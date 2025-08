6 najlepszych polskich filmów na Disney+. Zostały najwyżej ocenione

Platforma Disney+ być może kojarzy wam się głównie z hollywoodzkimi superprodukcjami i animacjami, jednak w jej katalogu coraz częściej pojawiają się polskie tytuły. To doskonała okazja, by sięgnąć po rodzime filmy – zarówno te głośne i nagradzane, jak i nieco mniej znane, ale równie warte uwagi. Wśród dostępnych produkcji znalazło się miejsce dla mocnych dramatów, czarnych komedii, filmów sensacyjnych i poruszających historii z pogranicza duchowości i moralnych dylematów. Oto sześć najlepszych polskich filmów, które aktualnie możesz obejrzeć na Disney+.

Polskie kino na Disney+. 6 filmów, które warto zobaczyć

„Anatomia zła”

„Lulek”, zawodowy morderca, wychodzi z więzienia na warunkowym zwolnieniu. Niebawem kontaktuje się z nim prokurator, który niegdyś doprowadził do jego aresztowania – tym razem z bardzo nietypową ofertą. W zamian za dużą sumę pieniędzy, wyczyszczenie przeszłości i szansę na ucieczkę z kraju, Lulek ma zabić komendanta Centralnego Biura Śledczego. Do realizacji planu wciąga Staszka – byłego snajpera, wyrzuconego z wojska po nieudanej misji w Afganistanie. Podszywając się pod oficera kontrwywiadu, Lulek przekonuje go, że to ściśle tajna operacja, która może przywrócić mu mundur i honor. Z czasem jednak Staszek zaczyna dostrzegać niepokojące sprzeczności w działaniach Lulka. Gdy zleceniodawcy naciskają na realizację zadania, sytuacja staje się coraz bardziej napięta – rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym stawką jest życie.

„Niebezpieczni dżentelmeni”

Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski, cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina.

„Czerwony pająk”

Karol jest zwyczajnym nastolatkiem. Pochodzi z dobrego domu, odnosi sukcesy w sporcie, zakochuje się. Punktem zwrotnym w jego życiu jest moment, gdy przypadkiem zostaje świadkiem morderstwa. Kierowany ciekawością, zaczyna śledzić zabójcę. W ten sposób odkrywa „potrzebę”, której istnienia nie był świadomy lub nie miał odwagi, czy możliwości jej nazwać. Morderca okazuje się… weterynarzem (Adam Woronowicz). Karol wchodzi z nim w bardzo silną i emocjonalną relację mistrz – uczeń. Weterynarz staje się jego nauczycielem w sztuce zabijania. Jednak gdy nadejdzie dzień próby, student stanie przed niezwykle trudnym wyborem.

„Planeta Singli”

Ania jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka, który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – Antoniego. Naciskany przez bezwzględną szefową stacji Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani?

„Kler”

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz, pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce. Drugi z księży – Trybus w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule, który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.

„Boże ciało”

Podczas pobytu w zakładzie poprawczym młody wrażliwy chłopak, Daniel, przechodzi głęboką przemianę duchową. Marzy o tym, żeby zostać księdzem, ale z zasądzonym wyrokiem nie ma szans na dostanie się do seminarium duchownego. Jednak gdy zostaje zwolniony warunkowo z poprawczaka, zamiast do nakazanej pracy w stolarni udaje się do niewielkiej parafii, gdzie pod nieobecność proboszcza postanawia spełnić swoje marzenie. Przyjdzie mu zmierzyć się z zadrą, która tkwi w miejscowej ludności po przebytej tragedii. Film osnuty na prawdziwych wydarzeniach dotyka uniwersalnych i ponadczasowych problemów związanych z duchowością człowieka, wiarą, poszukiwaniem właściwego wymiaru i sensu religii, potrzebą dokonywania w życiu istotnych przewartościowań oraz z podziałami społecznymi.

