5 seriali, które musisz obejrzeć po „Białym Lotosie”. Lista Deadline

Niebawem finał 3. sezonu „Białego Lotosu”, którego akcja osadzona jest w Tajlandii. W oczekiwaniu na kolejną odsłonę, która już została zapowiedziana przez Max, warto obejrzeć inne seriale, które mają podobny klimat. Portal Deadline podpowiada, co może spodobać się widzom, którzy kochają specyficzne wątki, łączące luksusowe scenerie z niepokojącą atmosferą i satyrą społeczną.

5 seriali podobnych klimatem do „Białego Lotosu”

„Para idealna” (Netflix)

Amelia Sacks ma wkrótce dołączyć do jednej z najbogatszych rodzin w Nantucket. Jej nieprzychylna przyszła teściowa, słynna powieściopisarka Greer Garrison Winbury, nie szczędzi wydatków na planowaniu ślubu, który zapowiada się na najbardziej spektakularny w całym sezonie — gdy na plaży pojawiają się zwłoki. Na światło dzienne wychodzą kolejne tajemnice oraz rozpoczyna się dochodzenie, które sprawia wrażenie wyrwanego ze stron jednej z książek Greer. Nagle wszyscy są podejrzani.

„Dziewięcioro nieznajomych” (Prime Video)

Serial oparty na bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Liane Moriarty, rozgrywa się w luksusowym ośrodku odnowy biologicznej, w którym pobyt zapewnia odwiedzającym uzdrowienie i transformację. Dlatego, dziewięciu zestresowanych mieszkańców dużego miasta chcących poprawić swój styl życia, postanawia skorzystać z tej oferty. Podczas 10-dniowego odosobnienia czuwa nad nimi dyrektor ośrodka, Masha, kobieta z misją ożywienia ich zmęczonych umysłów i ciał. Jednak tych dziewięciu pozornie idealnych nieznajomych nie ma pojęcia, co ich czeka.

„Saint X” (Disney+)

Tajemnicza śmierć młodej kobiety podczas idyllicznych wakacji na Karaibach wywołuje dramatyczny efekt domina, który ostatecznie popycha jej siostrę ku niebezpiecznemu pościgowi za prawdą.

„The Resort”

Małżeństwo spędza rocznicę ślubu w ośrodku wypoczynkowym, gdzie zostaje wciągnięte w niewyjaśnioną zagadkę zaginięcia dwóch osób sprzed 15 lat.

„Wielkie kłamstewka”

Miniserial, oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty pod tym samym tytułem, to przewrotny, pełen czarnego humoru dramat. Jego bohaterkami są trzy matki pierwszoklasistów – zmagają się one z karierą zawodową i macierzyństwem. Pod powierzchnią ich pozornie idealnego życia w zamożnej społeczności małego miasteczka czai się coś bardziej złowieszczego. Kiedy dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos, a każdy mieszkaniec chętnie wskaże winnych.

Czytaj też:

7 perełek od dziś na Max. Debiutują mocne tytułyCzytaj też:

Netflix serwuje nowości: Świeży serial medyczny i więcej niespodzianek