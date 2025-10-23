„Ten film wywoła dyskusję”. „Tata” o pokoleniowej traumie już na HBO Max

Film autorstwa Liny Vdovîi i Radu Ciorniciuca został wyprodukowany we Włoszech, Mołdawii i Rumunii. „Tata” miał swoją premierę w 2024 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie dostał się, jako jedyny rumuński dokument. Od tego czasu został zaprezentowany na ponad 25 festiwalach na całym świecie, zdobywając siedem nagród. Doceniony został m.in. na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2025 r., na FIPADOC – Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Biarritz we Francji oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Trieście we Włoszech.

„Tata” – mocny dokument już na HBO Max

Film „Tata” opowiada historię Liny, mołdawskiej dziennikarki, która pewnego dnia otrzymuje poruszającą wiadomość wideo od swojego ojca. Ten przebywa we Włoszech jako pracownik najemny. Na nagraniu pokazuje obrażenia zadane mu przez przełożonego. Dla Liny zaczyna się bolesny proces poszukiwania prawdy o ataku na ojca, który szybko przeradza się w konfrontację z własnymi, niezagojonymi ranami. Kobieta odkrywa wzorzec przemocy domowej od pokoleń naznaczający jej rodzinę.

– Od samego początku prac nad naszym filmem, HBO jest jednym z najważniejszych partnerów wspierających tę historię. Po intensywnej i satysfakcjonującej podróży festiwalowej „Tata" pojawił się na platformie HBO Max. To kolejny, ekscytujący etap – bardzo się cieszymy, że film trafi do kolejnych widzów – mówiła Lina Vdovîi reżyserka.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy pokazać film „Tata" na platformie HBO Max. To poruszająca i głęboko osobista opowieść, która dotyka niezwykle ważnych kwestii przemocy w rodzinie oraz nadużyć w miejscu pracy. Mamy nadzieję, że film wywoła istotną dyskusję – taką, która doprowadzi do realnych zmian i pomoże przerwać cykl przemocy i traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie – mówi Hanka Kastelicová, Vice President Documentaries HBO Max w Warner Bros. Discovery.

