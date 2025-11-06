Mocne słowa Dody o młodym pokoleniu. „Kiedy tym ludziom zabrano ambicje?”

Doda nie boi się mówić tego, co myśli, zwłaszcza gdy chodzi o współczesne realia show-biznesu. Artystka bez ogródek skomentowała rosnącą popularność influencerów i przyznała, że nie rozumie, jak taka profesja może być marzeniem dzieci i nastolatków.

Doda o dziecięcych marzeniach. „Ja cię kręcę, jaki dramat”

W rozmowie z Party.pl Doda podzieliła się refleksją na temat swojej pracy i dwudziestoletniego doświadczenia w branży rozrywkowej. Zwróciła uwagę, że świat, który znała na początku kariery, diametralnie się zmienił. Dziś o popularności decydują nie talent czy ciężka praca, lecz liczba obserwujących w internecie.

„Jestem załamana, że dzieci, jak się im zadaje pytanie, kim marzą być i jakie jest ich największe marzenie, cel i w życiu pragnienie, to większość odpowiada być influencerem. I ja cię kręcę, jaki dramat. Serio? To jest twój największy cel stać przed telefonem i nagrywać jakieś idiotyzmy? Przez jaki czas? Aż odłączą ci internet i wtedy będziesz nikim? Boże, kiedy to się stało? Kiedy tym ludziom zabrano ambicje i marzenia?” — powiedziała w rozmowie z serwisem.

Apel artystki do młodych i dorosłych

Piosenkarka nie ukrywa, że patrzy na zjawisko social mediów z dużym dystansem. Jej zdaniem pogoń za zasięgami sprawia, że młodzi ludzie zatracają poczucie celu i wartości. Doda apeluje, by dzieci i nastolatkowie nie szukali łatwych dróg do sławy, lecz stawiali na rozwój i prawdziwe umiejętności.

„Ludzie nie powinni iść na skróty i przede wszystkim dzieci i młodzież” — dodała artystka, podkreślając, że to również dorośli ponoszą odpowiedzialność za kształtowanie ambicji najmłodszych.

„Największy nowotwór ludzkości”

Ar­tyst­ka, która swego czasy zo­sta­ła naj­po­pu­lar­niej­szą oso­bą pu­blicz­ną w sie­ci we­dług ran­kin­gu See Blog­gers, znana jest z mocnych poglądów również na świat mediów społecznościowych. „Uwa­żam, że so­cial me­dia to jest ta­ki naj­więk­szy no­wo­twór ludz­ko­ści. Za­brał lu­dziom zdro­we spoj­rze­nie na mi­łość, na przy­jaźń, na kon­tak­ty, na sa­mych sie­bie, na bu­do­wa­nie swo­jej war­to­ści, dzie­ciom pry­wat­ność od naj­młod­szych lat […]. In­ter­net po­wo­li za­bi­ja czło­wie­czeń­stwo” – stwierdziła w marcu 2025 roku programie "Dzień Do­bry TVN".

Czytaj też:

Legendarna „Ulica Sezamkowa” znów ożyje na Netflix!Czytaj też:

Piosenkarka walczy z nałogiem. „Alkohol zablokował moje marzenia”