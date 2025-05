5 hitów na Netflix, 7 perełek od Max. Te premiery rozpalą dziś internet

Netflix serwuje dzisiaj nowy głośny serial i kontynuację animacji, która przyciąga od 7 sezonów miliony widzów. Obejrzycie także kolejną odsłonę budzących grozę filmów „Ulica strachów”. Dla miłośników latania ale też dokumentów, platforma ma film o legendarnym zespole akrobacyjnym amerykańskich sił lotniczych Thunderbirds.

Jeżeli jednak macie ochotę na dobry film, więcej nowości z tej półki ma dziś do zaoferowania Max. Pamiętacie jeszcze, jakim fenomenem był w 2019 roku film „Parasite”? Jeżeli wciąż uważacie, że to jeden z najgenialniejszych tytułów ostatnich lat, musicie zobaczyć „Mickey 17”, który od dziś jest na plarformie Max. To opowieść stworzona przez tego samego reżysera, czyli Joon-Ho Bonga, który sześć lat po swoim ogromnym oscarowym sukcesie powraca z dramatem, w którym główną rolę zagrał Robert Pattinson. Mocną propozycją na wieczorny seans będą też hiszpańska komedia z 2021 roku czy thriller z 2014 roku z Ethanem Hawke w głównej roli.

Sprawdźcie wszystkie nowości, które dzisiaj zadebiutowały na Netflix i Max, dodajcie je na swoje listy „do obejrzenia” i zaplanujcie sobie filmowo-serialowy weekend premier.

Mocne premiery na dziś. Netflix i Max walczą o twój wieczór

„Ja nie zapomnę” (Netflix)



Serial opowiada historię Cheng Le-le (Hsieh Ying-xuan), zamężnej kobiety, która godzi występy jako stand-uperka z pracą w supermarkecie. Chociaż wiedzie przyziemne życie, Le-le jest pełna nadziei i marzy o lepszej przyszłości. Niestety na swojej drodze napotyka liczne przeszkody: nie tylko zmaga się z kryzysem w relacji z mężem Zhang Kaiem (Wallace Huo), ale także ma problemy z ojcem (Chin Han). Życiowe trudności popychają ją do podjęcia odważnych kroków, aby odmienić relacje z rodziną, partnerem i przyjaciółmi.



„Big Mouth”, 8. sezon (Netflix)



W ósmym i ostatnim sezonie serialu „Big Mouth” przed ekipą naszych ulubionych nastolatków z Bridgeton staną nowe, licealne wyzwania: prowadzeniem auta, narkotyki, brak doświadczenia seksualnego, świadoma zgoda, porno i nastoletni umysł, kultura unieważniania, ich zmieniające się ciała i (w końcu) strach przed zbliżającą się przyszłością. W obliczu tych wszystkich zmian jedyną stałą jest przyjaźń i to niezależnie od tego, czy dojrzewanie dopiero się zaczyna, jak w przypadku Nicka, który zalicza pierwszy skok wzrostowy, czy też zbliża się do końca, jak w przypadku dojrzewającego (i przedwcześnie łysiejącego) Andrew. W kulminacyjnym momencie sezonu, gdy wielu naszych bohaterów przeżywa kryzys, Współczucie (nowa bohaterka, którą w oryginalnej wersji dubbinguje Holly Hunter) okazuje się najważniejszym czynnikiem umożliwiającym rozwój. Jednak ten sezon opowiada przede wszystkim o tym, jak ważne jest wspieranie przyjaciół, zwłaszcza wtedy, gdy życie zaczyna nas przytłaczać i wkrada się w nie chaos. Koniec końców dzieciaki wkraczają w przerażającą, nieznaną przyszłość, mniej bojąc się tego, co ma nadejść, bo mają siebie nawzajem.



„Ulica Strachu: Królowa balu” (Netflix)



Zapraszamy ponownie do Shadyside. W kolejnej odsłonie ociekającej krwią serii filmów „Ulica Strachu” w miejscowym liceum wszyscy myślą tylko o szkolnej zabawie, a dziewczyny jak zwykle pochłania wir prestiżowej i zaciekłej rywalizacji o koronę królowej balu. Gdy jednak w szranki staje pełna wigoru outsiderka, a konkurentki zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach, imprezowa noc rocznika 1988 zmienia się w prawdziwy koszmar.



„Elita sił powietrznych: Thunderbirds” (Netflix)



Po raz pierwszy w historii widzowie mogą towarzyszyć pilotom legendarnego zespołu akrobacyjnego amerykańskich sił lotniczych: Thunderbirds. Przekonaj się, jakich wymagających i niebezpiecznych treningów oraz ilu poświęceń potrzeba, aby móc przesuwać granice tego, co możliwe jest w lotnictwie.



„Poza trasą 2” (Netflix)



Lisa odstawiła alkohol i wiedzie teraz spokojne życie rodzinne ze swoim chłopakiem Andersem i córką Elvirą. Wraz z bratem planuje wziąć udział w wyścigu rowerowym Vätternrundan, którego trasa liczy ponad 300 kilometrów. Daniel jednak ostatecznie postanawia wystartować z żoną, Klarą, w nadziei, że uratuje to ich małżeństwo. Niska samoocena powstrzymuje Lisę przed kupnem domu i wyjściem za Andersa. W rezultacie podczas gdy Daniel i Klara próbują ratować swój związek, Lisa zaczyna flirtować ze swoim byłym. Obie pary czeka prawdziwa jazda bez trzymanki — dosłownie i w przenośni!



„Czworo do tanga” (Max)



W życiu Juliána dobrze już było. Dziś dorabia wożąc pasażerów z aplikacji, a jedynym promykiem nadziei w jego ponurej egzystencji jest atrakcyjna towarzyszka cotygodniowych podróży z Bilbao do Madrytu. W dniu, w którym Julián chce w końcu wyjawić jej swoje uczucia, w trasę nie wyruszą sami. Czy irytujący Janusz biznesu i niepokojąco atrakcyjny nieznajomy pogrzebią jego szanse na romans?



„Drugie życie” (Max)



Anna spędziła 15 lat w więzieniu za morderstwo, które popełniła jako nastolatka. Chociaż zostaje zwolniona, opinia otoczenia nadal ją prześladuje.



„Przeznaczenie” (Max)



Film śledzi losy agenta wysłanego w zawiłą serię podróży w czasie, których celem jest powstrzymanie przyszłych zabójców przed popełnieniem zbrodni. Teraz bohater musi dorwać jedynego przestępcę, który mu przez cały czas umykał.



„Sujo” (Max)



Zabity członek kartelu pozostawia po sobie 4-letniego syna Sujo, a cień przemocy towarzyszy chłopcu na każdym etapie jego życia.



„Węgierska krawcowa” (Max)



Marika, węgierska wdowa, ukrywa żydowskiego chłopca w swoim domu na granicy słowacko-węgierskiej podczas burzliwych lat wojny.



„Tomb Raider” (Max)



Alicia Vikander jako Lara Croft, która stara się poradzić sobie ze swoimi demonami i odnaleźć zaginionego przed laty ojca.



„Mickey 17” (Max)



Mickey Barnes znajduje się w sytuacji, w której jego pracodawca wymaga najwyższego poświęcenia dla pracy... umierać, aby żyć.Czytaj też:

