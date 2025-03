14 kapitalnych thrillerów na Netflix. Są już sprawdzone

Netflix ma na swoim koncie wiele świetnych thrillerów, które trzymają w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Regularnie w serwisie premiery mają seriale z tego gatunku, które zyskują w zaledwie kilka godzin ogromną popularność. Ostatnio hitem jest brytyjski miniserial „Dojrzewanie”, polskie „Tylko jedno spojrzenie”, na podstawie książki Harlana Cobena, niemiecka „Cassandra” czy „Dzień Zero” z Robertem De Niro. Wielu z nas jednak chętniej w weekend wybierze film, który zapewni nam ciekawy seans, a nie zabierze kilkunastu godzin z naszego dnia. Z tą właśnie myślą powstało zestawienie najlepszych produkcji Netfliksa z tej półki. Platforma regularnie dostarcza zarówno oryginalne produkcje, jak i licencjonowane filmy, które potrafią zaskoczyć zwrotami akcji i wciągającą fabułą.

W weekend zafundujcie sobie dobry seans. Korzystając z listy, stworzonej przez samą platformę Netflix na stronie TUDUM, sporządziliśmy zestawienie najlepszych thrillerów oryginalnych serwisu (akcji, kryminałów, politycznych, szpiegowskich czy dotyczących ratowania świata), które są tak ekscytująco wciągające, że nie będziecie się mogli od nich oderwać. Sprawdźcie opisy 14 tytułów, wybierzcie coś dla siebie i cieszcie się wybitnymi seansami z klasykami Netfliksa.

Zestawienie obejmuje zarówno nowe filmy, jak i klasyki, które od dawna przewijają się w rozmowach kinomanów. Znajdziecie też tutaj niszowe perełki, które wielu z was mogło przeoczyć (trudno czasami nie zgubić się w nowościach), a które z pewnością warto zobaczyć. Może też nasza lista przypomni wam filmy, które od dawna macie na swojej liście „do obejrzenia”, jednak dotąd nie było ku temu odpowiedniej okazji? Łapcie garść rekomendacji, a po seansie podzielcie się z nami wrażeniami.

14 dobrych thrillerów do obejrzenia teraz na Netflix

„Nie otwieraj oczu”



Tajemnicza siła dziesiątkuje światową populację i pewna jest tylko jedna rzecz — gdy to zobaczysz, odbierzesz sobie życie. W tej sytuacji Malorie mierzy się z nieznanym, próbując przy tym ocalić w sobie miłość i nadzieję. Wkrótce musi uciekać z dwójką dzieci w dół zdradliwej rzeki do jedynego miejsca mogącego zapewnić im schronienie. Jednak aby mieć szansę na przeżycie, uciekinierzy muszą odbyć całą dwudniową podróż z zasłoniętymi oczami. W roli głównej występuje nagrodzona Oscarem Sandra Bullock. Towarzyszą jej inne gwiazdy, w tym Trevante Rhodes, Sarah Paulson i John Malkovich. Reżyserką trzymającego w napięciu thrillera "Nie otwieraj oczu" jest laureatka Oscara Susanne Bier.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Kontrola bezpieczeństwa”



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. "Fair Play" pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.



„Powstrzymać mrok”



Emerytowany przyrodnik i specjalista od wilków Russell Core (JEFFREY WRIGHT) rusza w miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc — na daleką północ Alaski. Wzywa go tam Medora Slone (RILEY KEOUGH), młoda matka, której syn został zabity przez wilczą watahę. W miarę jak Core pomaga jej namierzyć należące do stada osobniki, między tym dwojgiem odludków zaczyna się zawiązywać dziwna i niebezpieczna więź.



„Przechwycenie”



Twarda i doświadczona przez życie kapitan JJ Collins (Elsa Pataky) w wyniku pomyłki traci wymarzoną posadę w Pentagonie i zostaje dowódczynią samotnej bazy antyrakietowej położonej gdzieś na środku Pacyfiku. Kiedy nad bazą pojawia się widmo jednoczesnego, skoordynowanego ataku, Collins musi zmierzyć się z charyzmatycznym, lecz nieuczciwym Alexandrem Kesselem (Luke Bracey), byłym oficerem wywiadu USA, który chce zrealizować niewyobrażalny plan. Czas ucieka, więc Collins musi wykorzystać swoje przeszkolenie taktyczne i doświadczenie wojskowe, by zdecydować, komu może zaufać, i powstrzymać Kessela i jego tajnych najemników przed wcieleniem w życie szalonych i przerażających zamiarów.



„Zostaw świat za sobą”



Rodzinne wakacje przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.



„Były lokator”



Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.



„Platforma”



W dystopijnym świecie przyszłości w wielopoziomowych więzieniach pożywienie jest opuszczane na specjalnej platformie. Osadzeni z wyższych poziomów mogą napełnić żołądki, ale tym z samego dołu pozostaje już tylko głód i wściekłość.



„Gad”



Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.



„Rebel Ridge”



Terry Richmond (Aaron Pierre) przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, lecz pilną misją — ma wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Jednak gdy oszczędności życia Terry’ego zostają niesprawiedliwie zajęte przez organy ścigania, on sam musi zmierzyć się z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne’em (Don Johnson) i jego bojowo nastawionymi podwładnymi. Nieoczekiwanie sojuszniczką Terry’ego okazuje się urzędniczka sądowa Summer McBride (AnnaSophia Robb). Wkrótce oboje zostają uwikłani w sięgający głęboko spisek. Gdy robi się naprawdę groźnie, Terry musi wykorzystać swoje tajemnicze kontakty, aby ukrócić kontrolę policji nad społecznością, uczynić zadość sprawiedliwości wobec własnej rodziny — i cały czas chronić Summer.



„Pajęcza Głowa”



W ultranowoczesnym zakładzie karnym bez krat, cel i pomarańczowych ubrań, zarządzanym przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego (Chris Hemsworth), osadzeni mogą skrócić wyrok, decydując się na wszczepienie modułu dawkującego psychodeliki. W „Pajęczej głowie” więźniowie-ochotnicy mogą być sobą do momentu, w którym stają się kimś innym. Bywa, że stają się lepszą wersją siebie samych. Humor nie dopisuje? Mamy coś na to. Brakuje słów? Nie ma sprawy. Gdy między osadzonymi w więzieniu Jeffem (Miles Teller) i Lizzy (Jurnee Smollett) budzi się uczucie, ich droga do odkupienia win staje się kręta, ponieważ eksperymenty Abnestiego zaczynają całkowicie przesuwać granice wolnej woli.



„Rekiny w Sekwanie”



Lato 2024 roku. Paryż po raz pierwszy jest gospodarzem Mistrzostw Świata w Triathlonie. Genialna naukowczyni Sophia dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Aby uniknąć rozlewu krwi w centrum miasta, nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły z Adilem, dowódcą rzecznej policji.



„Wyjazd na weekend”



Babski weekend w Chorwacji przybiera nieoczekiwany obrót, gdy jedna z kobiet (Leighton Meester) zostaje oskarżona o zamordowanie swojej najlepszej przyjaciółki (Christina Wolfe), a próbując dotrzeć do prawdy, odkrywa bolesną tajemnicę.Czytaj też:

