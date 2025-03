30 najlepszych brytyjskich seriali na Netflix. To warto obejrzeć po „Dojrzewaniu”

Ostatni tydzień światową widownię Netfliksa pochłonął nowy brytyjski serial „Dojrzewanie”. Dramat, wyreżyserowany przez Philipa Barantiniego i napisany przez Jacka Thorne'a i Stephena Grahama, opowiada wstrząsającą historię brytyjskiej rodziny, której świat wywraca się do góry nogami, gdy ich pozornie normalny i dobrze wychowany 13-letni syn Jamie zostaje aresztowany za morderstwo nastolatki ze swojej klasy. Produkcja osiągnęła 24,5 mln wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni od premiery, stając się globalnym hitem. To jednak nie jedyny brytyjski serial, który warto obejrzeć i który znajdziecie na platformie Netflix. Dla wszystkich, którzy już obejrzeli „Dojrzewanie” i nie mają dość tego typu klimatów, przygotowaliśmy specjalne zestawienie.

Na liście naszych rekomendacji znajdziecie tylko najlepsze z najlepszych brytyjskie seriale na Netflix. Zostały najwyżej oceniane przez widzów i niektóre od lat biją rekordy popularności, a inne stały się ulubieńcami mas w ostatnich miesiącach. Sprawdźcie zestawienie, przekonajcie się które tytuły są na podium i zapiszcie na swojej liście "do obejrzenia" wszystkie serie, które brzmią dla was obiecująco.

30 najlepszych brytyjskich seriali na Netflix. Tylko wysoko oceniane tytuły

30. „Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania.



29. „Dope”



Serial przedstawia wojnę z narkotykami z perspektywy dilerów, osób zażywających oraz policji.



28. „Black Earth Rising”



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



27. „Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



26. „Top Boy”



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



25. „Derek”



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



24. „Dyplomatka”



Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell).



23. „Derry Girls”



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



22. „Heartstopper”



Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.



21. „One piece”



Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.



20. „Kaos”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



19. „Beckham”



Serial dokumentalny zawierający niepublikowane dotąd nagrania opowiada o błyskawicznej drodze Davida Beckhama od skromnych początków do światowej sławy piłkarskiej.



18. „Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



17. „Wąż”



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



16. „Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently'ego”



Ekscentryczny detektyw amator Dirk i jego oporny asystent Todd próbują rozwiązać niezwykle skomplikowaną i niebezpieczną sprawę pełną nadnaturalnych elementów.



15. „Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



14. „Sandman”



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



13. „Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



12. „Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



11. „Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



10. „Reniferek”



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



9. „Afterlife”



Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



8. „Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



7. „Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



6. „The End of the F***ing World”



Nastolatek mający zadatki na psychopatę i spragniona przygód buntowniczka wyruszają na pechową wyprawę.



5. „The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



4. „Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



3. „Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



2. „Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



1. „Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

