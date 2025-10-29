Kadry z PRL-u. Rozpoznasz znane seriale? QUIZ
Seriale

Kadry z PRL-u. Rozpoznasz znane seriale? QUIZ

Dodano: 
Kadr z serialu „Czterdziestolatek”
Kadr z serialu „Czterdziestolatek” Źródło: Zespół Filmowy
Pamiętasz kultowe seriale z okresu PRL? Sprawdź, czy będziesz potrafił dopasować zdjęcie z produkcji do jej tytułu.

Takich seriali już nie ma. Kultowe produkcje PRL-u przyciągały przed ekrany tłumy Polaków i w ogóle się nie zestarzały. Do tej pory chętnie wracamy do takich tytułów jak „Czterdziestolatek”, „Alternatywy 4” czy „Wojna domowa”.

Jeżeli wciąż jesteś fanem tych seriali, sprawdź się w naszym quizie!

Kadry z PRL-u. Rozpoznasz znane seriale?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Czterdziestolatek
  • Alternatywy 4

