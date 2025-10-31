Chcesz zagrać w filmie? Filmowcy szukają nowej „Karolci”

Studio MTL Maxfilm, znane z przebojowych komedii „Kogel Mogel” oraz świątecznego hitu „Uwierz w Mikołaja”, ogłosiło rozpoczęcie prac nad ekranizacją powieści „Karolcia” Marii Krüger. Producent zaprasza młodych aktorów do udziału w castingu na główne role – tytułowej Karolci oraz jej przyjaciela Piotrka.

Przeżyj magiczną przygodę. Rusza casting online

Jak poinformowało studio w mediach społecznościowych, trwa ogólnopolski nabór dzieci w wieku od 8 do 11 lat.

„Mili, przygotowujemy się do ekranizacji książki »Karolcia« (tak, to ta od magicznego koralika) i właśnie otworzyliśmy ogólnopolski casting online dla dzieci w wieku 8–11 lat. Jeśli czujecie, że być może dzielicie dom z potencjalną Karolcią albo Piotrkiem, to zachęcamy do zgłaszania się. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada” – przekazano w komunikacie.

Casting przeprowadzany będzie online. Dzieci mają za zadanie nagrać krótki filmik telefonem – najpierw (maksymalnie 30 sekund) opowiedzieć o sobie, o swoich zainteresowaniach, hobby czy ulubionym filmie, a następnie odegrać krótką scenkę inspirowaną fabułą książki.

„Wyobraź sobie, że pewnego dnia wracasz ze szkoły, wchodzisz do swojego pokoju i nagle… coś błyszczy pod twoim biurkiem. Schylasz się i widzisz malutki niebieski koralik. Jest piękny, kolorowy, jakby świecił od środka. Podnosisz go i wtedy dzieje się coś niesamowitego… Koralik zaczyna delikatnie drżeć w twojej dłoni. Nagle słyszysz cichy głosik: „Cześć! Jestem magiczny koralik. Mogę spełnić jedno twoje marzenie” – brzmi fragment zadania dla uczestników.

Ponadczasowa magia „Karolci”

„Karolcia” Marii Krüger to historia, na której wychowały się całe pokolenia polskich dzieci. Opowieść o dziewczynce, która znajduje niebieski koralik spełniający życzenia, od lat zachwyca swoją prostotą i ciepłem. Tytułowa bohaterka to niemal dziewięcioletnia warszawianka, mieszkająca z rodzicami i ciotką Agatą. Choć zmaga się z codziennymi dziecięcymi troskami, zachowuje pogodę ducha i ciekawość świata. Jej najlepszym przyjacielem jest Piotruś – sąsiad, z którym Karolcia przeżywa niezwykłe przygody.

Pewnego dnia dziewczynka znajduje w podłodze błyszczący, niepozorny koralik. Szybko odkrywa, że ten drobiazg ma magiczną moc – potrafi spełniać życzenia. Z każdym jednak spełnionym marzeniem koralik staje się coraz mniejszy, a jego moc słabnie. Wraz z nowymi możliwościami pojawia się także niebezpieczeństwo – magiczny klejnot pragnie zdobyć zła czarownica Filomena.

To klasyczna opowieść o dziecięcych marzeniach, przyjaźni i odwadze, która – mimo upływu lat – nie traci swojego uroku.

Maria Krüger – mistrzyni dziecięcej wyobraźni

Maria Krüger, autorka „Karolci”, była nie tylko pisarką, ale także dziennikarką i scenarzystką. Jej pierwsze teksty ukazywały się w czasopismach młodzieżowych „Płomyczek” i „Świerszczyk”, a później również w „Płomyku”, „Dziatwie”, „Słonku” i „Poranku”. Pisała scenariusze do kultowej audycji „Miś z okienka”, a jej książki wychowały kolejne pokolenia młodych czytelników.

Oprócz dwóch części o przygodach Karolci („Karolcia” i „Witaj, Karolciu!”) stworzyła też popularną powieść dla młodzieży „Godzina pąsowej róży”.

