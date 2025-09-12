Skandal w telewizji, który wstrząsnął światem. Dziś wieczorem w TV

„Gorący temat” – dramat na podstawie prawdziwych wydarzeń – już dziś wieczorem zagości na antenie FilmBox Premium HD oraz w serwisie FilmBox+. W rolach głównych wystąpiły Nicole Kidman, Charlize Theron i Margot Robbie.

Skandal, który obnażył kulisy władzy

Produkcja Jaya Roacha odsłania kulisy głośnego skandalu w Fox News, który wstrząsnął światem w 2016 roku. To właśnie odwaga kilku kobiet doprowadziła do obnażenia patologicznej kultury pracy w jednej z największych stacji telewizyjnych w USA i dała impuls do narodzin globalnego ruchu #MeToo.

Scenariusz filmu wyszedł spod ręki Charlesa Randolpha, laureata Oscara za „The Big Short”. W „Gorącym temacie” śledzimy losy trzech bohaterek: Megyn Kelly, Gretchen Carlson i fikcyjnej Kayli Pospisil. Te kobiety miały odwagę przerwać milczenie i ujawnić zachowania swojego przełożonego, Rogera Ailesa. Wśród oskarżeń pojawiały się erotyczne aluzje, niestosowne żarty i „propozycje nie do odrzucenia”.

Film pokazuje, jak w świecie, gdzie manipulacja, władza i seksizm mieszają się z ambicją, jednostkowa odwaga może wpłynąć na losy milionów kobiet. Produkcja została nagrodzona Oscarem za charakteryzację i fryzury, a kreacje Charlize Theron i Margot Robbie przyniosły im nominacje do Oscara. Obraz doczekał się także nominacji do Złotych Globów i nagród BAFTA.

Trio wybitnych aktorek

Charlize Theron wcieliła się w Megyn Kelly. Jej metamorfoza była tak realistyczna, że widzowie do złudzenia mogli pomylić ją z prawdziwą dziennikarką. Theron, jako producentka, podkreślała, że chciała oddać tę historię z pełnym zaangażowaniem. Nicole Kidman, nagrodzona Oscarem za rolę w „Godzinach”, zagrała Gretchen Carlson – dziennikarkę, która jako pierwsza odważyła się pozwać Ailesa, domagając się 20 mln dolarów odszkodowania. Sama Kidman zdradziła, że do udziału w filmie przekonała ją Meryl Streep. Margot Robbie stworzyła natomiast przejmującą postać Kayli Pospisil, symbolizującą wszystkie kobiety, które doświadczyły molestowania w Fox News.

Na ekranie obok nich zobaczymy również Johna Lithgowa, Kate McKinnon, Connie Britton, Marka Duplassa, Roba Delaneya, Malcolma McDowella i Allison Janney.

Problem, który zmienił świat

„Gorący temat” stawia w centrum uwagi temat molestowania seksualnego i toksycznego środowiska pracy, jakie przez lata ukrywano w wielkich instytucjach. Bohaterki filmu, mierząc się z potężnym przeciwnikiem, zapoczątkowały lawinę zmian. To właśnie ich historia otworzyła drogę ruchowi #MeToo, który dał głos kobietom na całym świecie.

Seans „Gorącego tematu” już dziś, 12 września, o godz. 18:00 na kanale FilmBox Premium HD oraz w serwisie FilmBox+.

Czytaj też:

Kaczorowska stawia żądania TV Republika. Patyra mocno zareagowałCzytaj też:

Netflix i nie tylko. Gorące hity na koniec tygodnia, jest prawdziwa perełka