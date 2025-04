7 perełek od dziś na Max. Debiutują mocne tytuły

Max nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając produkcje z różnych gatunków, od emocjonujących thrillerów, przez wzruszające dramaty, aż po wciągające seriale dokumentalne. Wiele z tych tytułów już zdobyło serca widzów na całym świecie, a teraz są dostępne także dla polskiej publiczności.

W czwartek 3 kwietnia na Max wpada między innymi nowy serial komediowy z aktorką znaną z kultowej już produkcji "Hannah Montana" na Disney Channel. Obejrzycie też dramat wyreżyserowany przez hollywoodzką legendę, w którym obsadził on w głównej roli swoją córkę (aktorkę kojarzyć już możecie ze "Stranger Things" a Netflix). Narzekać nie będą też fani dokumentów, którzy mogą wybrać coś dla siebie z trzech nowych tytułów, w tym produkcji o znanym na całym świecie kulcie czy głośnym tytule opowiadającym o prywatnym życiu Carrie Fisher i Debbie Reynolds.

Sprawdźcie wszystkie dzisiejsze nowości!

Perełki na Max: od dziś 7 kultowych nowości

„Georgie i Mandy wzięli ślub”



Losy Georgie i Mandy, którzy tworzą rodzinę w Teksasie, stawiając czoła wyzwaniom dorosłości, rodzicielstwa i małżeństwa.



„Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia”



Dokument poświęcony arcydziełu Henry'ego Hamptona „EYES ON THE PRIZE” (1987-1990). Głosami członków ruchu przywołuje historyczne wspomnienia, uruchamia radykalną wyobraźnię i zagłębia się w podróż ku wyzwoleniu czarnych.



„Wrota niebios. Sekta nad sektami”



Historia kultu Heaven’s Gate założonego w 1975 roku przez Marshalla Applewhite'a i Bonnie Nettles. Wszystko zaczęło się od tajemniczego zniknięcia 20 osób z małego miasteczka w Oregonie.



„Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie”



Dwie ikony kina – Carrie Fisher i jej matka, Debbie Reynolds, dzielą się wspomnieniami dotyczącymi życia w świetle reflektorów. Wpuszczają widzów do swojego prywatnego świata w dokumencie nakręconym przed ich niespodziewaną śmiercią.



„Krok dziewiąty”



Ojciec, który niespodziewanie otrzymuje opiekę nad swoją nastoletnią córką, ma drugą szansę, aby odzyskać jej zaufanie i odbudować ich relację.



„Dziki kot”



Obraz bada burzliwe życie młodej literatki, która zmaga się z ograniczeniami społecznymi i osobistymi demonami.



„Odmienne stany Amy”



Przezabawne i bezkompromisowe spojrzenie na nowy etap w życiu Amy Schumer.Czytaj też:

Netflix serwuje nowości: Świeży serial medyczny i więcej niespodzianekCzytaj też:

Najlepsze seriale ostatnich miesięcy na Max. TOP thrillery i kryminały