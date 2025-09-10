4 mocne premiery na Netflix. Jedna od razu na topie

Netflix podgrzewa klimat na jesień niemal co chwila racząc nas gorącymi premierami. Wśród najnowszych tytułów znajdziemy m.in. dokumentację upadku gwiazdy Hollywood, klasyczny thriller z Samuelem L. Jacksonem, a także przerażający obraz czystego zła. Jest też polski rodzynek o zbuntowanych nastolatkach.

„Zabite”

Serial „Zabite” (Las muertas) przenosi widzów do Meksyku lat 60., gdzie siostry Baladro prowadziły domy publiczne, a w ich cieniu dochodziło do makabrycznych zbrodni. Inspiracją była powieść Jorge Ibargüengoitii. Twórcy pokazują mroczne losy rodziny González – Delfiny, Maríi del Carmen, Maríi Luisy „Evy” i Maríi de Jesús – znanych jako Poquianchis. Kobiety były oskarżane o zamordowanie blisko stu młodych kobiet. To opowieść o desperacji, handlu ludźmi i złu, które potrafi skrywać się pod pozorem pomocy.

„100 dni do matury”

Na zupełnie innym biegunie plasuje się „100 dni do matury”. Główny bohater, Kapsel, zamiast skupiać się na egzaminie, chce zatrzymać czas i ocalić swoją paczkę znajomych przed rozpadem po liceum. Jego plan? Włamanie do systemu Ministerstwa Edukacji i zmiana wyników matur. Do akcji wciąga outsiderów ze szkoły i… swojego niepokornego dziadka, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości. Czy brawurowy plan pozwoli zatrzymać beztroskę, czy tylko przyspieszy konfrontację z dorosłością?

„Charlie Sheen: Dokument”

Hollywoodzki skandalista Charlie Sheen po raz pierwszy tak otwarcie mówi o swoim życiu. W filmie dokumentalnym opowiada o dzieciństwie w Malibu, aktorskich tradycjach w rodzinie, błyskotliwej karierze i dramatycznym upadku, który kosztował go rolę w serialu „Dwóch i pół”. Wspominają go byli współpracownicy, przyjaciele i rodzina, ale także… diler. W dokumencie pojawiają się m.in. Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Heidi Fleiss, Ramon Estevez, Brooke Mueller i Chris Tucker. To nie tylko zapis uzależnień, ale też drogi do trzeźwości.

„Negocjator”

Na koniec powrót do lat 90. i kina, które nie zestarzało się ani trochę. „Negocjator” to thriller z Samuelem L. Jacksonem i Kevinem Spaceyem. Danny Roman, najlepszy policyjny negocjator w Chicago, sam zostaje oskarżony o zbrodnię. By udowodnić niewinność, bierze zakładników we własnej komendzie. Do rozmów staje jego rywal po fachu, Chris Sabian. Dwóch mistrzów, gra nerwów i pytanie: kto kogo przechytrzy? Thriller od razu podbił serca widzów i aktualnie jest na 8. miejscu listy Top 10 filmów.

