Horror inspirowany Ewangelią Tomasza. Nicholas Cage w mrocznym zwiastunie

Horror „Syn przeznaczenia” zapowiadany jest jako „hipnotyzująca, mroczna i kontrowersyjna opowieść”, która balansuje na granicy sacrum i profanum. W rolach głównych wystąpili: Nicolas Cage („Kod Zła”, „Zostawić Las Vegas”), Noah Jupe („Ciche miejsce”, „Słodziak”) i FKA Twigs („Słodziak”). Na ekranie towarzyszą im także Souheila Yacoub („Climax”) i Isla Johnston („Gambit królowej”).

Horror inspirowany ewangelią. O czym jest „Syn przeznaczenia”?

W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec (Noah Jupe) dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli (Nicolas Cage), którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Film „Syn przeznaczenia” zadebiutuje w kinach 28 listopada tego roku.

Czytaj też:

W TV już jest Halloween. Nie przegapcie tych hitówCzytaj też:

Tarantino „oddał reżyserię” Fincherowi. Ten kręci dla Netfliksa „Przygody Cliffa Bootha”