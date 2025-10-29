Parodia Kaczorowskiej i Rogacewicza podbija sieć. „Płaczę ze śmiechu”

Nagranie tiktokera Mateusza Waltera, w którym parodiuje emocjonalne pożegnanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańcem z Gwiazdami”, stało się viralem w rekordowym tempie. Internauci nie mają wątpliwości — to jeden z najzabawniejszych filmików, jakie ostatnio widzieli, ale uwaga: ze względu na wulgaryzmy nagranie nie jest przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia.

Burza wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza po „Tańcu z gwiazdami”

Ostatni odcinek „Tańca z gwiazdami” przyniósł niespodziewane rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z programem. Para na pożegnanie rzuciła kilka cierpkich słów, m.in. pod adresem innych uczestników show, odnosząc się do ich umiejętności tanecznych, po czym zrezygnowała z tradycyjnych wywiadów po programie.

„Kochani, emocje są tak wielkie, że dziś nie odbędzie się live z Marcinem i Agą” — poinformowano na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych. Niektórzy widzowie uznali reakcję pary za zbyt dramatyczną i nie na miejscu. Agnieszka Kaczorowska tłumaczyła jednak, że to efekt presji i negatywnych komentarzy, z którymi mierzyła się od początku edycji.

„Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i cholernie bolał. […] Możemy teraz tańczyć tylko dla siebie, kocham cię, skarbie” — mówiła Kaczorowska po zakończeniu występu.

TikToker z dystansem i mocnym poczuciem humoru

Całą sytuację wziął na cel twórca internetowy Mateusz Walter. Na swoim profilu na TikToku opublikował wideo zatytułowane „Ta jedna para w ‘Tańcu z Gwiazdami’ jest jak”.... Scenka została nagrana w kuchni. Walter z przesadną ekspresją odtwarza gesty i emocje znane z programu, a w roli partnerki tanecznej występuje… odkurzacz. W jednej z najzabawniejszych scen „Agnieszka” teatralnie odwraca się i wzdycha, by po chwili rzucić się w ramiona swojego „Marcina” – czyli domowego sprzętu.

Parodia Kaczorowskiej i Rogacewicza viralem. „Zaśmiałam się na cały tramwaj”

Film błyskawicznie rozprzestrzenił się w sieci, a pod postem pojawiły się setki komentarzy. Widzowie nie kryli rozbawienia i zachwytu nad pomysłem twórcy.

„Zaśmiałam się na cały tramwaj”, „Każdy wie, o kogo chodzi”, „Tego nie da się zobaczyć jeden raz”, „Aż się popłakałam”, „Najlepsze, co dziś zobaczyłam”, „Genialne”, „Trzeba napisać do tzg abyś został uczestnikiem!!", „Pierwsze zdanie mnie zmiotło”, „Nic dodać, nic ująć”, „Najlepszy komentarz do ostatniego odcinka” — czytamy pod nagraniem.

