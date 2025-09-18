Hitowy serial wraca na HBO. Jest data premiery

„Odwilż” powraca z trzecim sezonem. W głównej roli ponownie zobaczymy Katarzynę Wajdę, a do obsady dołączają Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba i Wojciech Błach.

„Odwilż” sezon 3 – fabuła

Akcja nowych odcinków rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Policja w Szczecinie wpada na trop handlarzy fentanylem, a narkotyk szybko zaczyna trafiać do lokalnych szkół. W tle pojawia się przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach), którego powiązania budzą podejrzenia. Do miasta wraca też Marek Lański (Nikodem Rozbicki), a jego kontakty z przestępcami komplikują sytuację jeszcze bardziej.

Komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) zostaje zdegradowana za wielokrotne przekroczenie uprawnień i trafia do roli mundurowej policjantki. Choć ma się nie angażować, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. Tym razem towarzyszy jej nowy partner Tomasz Woźniak (Piotr Trojan), a w pracy wspierają ją Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska).

Równolegle nierozwiązana pozostaje sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt), przejęta przez CBŚP. Zawieja zmaga się z poczuciem winy – obiecała, że odnajdzie córkę Molskiego, która została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców, a bohaterka robi wszystko, by dotrzymać słowa.

Życie prywatne komisarz także nie jest proste. Łączy ją związek z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff), ale oboje utrzymują go w tajemnicy, by nie komplikować jej sytuacji zawodowej.

Kiedy premiera?

W nowym sezonie wystąpią także Juliusz Chrząstowski, Ewa Skibińska, Andrzej Grabowski, Nikodem Rozbicki, Agnieszka Suchora, Tomasz Schuchardt, Marcelina Stępkowska i wielu innych. Za reżyserię odpowiada Xawery Żuławski, autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk, a scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. Serial powstał dla HBO Max we współpracy z Magnolia Films.

Premiera trzeciego sezonu „Odwilży” już 17 października – tylko na HBO Max.

