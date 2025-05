Mocne skandynawskie filmy, które znajdziesz teraz na Max

Skandynawskie kino od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej wyrazistych i konsekwentnych. Niezmiennie udowadnia, że w filmie najważniejsze są nie efekty specjalne, lecz autentyczność, głębia emocji i odwaga w opowiadaniu o sprawach trudnych, często niewygodnych. To właśnie minimalizm formalny, surowa estetyka i psychologiczna intensywność – sprawiają, że zarówno skandynawskie filmy, jak i seriale, pozostają z widzem na długo po seansie. Duńscy, szwedzcy czy norwescy twórcy nie boją się pytań o sens życia, granice moralności czy kryzys tożsamości. Jednocześnie potrafią zaskoczyć czarnym humorem, subtelną ironią czy nietypową narracją.

Jeśli szukasz kina, które prowokuje do refleksji i jednocześnie wciąga swoją atmosferą, ta lista jest dla ciebie. Znajdziesz na niej najlepsze skandynawskie filmy dostępne teraz na Max.

Skandynawskie kino na Max. Selekcja najlepszych filmów

„Na rauszu”



Czworo przyjaciół jest nauczycielami w małomiasteczkowym liceum. Pewnego dnia spotykają się, aby świętować urodziny jednego z nich. Po wypiciu paru kieliszków szampana wdają się w dyskusję, w wyniku której wysnuwają ciekawą teorię. Zgodnie z nią utrzymywanie przez człowieka poziomu 0,5 promilu alkoholu we krwi skutkuje produkcją hormonów szczęścia w organizmie. Wzrasta również wydajność danej osoby i pobudzona zostaje jej zdolność do kreatywnego myślenia. Bohaterowie postanawiają na własnej skórze sprawdzić słuszność owej teorii. Będą zażywać odpowiednią dawkę alkoholu przez cały dzień, również w pracy. Początek wcielania teorii w życie zapowiada się obiecująco. Stopniowo jednak eksperyment wymyka się bohaterom spod kontroli.



„The Square”



Christian (Claes Bang) ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka (Elisabeth Moss) może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji "The Square", z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.



„Pozwól mi wejść”



Dwunastoletni Oskar jest wrażliwym, nieco bojaźliwym chłopcem, prześladowanym przez silniejszych kolegów z klasy. Jego rówieśniczka - blada i zawsze poważna Eli wychodzi z domu tylko w nocy. Spotykają się na blokowym podwórku szwedzkiego osiedla gdzieś na peryferiach miasta. Wraz z pojawieniem się dziewczynki, w okolicy zaczynają się dziać przerażające i trudne do wytłumaczenia rzeczy. Wspólnym mianownikiem tych zdarzeń jest krew. Zamkniętego w sobie chłopca, wydaje się to fascynować. Potrwa to dopóki Oskar nie odkryje, że Eli jest... wampirem.



„Turysta”



Tomas i Ebba, zamożne szwedzkie małżeństwo, jadą z dwójką dzieci w Alpy Francuskie na kilka dni na narty. Chcą spędzić sielankowe krótkie zimowe wakacje w jednym z luksusowych hoteli. Pogoda dopisuje, świeci słońce, a ośnieżone stoki narciarskie wyglądają imponująco. Gdy wszyscy jedzą lunch na tarasie restauracji, nagle prosto z gór schodzi na nich lawina. Ebba instynktownie chroni swoje dzieci, Tomas natomiast zabiera telefon i ucieka. Nikomu nic się nie stało, ale po czymś takim trudno żyć tak, jak kiedyś. Tomas i Ebba starają się ocalić związek, ale najpierw muszą przemyśleć, kim są i jakie role pełnią. Sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą skrywane dotąd tajemnice. Czy Tomas i Ebba będą na tyle odważni, aby pokonać własne słabości i uratować ich małżeństwo?



„Chora na siebie”



Na pierwszy rzut oka Signe (w tej roli wschodząca gwiazda skandynawskiego kina Kristine Kujath Thorp, znana polskiej publiczności z filmu "Ninjababy") i Thomas wydają się być idealną parą. Młodzi, inteligentni, z szerokimi horyzontami oraz niebanalnym gustem. Pozory jednak mylą, bo ich relacja, zamiast wzajemnego wsparcia, oparta jest w dużej mierze na niezdrowej rywalizacji, a kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie to, które z nich ma większe ego. Kiedy mężczyzna, będący aspirującym artystą, odnosi niespodziewany sukces, równowaga w związku zostaje zachwiana. Signe nie może pogodzić się z faktem, że światła reflektorów skupione są teraz wyłącznie na jej partnerze. Zdesperowana, celowo nadużywa niebezpiecznych farmaceutyków, co błyskawicznie odbija się nie tylko na jej zdrowiu, ale i wyglądzie. Czym jednak jest odrobina (?) cierpienia w porównaniu ze współczuciem oraz uwagą, które znowu może w pełni na sobie skupiać?



„Armand”



Były funkcjonariusz policji, Asger Holm, pracuje teraz jako dyspozytor ratunkowy. Zmęczony weekendowymi wezwaniami od pijanych imprezowiczów i głodomorów zamawiających pizzę, czeka na koniec swojej zmiany. W pewnym momencie kontaktuje się z nim kobieta, która twierdzi, że ją uprowadzono. Połączenie zostaje zerwane, co wzbudza niepokój Asgera. Były policjant rusza na poszukiwania porwanej i jej oprawcy. Jego jedyną bronią jest telefon, a uciekający czas zmusza go do coraz bardziej gwałtownych działań. Wkrótce wydarzenia nabierają tempa, a na jaw wychodzi coraz więcej makabrycznych szczegółów rozpracowywanego przestępstwa.



„Winni”



W ostatnich dniach roku szkolnego Elisabeth zmierza na zaimprowizowane spotkanie rodziców z nauczycielami. Doszło do bójki pomiędzy jej synem, sześcioletnim Armandem, a jego kolegą Jonem. Sytuacja jest krępująca, wszyscy obecni czują się bardzo niekomfortowo. Incydent między dwoma chłopcami wywołuje serię wydarzeń, starcie rodziców i pracowników szkoły - potyczkę o odkupienie, w której pojawiają się szaleństwo, pożądanie i obsesja.



„Dom, który zbudował Jack”



Tytułowy Jack to nowa postać w popkulturowym klanie psychopatów, obok Kuby Rozpruwacza, Dextera czy Hannibala Lectera. Mistrz światowego kina pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, piekielnie inteligentnego perfekcjonisty, pełnego sprzeczności, słabości i drobnych natręctw. Jack jest estetą, wielbicielem malarstwa, architektury, poezji i wycieczek na łono natury. Zabójca patrzy na swoje zbrodnie jak na mroczne dzieła sztuki. Jaki kształt nada swojej zbrodni doskonałej?



„Chłopiec z niebios”



Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.



„Raj w płomieniach”



W robotniczej dzielnicy Szwecji siostry Laura, Mira i Steffi radzą sobie same, pozostawione przez nieobecną matkę. Latem życie jest dzikie i beztroskie, ale gdy opieka społeczna planuje spotkanie, Laura musi znaleźć kogoś, kto podszyje się pod ich matkę, by uniknąć rozdzielenia. Dziewczyna ukrywa problem przed młodszymi siostrami, ale sytuacja nie jest łatwa.



„Powoli”



Elena (Greta Grinevičiūtė) jest tancerką, a Dovydas (Kęstutis Cicėnas) tłumaczem języka migowego. Oboje pracują ciałem, szukając najlepszego sposobu, by wyrazić - tańcem i ruchem dłoni - najsubtelniejsze sensy i najgłębsze emocje. Wydają się dla siebie stworzeni, jednak różni ich sposób podejścia do sfery seksualnej. Pełni najlepszych chęci sprawdzają więc, czy da się kochać, nie pożądając, próbując wytworzyć swój własny rodzaj intymności.



„Gra”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach, do jakich doszło w Szwecji. Grupa nastolatków zaczepia kilku młodszych od siebie chłopaków i oskarża ich o kradzież telefonu.



„Turkusowa suknia”



Halim jest krawcem zajmującym się szyciem tradycyjnych marokańskich kaftanów, których stworzenie wymaga niezwykłej pieczołowitości, wyczucia piękna, umiejętności i czasu. Wraz z żoną Miną prowadzą swój zakład i wiodą spokojne, pozornie szczęśliwe życie. Oboje jednak starają się odrzucić prawdę i żyć jak do tej pory. A prawda jest taka, że Halim jest gejem, a Mina powoli umiera na nowotwór. Sytuacja zmienia się wraz z pojawieniem się Youssefa, praktykanta, którego zatrudniają i którego zaczyna łączyć z Halimem coraz silniejsza więź uczuciowa.



„Seks”



Dwóch kominiarzy w monogamicznych, heteroseksualnych małżeństwach staje w obliczu sytuacji, które kwestionują ich poglądy na seksualność i role płciowe. Jeden ma kontakt seksualny z mężczyzną, nie odczuwając tego jako homoseksualne pragnienie ani niewierność. Drugi ma sny, w których jest kobietą, co go dezorientuje i niepokoi. Zastanawia się, jak spojrzenie innych kształtuje jego osobowość i czy tłumił pewne aspekty swojej tożsamości.Czytaj też:

