.

Czytaj też:

Mocna premiera na CANAL+. Szykuj się na skok adrenalinyCzytaj też:

Szokujące premiery na Viasat True Crime. Zbrodnie, które mrożą krew w żyłach