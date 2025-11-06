Mocne słowa Dody o młodym pokoleniu. „Kiedy tym ludziom zabrano ambicje?”

Doda nie boi się mówić tego, co myśli, zwłaszcza gdy chodzi o współczesne realia show-biznesu. Artystka bez ogródek skomentowała rosnącą popularność influencerów i przyznała, że nie rozumie, jak taka profesja może być marzeniem dzieci i nastolatków.
Doda o dziecięcych marzeniach. „Ja cię kręcę, jaki dramat”
W rozmowie z Party.pl Doda podzieliła się refleksją na temat swojej pracy i dwudziestoletniego doświadczenia w branży rozrywkowej. Zwróciła uwagę, że świat, który znała na początku kariery, diametralnie się zmienił. Dziś o popularności decydują nie talent czy ciężka praca, lecz liczba obserwujących w internecie.
„Jestem załamana, że dzieci, jak się im zadaje pytanie, kim marzą być i jakie jest ich największe marzenie, cel i w życiu pragnienie, to większość odpowiada być influencerem. I ja cię kręcę, jaki dramat. Serio? To jest twój największy cel stać przed telefonem i nagrywać jakieś idiotyzmy? Przez jaki czas? Aż odłączą ci internet i wtedy będziesz nikim? Boże, kiedy to się stało? Kiedy tym ludziom zabrano ambicje i marzenia?” — powiedziała w rozmowie z serwisem.
Apel artystki do młodych i dorosłych
Piosenkarka nie ukrywa, że patrzy na zjawisko social mediów z dużym dystansem. Jej zdaniem pogoń za zasięgami sprawia, że młodzi ludzie zatracają poczucie celu i wartości. Doda apeluje, by dzieci i nastolatkowie nie szukali łatwych dróg do sławy, lecz stawiali na rozwój i prawdziwe umiejętności.
„Ludzie nie powinni iść na skróty i przede wszystkim dzieci i młodzież” — dodała artystka, podkreślając, że to również dorośli ponoszą odpowiedzialność za kształtowanie ambicji najmłodszych.
„Największy nowotwór ludzkości”
Artystka, która swego czasy została najpopularniejszą osobą publiczną w sieci według rankingu See Bloggers, znana jest z mocnych poglądów również na świat mediów społecznościowych. „Uważam, że social media to jest taki największy nowotwór ludzkości. Zabrał ludziom zdrowe spojrzenie na miłość, na przyjaźń, na kontakty, na samych siebie, na budowanie swojej wartości, dzieciom prywatność od najmłodszych lat […]. Internet powoli zabija człowieczeństwo” – stwierdziła w marcu 2025 roku programie "Dzień Dobry TVN".
