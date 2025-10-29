Problemy zdrowotne Tomasza Karolaka. Czy wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”?

Tomasz Karolak, jeden z najbardziej lubianych uczestników jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, zmaga się z problemami zdrowotnymi. Aktor był zmuszony odwołać swój zaplanowany występ, co natychmiast wywołało falę spekulacji wśród fanów. Czy jego stan pozwoli mu na dalsze występy w programie?

Choroba pokrzyżowała plany Tomasza Karolaka

Karolak, który od kilku tygodni zaskakuje widzów dystansem do siebie i poczuciem humoru, miał pojawić się 29 października na scenie Centrum Kultury w Żyrardowie ze swoim stand-upem „50 i co?”. Niestety, z powodu choroby wydarzenie zostało odwołane.

„W imieniu organizatora przekazujemy, iż planowany na 29 października (środa) stand-up Tomasza Karolaka '50 i co?' zostanie przełożony na inny termin z powodu choroby artysty. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce. Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować do organizatora Art JM” – poinformowało Centrum Kultury w Żyrardowie na Facebooku.

Komunikat wywołał zaniepokojenie wśród fanów aktora, którzy obawiają się, że choroba może uniemożliwić mu dalszy udział w tanecznym show Polsatu.

Fani martwią się o ulubieńca z „Tańca z Gwiazdami”

Tomasz Karolak w „Tańcu z Gwiazdami” tworzy duet z tancerką Izabelą Skierską. Choć ich układy taneczne nie zawsze zachwycają jurorów techniką, to zyskują uznanie publiczności dzięki poczuciu humoru i wyrazistej osobowości aktora. To właśnie dzięki sympatii widzów para utrzymuje się w programie mimo silnej konkurencji.

Nie jest to pierwszy raz, gdy pojawiają się wątpliwości co do udziału Karolaka w programie. Już wcześniej mówiło się, że napięty grafik zawodowy i zmęczenie mogą odbić się na jego kondycji. Teraz jednak to problemy zdrowotne stają się powodem niepokoju.

Jedno jest pewne – Tomasz Karolak, nawet jeśli nie tańczy perfekcyjnie, jest jednym z najbardziej charyzmatycznych uczestników tej edycji. Jego nieobecność byłaby sporym ciosem dla fanów i całej produkcji.

