Kadry z PRL-u. Rozpoznasz kultowe filmy?
Filmy

Kadr z filmu „Galimatias czyli kogel – mogel II”
Kadr z filmu „Galimatias czyli kogel – mogel II” Źródło: Archiwum Filmu, Forum
Myślisz, że znasz kultowe filmy z PRL-u? Sprawdź się w naszym quizie i zobacz, czy rozpoznasz je po jednym kadrze!

Kino czasów PRL-u to prawdziwa skarbnica niezapomnianych dialogów, charakterystycznych bohaterów i scen, które na zawsze zapisały się w historii polskiej kinematografii. Od błyskotliwych komedii po dramaty z przesłaniem – te filmy do dziś ogląda się z sentymentem. Myślisz, że znasz je wszystkie? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, jak dobrze pamiętasz klasyki sprzed lat!

Rozpoznasz kultowe filmy z PRL-u? Rozwiąż QUIZ

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z filmu: To kadr z filmu:
  • Seksmisja
  • Rejs

Źródło: WPROST.pl