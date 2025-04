TOP 10 thrillerów na Disney+. Tak wybrali Polacy

Sprawdziliśmy, jakie thrillery ma w swojej bibliotece Disney+ i wyłoniliśmy listę 10 najlepszych z nich, biorąc pod uwagę oceny widzów i recenzje krytyków. Będą to filmy idealne nie tylko na weekendowy seans. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

10 najlepszych thrillerów na Disney+ według Polaków

10. „Notatki o skandalu”

Czterdziestoletnia nauczycielka plastyki w szkole St' Georges, Sheba Hart, nawiązuje romans z piętnastoletnim uczniem. Wkrótce prawda o ich związku wychodzi na jaw, co wywołuje ogromną medialną wrzawę. Całą sprawę relacjonuje samozwańcza kronikarka Barbara, która jest jednocześnie oddaną przyjaciółką Sheby oraz nauczycielką historii we wspomnianym liceum.

9. „Karmazynowy przypływ”

Wskutek wojny domowej sytuacja w Rosji pogarsza się, w związku z czym zostaje podniesiona gotowość bojowa amerykańskiej floty. Obawiając się wojny nuklearnej, młody dowódca Hunter oraz doświadczony kapitan Ramsey i pozostali oficerowie zostają zaokrętowani na atomową łódź podwodną z zadaniem niedopuszczenia do ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone. Jednak wskutek błędów w informacjach, Hunter i Ramsey chcą przejąć na własną rękę kontrolę nad okrętem oraz nad jego rakietami balistycznymi.

8. „Siła strachu”

Gdy umiera żona psychologa Davida Callawaya (De Niro), jego kilkuletnia córka Emily (Fanning) pogrąża się w szoku, z którego nie potrafi się otrząsnąć. Oboje przenoszą się do niewielkiego miasteczka na północy stanu Nowy Jork. David ma nadzieję, że Emily zapomni o przeszłości i na nowo odnajdzie radość życia. Wkrótce po przeprowadzce Emily zaprzyjaźnia się z Charliem, który staje się nieodłącznym towarzyszem jej zabaw. Początkowo wszystko wskazuje na to, że Charlie istnieje tylko w wyobraźni dziewczynki, ale seria przerażających wydarzeń sprawia, że David gotów jest uwierzyć w to, co wydaje się niemożliwe: Charlie istnieje naprawdę, a jeśli rzeczywiście tak jest, to trzeba go powstrzymać za wszelką cenę.

7. „Źle się dzieje w El Royale”

Stany Zjednoczone, rok 1969. Tytułowy El Royale to znajdujący się na granicy dwóch stanów podupadający hotel nad jeziorem Tahoe, do którego pewnego dnia przyjeżdża kilkoro nieznajomych sobie osób skrywających mroczne sekrety: ksiądz Daniel Flynn (Jeff Bridges), sprzedawca odkurzaczy Seymour (Jon Hamm), piosenkarka Darlene (Cynthia Erivo), hippiska Emily (Dakota Johnson) i jej siostra Rose (Cailee Spaeny). Wkrótce do tego grona dołączy także tajemniczy mężczyzna Bill Lee (Chris Hemsworth).

Gośćmi hotelu zajmuje się zdziwaczały pracownik, a sam budynek, w którym pracuje hotelarz jest wyjątkowy. To co wolno w jednej części budynku znajdującej się na terenie Kalifornii, nie do końca może być legalne w drugiej części znajdującej się na terenie stanu Nevada. W ciągu jednej brzemiennej w skutki nocy każdy z gości hotelu stanie w obliczu szansy na odkupienie, zanim nie rozpęta się prawdziwe piekło, a wszystko dlatego, że tylko jedna z tych osób jest tym, za kogo się podaje.

6. „Bez twarzy”

Agent FBI Sean Archer (Travolta) obsesyjnie tropi niebezpiecznego terrorystę Castora Troya (Cage), który kilka lat wcześniej zabił jego synka. Gdy wreszcie dochodzi do konfrontacji, w wyniku strzelaniny ranny Troy zapada w śpiączkę. Okazuje się jednak, że wcześniej zdążył podłożyć w Los Angeles bombę biologiczną, a miejsce jej ukrycia zna tylko jego brat, przebywający w więzieniu Pollux Troy. Aby ocalić mieszkańców miasta, Archer decyduje się na niebezpieczną tajną misję: pozwala sobie przeszczepić twarz Castora i daje się zamknąć w więzieniu razem z Polluxem. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki, zmusza chirurgów do przeszczepienia mu twarzy agenta, po czym zabija wszystkich, którzy wiedzieli o zamianie. Życie Archera staje się koszmarem...

5. „Niezniszczalny”

Bruce Willis („Szósty zmysł”, „Armageddon”) i Samuel L. Jackson („Szklana pułapka 3”, „Pulp Fiction”) to odtwórcy głównych ról w tym trzymającym w napięciu, niezwykłym filmie sensacyjnym, który na długo pozostaje w pamięci. Film został wyreżyserowany przez M. Nighta Shyamalana – twórcę przeboju kinowego „Szósty zmysł”. David Dunne (Willis) jako jedyny wychodzi cało, bez najmniejszego zadraśnięcia z potwornej katastrofy kolejowej, w której ginie 131 osób. Wkrótce po tym poznaje Elijaha Price'a (Jackson) twierdzącego, że zna wyjaśnienie jego tajemniczego ocalenia. To niezwykłe spotkanie zmusza Davida do stawienia czoła swemu przeznaczeniu w procesie odkrywania samego siebie, swych pragnień i wewnętrznej siły. „Niezniszczalny” to doskonały thriller, obfitujący w zaskakujące zwroty akcji, dający do myślenia i intrygujący.

4. „Menu”

Na prywatnej wyspie ma odbyć się uczta przygotowana przez Juliana Slowika – kulinarnego celebrytę, szefa wszystkich szefów kuchni. W biesiadzie weźmie udział grupa smakoszy – a także Margot, osoba towarzysząca w tym gronie, ignorantka w sprawie smaku. Gastronomiczna celebracja będzie pełna niespodzianek. I nie każda z nich okaże się przyjemna. Akcja już niebawem przybierze mroczny obrót.

3. „Czerwona jaskółka”

Ekranizacja bestsellerowej książki byłego agenta CIA Jasona Matthewsa. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) zmuszona zostaje do przyjęcia roli „jaskółki”, specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach rosyjskich służb specjalnych. Uczy się używać swego ciała jako broni i robi wszystko, by nie utracić własnego „ja” w trakcie szkolenia, które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej się stawić czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych przełożonych. Jej pierwszym celem okazuje się Nate Nash (Joel Edgerton), agent CIA, który prowadzi ściśle tajną infiltrację rosyjskiego wywiadu. Dwoje młodych agentów wpada w pułapkę namiętności i kłamstw, która zagraża ich przyszłości, międzynarodowym sojuszom i bezpieczeństwu obu mocarstw.

2. „Telefon”

Stu Shepard (Colin Farrell) jest aroganckim specjalistą od reklamy, który swoją karierę buduje na kłamstwach i oszustwach. Całe jego pokrętne życie zmienia się, gdy odbiera telefon w budce na jednej z nowojorskich ulic. Teraz zdany jest na łaskę, a raczej niełaskę swego tajemniczego rozmówcy Kiefer Sutherland. Niewidoczny snajper nie pozwala mu odłożyć słuchawki żądając, aby Stu wyznał publicznie prawdę o swej nieuczciwości wobec żony Randa Mitchell i początkującej aktorki, którą chce uwieść Katie Holmes. Na poparcie swych słów snajper zabija stojącego obok mężczyznę. Budkę telefoniczną otaczają wozy policyjne. Wszyscy przekonani są, że zabójcą jest Stu. Jedynie dowodzący akcją kapitan Ramey Forest Whitaker podejrzewa, że coś jest nie tak.

1. „Ja, robot”

W 2035 roku roboty stały się integralną częścią codziennego życia wszystkich ludzi. Kiedy ginie genialny naukowiec pracujący w wielkiej korporacji U.S. Robotics, chicagowski detektyw Del Spooner (Will Smith) podejmuje śledztwo. Z pomocą doktor Susan Calvin (Bridget Moynahan) – specjalistki od psychologii robotów, detektyw odkrywa, że odpowiedzialnym za śmierć naukowca może być właśnie robot. Im bardziej Spooner zbliża się do prawdy, tym bardziej jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Czas ucieka, a zagrożenie staje się coraz większe... zagrożenie dla egzystencji całego rodzaju ludzkiego.

Czytaj też:

7 perełek od dziś na Max. Debiutują mocne tytułyCzytaj też:

5 seriali, które musisz obejrzeć po „Białym Lotosie”. Lista Deadline