Upadek gwiazdy. Aktor cudem odratowany po przedawkowaniu

59-letni Andy Dick po raz kolejny otarł się o tragedię. Amerykański komik, którego nazwisko od lat pojawia się w kontekście skandali i problemów z prawem, w biały dzień stracił przytomność na ulicy Hollywood. Tylko szybka reakcja świadków sprawiła, że dziś może powiedzieć: „żyję”.

Znany komik znaleziony na ulicznych schodach

Do dramatycznej sytuacji doszło, jak informuje magazyn „OK!” we wtorek 9 grudnia. Andy Dick, ubrany w crocsy, niebieskie kraciaste spodnie od piżamy i brązową kurtkę, został zauważony, kiedy leżał na cementowych schodach w centrum Los Angeles. Obok niego na ziemi leżały charakterystyczne czarne okulary. Zdjęcia gwiazdy w takim stanie opublikował portal TMZ.

Świadkowie opisywali, że Dick wyglądał na niemal całkowicie nieprzytomnego. Siedział z głową i rękami zwieszonymi między kolanami, a przechodnie natychmiast ruszyli mu na pomoc. Jego znajomi mieli krzyczeć, żeby „się obudził”, jednocześnie wzywając karetkę. Sam Dick, już po wszystkim, skontaktował się z redakcją portalu. Przyznał krótko, że żyje i że wszystko jest w porządku, ale odmówił podawania jakichkolwiek szczegółów dotyczących incydentu.

Gwiazdor przedawkował. Cudem uniknął śmierci

Według relacji naocznych świadków ktoś z tłumu wezwał, by natychmiast znaleźć Narcan, lek odwracający skutki przedawkowania opioidów. Preparat podano jeszcze na miejscu. Po zastrzyku komik odzyskał przytomność, co – jak podkreślają amerykańskie media – jest częstą reakcją na działanie tego leku.

Przedstawiciel straży pożarnej w Los Angeles potwierdził, że służby otrzymały zgłoszenie dotyczące przedawkowania u 59-letniego mężczyzny. Podkreślił jednocześnie, że pacjent nie został przewieziony do szpitala. Na miejscu pojawili się również funkcjonariusze policji.

Lata walki z uzależnieniem i problemy z prawem

Dramatyczne zdarzenie wpisuje się w długą historię problemów komika z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Andy Dick od lat balansuje między próbami powrotu do pracy a kolejnymi konfliktami z prawem. W listopadzie 2022 roku gwiazdor „NewsRadio” został skazany za napaść seksualną po tym, jak w kwietniu 2018 roku złapał kierowcę Ubera za krocze, przypominam serwis „OK!”. Dostał za to 90 dni więzienia i został zobowiązany do rejestracji jako przestępca seksualny.

Zaledwie dwa miesiące później trafił do aresztu ponownie – tym razem za publiczne odurzenie oraz brak wywiązania się z obowiązku rejestracji. W maju 2022 roku zatrzymano go również w związku z oskarżeniem o napaść seksualną. Mężczyzna przedstawiający się jako „JJ” twierdził, że Dick molestował go, gdy ten spał. Ostatecznie sprawa została umorzona, ponieważ domniemana ofiara przestała współpracować z organami ścigania.

