Netflix i nie tylko. Gorące hity na koniec tygodnia, jest prawdziwa perełka

Wrzesień nie daje odpocząć serialowym maniakom. Netflix, HBO Max, Prime Video i SkyShowtime szykują kolejne premiery, które mają szansę przyciągnąć widzów na długie godziny. Od mrocznych thrillerów i adaptacji książkowych, przez kryminały, aż po komedie romantyczne – każdy znajdzie coś dla siebie.

Szpiedzy, porzucone dziewczyny i inne atrakcje

Najbliższe dni przyniosą nie tylko nowe produkcje, ale i powrót kultowego bohatera, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Fani Dextera Morgana mogą szykować się na głośne „zmartwychwstanie”. Nie zabraknie też propozycji dla dziewcząt i dla kobiet. Czy aplikacje randkowe i błyskawiczne zauroczenia to droga do miłości? Przekonamy się.

Fani mocnych wrażeń również nie będą zawiedzeni. Pościgowa grupa, która nie cofnie się przed niczym, by dopaść zbiegów i szpiegowskie intrygi w najlepszym wydaniu zapewnią rozrywkę na długie wieczory. Dla kompletnych freaków – komedia filipińska. Tak absurdalna, że… aż śmieszna. Oto przegląd najgorętszych premier na koniec tygodnia na platformach streamingowych.

„Klątwy”



Jedną z głośnych nowości Netfliksa będzie serial „Klątwy”. W północnej Argentynie toczy się walka o prawo dotyczące eksploatacji złóż litu, a w tym samym czasie córka gubernatora zostaje porwana. Za sprawą swojego porywacza dziewczyna odkrywa szokującą prawdę o własnej tożsamości i spisek sprzed 13 lat. To historia, która łączy politykę, rodzinne sekrety i dramatyczny wyścig z czasem.



„Dziennik porzuconej dziewczyny”



Nowością na Netflix jest „Dziennik porzuconej dziewczyny”. Amanda, 31-latka zmęczona samotnością, postanawia spędzić lato na randkach. Aplikacje, przypadkowe spotkania, szybkie zauroczenia – nic jednak nie daje jej szczęścia. Z przyjaciółkami próbuje zrozumieć, dlaczego w dzisiejszym świecie tak trudno znaleźć miłość i jak nie zwariować, wystawiając serce na kolejne rozczarowania.



„The Girlfriend”



Prime Video serwuje thriller psychologiczny „The Girlfriend”, adaptację powieści Michelle Frances. Laura (Robin Wright) wiedzie pozornie idealne życie – do czasu, gdy jej syn Daniel przyprowadza nową partnerkę, Cherry. Spotkanie od początku budzi napięcie, a Laura zaczyna podejrzewać, że dziewczyna nie jest tym, za kogo się podaje. Czy Cherry to bezwzględna manipulatorka, czy matka popada w paranoję?



„Dexter: Zmartwychwstanie”



Największy hit SkyShowtime to bez wątpienia „Dexter: Zmartwychwstanie”. Historia zaczyna się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan został postrzelony przez własnego syna. Bohater budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison zniknął bez śladu. Wyrusza do Nowego Jorku, by go odnaleźć, ale szybko okazuje się, że nie ucieknie od swojej mrocznej przeszłości. Na jego trop wpada detektyw Angel Batista, a ojciec i syn muszą stawić czoła własnym demonom w mieście, które nigdy nie śpi.



„Akademia łotrów”



Na platformie Netflix zaskoczy filipińska komedia „Akademia łotrów”. Bohaterka, pracownica restauracji, zostaje wciągnięta przez tajemniczy telewizor do szkoły dla filmowych antybohaterów. To szalona opowieść, w której absurd miesza się z czarnym humorem, a walka o własne życie staje się okazją do zemsty na dawnych wrogach.



„Grupa zadaniowa”



HBO Max stawia w tym tygodniu na mocny kryminał. „Grupa Zadaniowa” to siedmioodcinkowy serial, w którym Mark Ruffalo wciela się w agenta FBI tropiącego sprawców brutalnych napadów rabunkowych w Filadelfii. Jednym z głównych podejrzanych jest Robbie, grany przez Toma Pelphreya, postać targana osobistymi demonami.



„To skomplikowane”



„To skomplikowane” to film z Meryl Streep, Alekiem Baldwinem i Stevem Martinem. Jane, rozwiedziona właścicielka restauracji, próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Jej były mąż planuje ślub z młodszą partnerką, a na horyzoncie pojawia się nowy mężczyzna. To opowieść o miłości w dojrzałym wieku i o tym, że życie potrafi zaskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie. Premiera na HBO.



„Przeklęty”



SkyShowtime pokaże ekranizację powieści Stephena Kinga „Przeklęty”. To historia Billy’ego, który po potrąceniu córki cygańskiego króla zostaje obłożony morderczą klątwą. Thriller w stylu Kinga gwarantuje gęstą atmosferę i narastające poczucie grozy.



„Wewnętrzny wróg”



Fani sensacyjnych intryg dostaną „Wewnętrznego wroga". To trzynastoodcinkowy serial o współpracy agenta FBI Willa Keatona z kobietą uznaną za największą zdrajczynię w historii USA. Razem muszą schwytać nieuchwytnego szpiega, co szybko zamienia się w walkę o życie i zaufanie.

