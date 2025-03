10 perełek w tym tygodniu na Netfliksie. Polaków przyciągnie 6-odcinkowy thriller

W tym tygodniu nowości na Netfliksie zaczną pojawiać się dopiero od środy, jednak będzie to bardzo ciekawy dzień dla wszystkich filmowo-serialowych maniaków. Najbardziej obiecującą premierą tego dnia będzie argentyński thriller na podstawie powieści Harlana Cobena, która wydana została w 2010 roku. Opowie o dziennikarce, która po śmierci swojego męża, popada w obsesję na punkcie nowej sprawy.

Także 26 marca obejrzycie najnowszy program, prosto z Wielkiej Brytanii, którego gospodarzem będzie Peter Serafinowicz. To konkurs na inteligencję, spryt i podstępy, w którym jedna z osób może wygrać milion dolarów.

Będzie też coś dla miłośników polskich produkcji – Netflix pokaże serial z 2017 roku, opowiadający o losach piątki absolwentów medycyny.

Pod koniec tygodnia zadebiutuje z kolei pierwszy sezon obiecującego hiszpańskiego serialu kostiumowego o przyzwoitce, która szukając mężów dla trzech bogatych sióstr sama wplątuje się w świat miłości, skandali i komicznych intryg.

Wypatrywać musicie też nowej komedii od Adama Brooksa, znanego z „Bridget Jones: W pogoni za rozumem”, „Totalnej magii” czy „Na pewno, być może”. W obsadzie filmu o młodej kobiecie, która odkrywa rodzinne sekrety, zobaczycie między innymi Sebastiana De Souza, znanego dobrze fanom „Wielkiej” czy „Normalnych ludzi” oraz Connie Britton z „Białego Lotosu”.

Nowości od Netfliksa w tym tygodniu. Co warto zobaczyć?

„Na gorącym uczynku”



W mieście Bariloche w argentyńskiej Patagonii dziennikarka Ema Garay wspina się po szczeblach kariery, ujawniając prawdę o przestępcach, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Jej życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy poznaje Leo Mercera, szanowanego obywatela, który staje się głównym podejrzanym w badanej przez nią sprawie zaginięcia szesnastolatki. Aby odkryć prawdę, Ema będzie musiała stawić czoła własnym demonom.

Premiera w środę 26 marca



„Sekret za milion”



To konkurs na inteligencję, spryt i podstępy. Dwunastka nieznajomych wprowadza się do wspaniałej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemniczy prezent powitalny — pudełko. Jedenaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. Diabelskie gry ujawnią wskazówki dotyczące tożsamości milionera, który musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zachować swój sekret za milion.

Premiera w środę 26 marca



„Psi Patrol: Wielki film”

W sequelu filmu w „Adventure City” wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.



Premiera w środę 26 marca



„Lekarze na start”



Serial przedstawia losy absolwentów medycyny (Zuzy, Dagi, Piotra, Marty i Łukasza). Wszyscy w jednym roku trafiają na staż do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. To tam cała piątka starać się będzie o rezydenturę na oddziale chirurgii, stawiać swoje pierwsze diagnozy, przeprowadzać poważne zabiegi, ale także ratować i tracić pierwszych pacjentów. Czy poradzą sobie z tak wielką presją? Ich zawodowe perypetie splatać się będą z życiowymi zawirowaniami. Jak wiele zaryzykują, by ratować zdrowie i życie pacjentów?

Premiera w środę 26 marca



„Przetrwają puszyści”, sezon 2.



Serial opowiada historię Mavis Beaumont (Michelle Buteau). Ta czarna singielka (nie z własnego wyboru!) w rozmiarze plus-size próbująca sił jako stylistka stara się odmienić swoje niełatwe życie. Pomogą jej w tym członkowie rodziny, którą sama wybrała, pozytywne nastawienie do swojego ciała, bluzka z głębokim dekoltem i odrobina błyszczyku. Serial komediowy oparty na popularnym zbiorze esejów autorstwa Buteau.

Premiera w czwartek 27 marca



„Żądza złota: Poszukiwania skarbu Fenna”



W 2010 r. 80-letni Forrest Fenn ukrył fantastyczny skarb w górach na północ od Santa Fe. Klucz do jego odnalezienia tkwił w 24 wersach enigmatycznego wiersza, który napędził trwającą przez dekadę gorączkę złota. Ludzie rezygnowali z pracy, porzucali rodziny, a niekiedy nawet tracili życie — wszystko po to, aby odnaleźć ukryte miliony Fenna. Dziś ta niebezpieczna pogoń za bogactwem zmieniła się dla społeczności poszukiwaczy w obsesyjne dążenie do odkrycia znaczenia prawdy. Ten serial dokumentalny opowiada o czymś zupełnie wyjątkowym – o poszukiwaniach skarbu, który został odnaleziony, i o tajemnicy miejsca, w którym znów może się kryć.

Premiera w czwartek 27 marca



„Jądro Ziemi”



Geolog Josh Keyes odkrywa, że jakaś niezwykła siła spowodowała zmianę temperatury w jądrze Ziemi. Fakt ten może stać się przyczyną tego, że Ziemia przestanie krążyć wokół własnej osi. Keyes w towarzystwie najlepszych specjalistów z NASA, chcąc odsunąć nadciągającą zagładę świata, wyrusza podziemnym statkiem w podróż do jądra naszej planety.

Premiera w czwartek 27 marca



„Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów”



Zjawa świeżo zmarłej młodej dziewczyny próbuje zaistnieć w pośmiertnym showbiznesie. Bo duchy też mają kariery, rywalizują o kliki, walczą o wysokie współczynniki straszenia, a także bez skrupułów podkładają sobie świnie.

Premiera w czwartek 27 marca



„Przewodniczki młodych dam”



Madryt, 1880 rok. Elena Bianda jest najbardziej rozchwytywaną przyzwoitką w mieście. Pomimo młodego wieku pomogła już ponad 20 młodym kobietom w znalezieniu odpowiednich zalotników i narzeczonych. Sekretem jej sukcesu jest surowy kodeks moralny dla rodzin i umiejętność wsłuchania się w obawy młodych kobiet, których jest mentorką — delikatna równowaga, którą opanowała do perfekcji. Celem jej życia jest postawienie wszystkich podopiecznych przed ołtarzem. Wszystko się jednak zmienia, gdy Elena przybywa do domu rodziny Mencía i odkrywa, że ma być odpowiedzialna za trzy siostry.

Premiera w piątek 28 marca



„Lista marzeń”



Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.

Premiera w piątek 28 marca

Na Netflix w Polsce serialowym numerem jeden po premierze w ubiegłym tygodniu jest brytyjski 4-odcinkowy serial „Dojrzewanie”. Tuż za nim na podium jest nowiutka „Rezydencja” i „Tylko jedno spojrzenie” – polski thriller na podstawie książki Harlana Cobena. Wysoko w rankingu najpopularniejszych są także nowe sezony „Mścicielki” oraz „Wysokich fal”. Z filmowych premier widzowie w Polsce najchętniej oglądają teraz „Trzy objawienia”, dokument „Tornado. Miasto w pułapce” i „Małą Syberię”. Tuż za podium jest nowość od braci Russo „Electric State” i „To my” od mistrza horrorów Jordana Peele'a.

Czytaj też:

14 kapitalnych thrillerów na Netflix. Są już sprawdzoneCzytaj też:

30 najlepszych brytyjskich seriali na Netflix. To warto obejrzeć po „Dojrzewaniu”