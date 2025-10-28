W TV już jest Halloween. Nie przegapcie tych hitów

W marketach od dawna już straszą plastikowe straszydła, dynie z wyszczerzonymi zębami, nietoperze, tandetne szkielety i papierowe kapelusze czarownicy. Również telewizja zaczyna nam serwować horrory z wyprzedzeniem. Czy zasiadając przed ekranem, jest się czego bać?

Wyczekiwany horror. Naprawdę można się przestraszyć

Potężną dawkę strachu już dziś, we wtorek 28 października zaserwuje swoim widzom HBO. Na godz. 2:20 na kanale HBO 3 zaplanowano premierę pierwszego odcinka serialu „To: Witajcie w Derry”. Nikomu nie trzeba chyba reklamować długo wyczekiwanej produkcji z uniwersum króla horroru Stephena Kinga. Jest rok 1962. Derry w stanie Maine. Pod powierzchnią idyllicznego miasteczka czai się dawno pogrzebane zło. Tragiczne losy grupy przyjaciół ilustrują przerażającą historię początków panowania tam wielowymiarowego bytu, który przybiera postać morderczego, zmiennokształtnego klauna znanego jako Pennywise (Bill Skarsgard). W tym odcinku czworo przyjaciół rozpoczyna poszukiwania zaginionego kolegi. Major Hanlon trafia do bazy w Derry, gdzie spotyka się z mieszanym przyjęciem. Powtórka w środę o godz. 22:10 na antenie HBO.

Dla odmiany łagodnie wprowadzą nas w klimat TVN i Polsat. W środę o godz. 23:10 w TVN zobaczymy nieśmiertelną – nomen omen – produkcję „Uwierz w ducha” z Patrickiem Swayze i Demi Moore w rolach głównych. Nowy Jork. Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) tworzą szczęśliwą, zakochaną parę. Ich życie nagle przerywa tragedia – podczas napadu Sam ginie z rąk uzbrojonego przestępcy. Wkrótce odkrywa, że jego śmierć nie była przypadkiem, a za wszystkim stoi jego przyjaciel, Carl Bruner (Tony Goldwyn). Jako duch próbuje ochronić Molly, która również znajduje się w niebezpieczeństwie. Z pomocą przychodzi mu ekscentryczna spirytystka Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg). Choć początkowo nie chce w to wszystko wierzyć, szybko staje się jego sprzymierzeńczynią. Film „Uwierz w ducha” był kinowym przebojem 1990 roku w USA, a Akademia Filmowa nagrodziła Oscarem zarówno Whoopi Goldberg, jak i scenarzystę Bruce’a Joela Rubina.

Telewizja Polska przespała Halloween?

W czwartek, 30 października o godz. 22:30 na antenie ale kino+ zadebiutuje horror „The Twin”.Rachel (Teresa Palmer) i Anthony (Steven Cree) przeżywają niewyobrażalną tragedię – w wypadku samochodowym ginie ich kilkuletni syn Nathan. Zrozpaczona kobieta, która prowadziła auto, nie potrafi pogodzić się ze stratą. Za namową męża rodzina przenosi się z USA do jego rodzinnej wioski w Finlandii, zabierając ze sobą drugiego syna, bliźniaka zmarłego chłopca, Elliota (Tristan Ruggeri). Szybko okazuje się jednak, że nowe miejsce skrywa mroczne tajemnice. Elliot zaczyna zachowywać się coraz dziwniej, a Rachel czuje, że jej rodzinie zagraża złowroga siła. Kobieta podejrzewa, że w sprawę zamieszana jest lokalna sekta, a może nawet jej własny mąż. Przerażona, ale zdeterminowana, zrobi wszystko, by tym razem uratować swoje dziecko. Thriller grozy pełen napięcia i niepokojących emocji.

Żeby było zabawniej, w samo święto duchów i straszydeł TVP uraczy nas komediodramatem „Moje córki krowy” (o godz.22:10), a TVP2 kolejnym Bondem. Emisję filmu „Człowiek ze złotym pistoletem” zaplanowano na 23:20. Za to na antenie TV6 w piątek, 31 października o godz. 23:55 zobaczymy mocny horror „Bez litości”. Jennifer Hills (Sarah Butler) przyjeżdża do odosobnionego domku, by w spokoju napisać powieść. Sielankę przerywa wizyta Matthew (Chad Lindberg), który po powrocie do miasteczka rozpowiada o nowej mieszkance — a miejscowi chuligani postanawiają ją upokorzyć. Jennifer zostaje napadnięta i dotkliwie skrzywdzona; po ucieczce do lasu ponownie trafia w ręce oprawców. Po dwóch tygodniach, gdy odzyskuje siły, kobieta snuje plan zemsty i postanawia wymierzyć sprawiedliwość swoim prześladowcom.

Czy da się „Oszukać przeznaczenie”?

Warner TV postawił na sagę „Oszukać przeznaczenie”. W piątek, 31 października o godz. 22:00 część pierwsza – Alex (Devon Sawa) wraz z grupą przyjaciół wybiera się na szkolną wycieczkę do Paryża. Tuż po zajęciu miejsca w samolocie ma przerażającą wizję – maszyna eksploduje zaraz po starcie. Przerażony chłopak wpada w panikę i domaga się ewakuacji pasażerów. Po awanturze Alex, Billy (Seann William Scott), Tod (Chad Donella) i kilku innych uczniów zostają usunięci z pokładu. Chwilę później samolot rzeczywiście wybucha. Ocalałym towarzyszy szok i niedowierzanie, ale wkrótce zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Alex jest przekonany, że śmierć postanowiła dokończyć to, co zaczęła – i że nikt z nich nie zdoła jej oszukać.

W kontynuacji – „Oszukać przeznaczenie 2”, której emisję zaplanowano zaraz po „jedynce” o godz. 23:55 na antenie Warner TV – Clear Rivers (Ali Larter) jako jedyna ocalała z tragedii, która pochłonęła jej przyjaciół. Po traumatycznych wydarzeniach trafia do szpitala psychiatrycznego, próbując uciec przed własnym przeznaczeniem. Tymczasem Kimberly Corman (A.J. Cook) wybiera się z przyjaciółmi na weekend, gdy nagle ma przerażającą wizję – na autostradzie, którą zamierzają jechać, dochodzi do potwornego karambolu. Dziewczyna w ostatniej chwili blokuje wjazd, zapobiegając katastrofie. Chwilę później jej wizja spełnia się co do joty.

Kimberly zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek walki z losem. Szukając pomocy, odnajduje Clear, a razem z nią oraz młodym policjantem Thomasem Burke’em (Michael Landes) próbuje odkryć, jak zatrzymać śmierć. Wkrótce okazuje się, że wszystkie osoby, które uniknęły wypadku, są w tajemniczy sposób powiązane z katastrofą lotniczą przewidzianą wcześniej przez kolegę Clear.

W noc halloweenową ta sama stacja pokaże — o godz. 1:35 — kultowy „Piątek, trzynastego”. Rok 1958. Nad jeziorem Crystal zostają bestialsko zamordowani dwaj nastolatkowie, a sprawców nigdy nie wykryto. Kolejne tajemnicze i brutalne zabójstwa zmuszają władze do zamknięcia obozowiska. Mimo upływu lat mieszkańcy wciąż pamiętają o tragedii.

Nie zrażony złowrogą historią, Steve Christy (Peter Brouwer) kupuje teren i planuje wznowienie obozów. Zatrudnia grupę młodych ludzi do przygotowania miejsca, ale już w drodze ginie jego asystentka Annie (Robbi Morgan). Podczas gdy Steve jest w mieście, nad jeziorem pozostaje sześć osób, które nie zdają sobie sprawy z nadciągającego koszmaru. Ich sytuację dodatkowo komplikuje nadchodząca burza. Film cieszył się dużym sukcesem, doczekał się kilku sequeli oraz wieloodcinkowego serialu telewizyjnego.

„Niewidzialny człowiek” na Halloween

Prawdziwy horror zaserwuję widzom na Halloween kanały HBO oraz Canal+. O godz. 20:00 na HBO horror sf „Life”. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zespół ekspertów – Miranda North, Ekaterina Golovkina, David Jordan, Rory Adams, Sho Murakami i biolog Hugh Derry – bada próbki przesłane z sondy na Marsa. W materiale odkrywają dowody na istnienie życia na Czerwonej Planecie i wyodrębniają jednokomórkowe organizmy. Podczas transmisji na żywo, oglądanej m.in. przez uczniów, ogłaszają swoje odkrycie, nadając nowej formie życia imię Calvin.

Jednak fascynacja biologa szybko ustępuje miejsca przerażeniu. Organizmy mutują w zawrotnym tempie, wykazują wysoką inteligencję i stają się groźne. Astronauci muszą działać szybko, aby nie dopuścić do ich przetransportowania na Ziemię, stając w obliczu niezwykle niebezpiecznego przeciwnika, który ma wyraźną przewagę.

O godz. 23:20 na HBO pojawi się legendarny „Niewidzialny człowiek”. Cecilia Kass (Elisabeth Moss) wreszcie znajduje siłę, by uciec od swojego męża, wybitnego naukowca Adriana Griffina (Oliver Jackson-Cohen), który nad nią znęcał. Szuka schronienia u siostry Emily (Harriet Dyer), mogąc liczyć na wsparcie krewnej i przyjaciela Jamesa Laniera (Aldis Hodge). Wkrótce Adrian popełnia samobójstwo, a Cecilia cieszy się odziedziczonym majątkiem i chwilowym spokojem.

Jej życie szybko jednak zmienia się w koszmar. W domu zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy, a kobieta ma wrażenie, że obecność męża wciąż ją dręczy, przybierając niewidzialną formę. Cecilia nie potrafi przekonać nikogo, że nie straciła zmysłów – wszyscy sądzą, że cierpi na urojenia, podczas gdy ona wie, że zarówno ona, jak i jej bliscy znajdują się w realnym niebezpieczeństwie.

Noc horrorów w Halloween na Canal+

W Halloween widzowie Canalt+ nie oderwą się od ekranu. Tak będą się bali ruszyć w ciemność. O godz. 23:15 na Canal+1 absolutnie przerażająca klasyka – „Rytuał” z Anthony Hopkinsem w roli głównej. Rok 1928. W spokojnym miasteczku Earling w stanie Iowa młoda Emma Schmidt (Abigail Cowen) doświadcza tajemniczych omdleń, napadów agresji i przerażających koszmarów. Dziewczyna zaczyna mówić nieznanymi językami i odczuwać wstręt do wszystkiego, co święte. Leczenie psychiatryczne nie przynosi efektów, a gorliwie katolicka rodzina, przekonana o opętaniu, zwraca się o pomoc do Kościoła.

Na miejscu pojawia się doświadczony egzorcysta z zakonu kapucynów, Teofil Riesinger (Al Pacino), któremu towarzyszy młody ksiądz Joseph Steiger (Dan Stevens). Początkowo sceptyczny po traumie związanej ze śmiercią brata, Steiger stopniowo przekonuje się o istnieniu sił, które opanowały Emmę. Obaj duchowni stają do dramatycznej walki z potężnym złem. Dreszczyka grozy dodaje fakt, iż film powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń.

O godz. 23:55 na antenie CANAL+ Premium „Heretyk”. Dwie młode kobiety, które z pasji szerzą słowo Boże, pukają do drzwi eleganckiego domu. Otwiera im czarujący pan Reed (Hugh Grant), obiecując świeże ciasto i zapraszając do środka na rozmowę. Wkrótce odkrywają, że wszystkie wyjścia są zablokowane, a pozornie uprzejmy gospodarz kryje mroczne zamiary. Reed zmusza je do udziału w śmiertelnie niebezpiecznej grze, w której każde zadanie sprawdza ich wiarę, a stawką staje się życie.

„Piła 10” zacznie siać grozę o godz. 0:55 na antenie CANAL+ Film. John Kramer (Tobin Bell) dowiaduje się, że zaawansowany nowotwór mózgu pozbawia go życia w ciągu kilku miesięcy. W grupie wsparcia poznaje Henry’ego Kesslera (Michael Beach), który twierdzi, że wyzdrowiał dzięki eksperymentalnej terapii dr. Finna Pedersona (Donagh Gordon) w Norwegii. Zdesperowany John kontaktuje się z córką lekarza, Cecilią (Synnove Macody Lund), która kieruje go do swojej kliniki w Meksyku. Po operacji dostaje nadzieję na nowe życie, wolne od raka, ale szybko odkrywa, że został oszukany. Zdeterminowany, planuje skomplikowaną zemstę. Film jest interquelem rozgrywającym się między wydarzeniami „Piły” z 2004 roku a „Piły 2” z 2005 roku.

CANAL+ Film postawił za to na kontrowersyjną produkcję „Puchatek: Krew i miód 2” (emisja o godz. 23:25), czyli makabryczną wersję „Kubusia Puchatka”. Pięć miesięcy po masakrze w Stumilowym Lesie życie mieszkańców miasteczka wciąż jest zrujnowane. Policja prowadzi śledztwo, ale sąsiedzi obwiniają Krzysia (Scott Chambers) — chłopak traci pracę i bywa traktowany jak przestępca. Sam próbuje jednak wyjść z traumy i wrócić do normalności; podczas terapii wracają do niego wspomnienia z piątych urodzin, które zakończyły się dramatycznym porwaniem jego brata bliźniaka, Billy’ego. Tymczasem w lesie nadal grasuje Puchatek (Ryan Oliva), kierowany pragnieniem zemsty. Razem ze swoją mroczną bandą wraca do miasteczka, by dokończyć rozpaczliwą, krwawą vendettę — i znów sprowadzić na mieszkańców terror.

Czytaj też:

Nie żyje „najpiękniejszy chłopiec świata”. Jego rola przeszła do historiiCzytaj też:

Żebrowscy z dziećmi uwięzieni przez huragan. Rodzina aktora w epicentrum kataklizmu