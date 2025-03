100 najlepszych filmów od wytwórni A24. Są kultowe, odważne i na czasie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wytwórnia A24 stała się synonimem ambitnego, autorskiego kina, które podbija serca zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie. Założona w 2012 roku firma szybko zyskała status jednego z najważniejszych graczy na rynku niezależnego filmu. To właśnie A24 stoi za wieloma produkcjami, które w ostatniej dekadzie zdobywały Oscary, Złote Globy i prestiżowe wyróżnienia na festiwalach filmowych.

A24 od samego początku postawiło na kino, które łączy artystyczne ambicje z przystępnością dla szerszej publiczności. Ich produkcje charakteryzują się unikalnym stylem, często balansującym na granicy gatunków, oraz odważnym podejściem do opowiadania historii. W przeciwieństwie do wielkich studiów, które często stawiają na bezpieczne, komercyjne projekty, A24 daje przestrzeń twórcom na pełną kreatywną swobodę. Efektem tego są filmy, które potrafią być jednocześnie intymne i spektakularne, prowokujące i głęboko emocjonalne.

To dzięki A24 na wielkim ekranie pojawiły się takie filmy jak „Moonlight”, który zdobył Oscara za najlepszy film, czy „Wszystko wszędzie naraz” – niezwykła mieszanka science fiction i kina akcji, która podbiła światowe zestawienia najlepszych filmów roku. Wytwórnia odważnie eksploruje różne gatunki – od horroru („Dziedzictwo. Hereditary”, „Lighthouse”), przez dramaty („Lady Bird”, „C’mon C’mon”), aż po eksperymentalne kino, które wymyka się wszelkim klasyfikacjom.

A24 to znak jakości, gwarancja świeżego podejścia do kina i nazwiska, które zawsze budzą zainteresowanie wśród miłośników filmu. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem mrocznych horrorów, poruszających dramatów, czy oryginalnych historii science fiction, w ich katalogu znajdziesz coś dla siebie.

Poniżej prezentujemy zestawienie 100 najlepszych filmów wytwórni A24 – zapiszą ją i miej pod ręką zawsze, gdy potrzebujesz dobrego seansu.

100 najlepszych filmów wytwórni A24

„Przebudzeni”



W futurystycznym, utopijnym społeczeństwie ludzkie emocje są wykorzeniane. Wbrew wszystkiemu dwoje młodych ludzi zakochuje się i odkrywa nieznany świat własnych uczuć.



„Backstabbing For Beginners”



Młody koordynator programu w Organizacji Narodów Zjednoczonych natyka się na spisek z udziałem zasobów ropy naftowej w Iraku.



„Zniknięcie Sidneya Halla”



Młody pisarz niespodziewanie odnosi światowy sukces. Wkrótce znika bez śladu.



„Gorące letnie noce”



Nieśmiały chłopak, wysłany do cioci na wakacje, zaczyna szybciej dojrzewać. Wkrótce też, pod wpływem nowego otoczenia, zostaje dilerem.



„Tajemnice Silver Lake”



Zniknięcie tajemniczej kobiety z sąsiedztwa budzi w hedonistycznym Samie detektywa.



„Kobieta idzie przodem”



Artystka z Nowego Jorku wyrusza do Południowej Dakoty, aby namalować portret indiańskiego wodza.



„When You Finish Saving the World”



Evelyn poświęca życie na pomoc ludziom w potrzebie, lecz nie może nawiązać relacji ze swym synem, Ziggym, aspirującym gwiazdorem internetu, którego nie obchodzą problemy świata.



„Wieloryb”



Cierpiący na poważną otyłość nauczyciel angielskiego próbuje odbudować więź ze swoją nastoletnią córką.



„Życie nie gryzie”



Kiedy dorosła kobieta panikuje po zaręczynach i ucieka od chłopaka, poznaje nastolatkę, z którą się zaprzyjaźnia.



„Rover”



Samotnik Eric przemierza australijskie bezdroża. Gdy banda przestępców kradnie mu samochód, mężczyzna postanawia ich wyśledzić i odebrać swoją własność.



„Bo się boi”



Znerwicowany Beau otrzymuje wiadomość, która zmusza go do wyruszenia w epicką podróż do rodzinnego domu.



„Spring Breakers”



Ciąg imprez i nieposkromionej fantazji sprowadza cztery ślicznotki w bikini oraz kominiarkach na drogę bezprawia a także totalnej rozpusty.



„Niepamięć”



Starszy mężczyzna poszukuje osoby odpowiedzialnej za śmierć jego rodziny w Auschwitz.



„Climax”



Choreograf Selva i DJ Daddy przesłuchują kulkunastu tancerzy, szukając potencjalnych członków swojej nowej grupy. Po wyczerpującym treningu rozpoczynają z nimi imprezę, orientując się, że do sangrii ktoś wrzucił LSD.



„Człowiek-scyzoryk”



Próbując dotrzeć do domu, zagubiony na odludziu mężczyzna zaprzyjaźnia się z nieboszczykiem.



„The Ballad of Lefty Brown”



Będący świadkiem zabójstwa wieloletniego przyjaciela bezlitosny kowboj podejmuje się trudnej wyprawy, aby znaleźć i ukarać sprawców zbrodni.



„Wróg”



Oglądając film, Adam Bell zauważa swojego sobowtóra, którego postanawia odnaleźć. Spotkanie obu panów nieodwracalnie zmienia ich życia.



„MaXXXine”



Maxine jako jedyna ocalała po masakrze kontynuuje swoją podróż ku karierze aktorskiej w Los Angeles.



„Ostatni pocałunek cesarza”



Oficer Wermachtu zostaje wysłany do Holandii, by ochraniać byłego cesarza Niemiec Wilhelma II. Z czasem zakochuje się w służącej monarchy.



„Nie ma powrotu”



Dwie przyjaciółki pragną porzucić pracę kelnerki teksańskiego baru.



„Babygirl”



Odnosząca sukcesy prezeska firmy nawiązuje burzliwy i namiętny romans ze swoim stażystą.



„Queer”



Lee wspomina swoje życie w Meksyku wśród amerykańskich studentów na emigracji i właścicieli barów. Przybycie do miasta sporo młodszego Williama zmusza mężczyznę do nawiązania z kimś znaczącego kontaktu.



„Sztuka pięknego życia”



Przypadkowe spotkanie w szpitalu zbliża do siebie Almut i Tobiasa. Jako para mierzą się z przeciwnościami losu, jednocześnie celebrując każdą chwilę ze sobą.



„Zabicie świętego jelenia”



Steven staje przed tragicznym dylematem – jakąkolwiek decyzję podejmie, doprowadzi do dramatu własnej rodziny. A wszystko za sprawą nastoletniego chłopca, którym zaczął się opiekować.



„American Honey”



Star porzuca swoje dotychczasowe życie i przyłącza się do nastoletniej grupy włóczęgów podróżujących po Ameryce.



„Najlepsze lata”



Trzynastoletni Stevie spędza wakacje na uciekaniu od problemów domowych i jeżdżeniu na deskorolce ze starszymi kolegami, którzy zapoznają go z nowym życiem.



„Civil War”



Przez pogrążone w krwawej wojnie domowej Stany Zjednoczone przedziera się grupa dziennikarzy, by w Waszyngtonie przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem.



„Midsommar. W biały dzień”



Młoda para w czasie wakacji odwiedza odizolowaną od świata szwedzką wioskę. Wkrótce dowiaduje się o ekscentrycznych miejscowych tradycjach.



„Pod skórą”



Piękna Laura poluje na samotnych mężczyzn. Zwabieni nie wiedzą, co kryje się za drzwiami jej domu.



„Ta nasza młodość”



Skryty twórca filmów dokumentalnych i jego żona zaprzyjaźniają się z wyzwoloną młodą parą.



„Fale”



Tragiczna śmierć wywraca do góry nogami życie rodziny z przedmieścia, pozostawiając po sobie tylko rozpacz. Czy w takiej sytuacji znajdzie się miejsce na nową miłość?



„Priscilla”



Nastoletnia Priscilla poznaje gwiazdę rocka i zostaje jego żoną.



„W blasku ekranu”



Życie dwojga nastolatków zaczyna się zmieniać, gdy ich ulubiony program telewizyjny zostaje odwołany.



„Problemista”



Nowy Jork. Alejandro jako ambitny projektant zabawek podejmuje pracę u nieobliczalnej Elizabeth, kiedy kończy się jego pracownicza wiza.



„Bodies Bodies Bodies”



Grupa znajomych spędza weekend w oddalonej od cywilizacji luksusowej posiadłości. Kiedy tracą zasięg w telefonach i z nudów rozpoczynają niewinnie brzmiącą grę impreza toczy się bardzo, ale to bardzo nie tak, jak powinna...



„Lamb”



Maria i Ingvar opiekują się tajemniczym noworodkiem, który przyszedł na świat na ich farmie na Islandii.



„Lobster”



Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.



„Kobiety i XX wiek”



Kiedy James wkracza w okres dojrzewania, jego matka prosi o pomoc bardziej nowoczesną Abbie i Julie.



„Zola”



Kelnerka Zola podczas pracy poznaje Stefani, która przekonuje ją do wspólnej podróży na Florydę i występowania jako striptizerka.



„Showing Up”



Rzeźbiarka przygotowująca się do otwarcia nowego pokazu próbuje pracować pośród codziennych dramatów rodziny i przyjaciół.



„Bracia ze stali”



Losy wrestlerskiej rodziny Von Erichs, która miała ogromny wpływ na tą dyscyplinę od lat 60. do dziś.



„Zielony Rycerz. Green Knight”



Sir Gawain, lekkomyślny i uparty siostrzeniec króla Artura, podejmuje misję zmierzenia się z Zielonym Rycerzem.



„Yang”



Jake próbuje przywrócić do życia ukochanego towarzysza swojej córki i odkrywa, że android Yang ma swój sekretny dysk wspomnień.



„Stworzenia boże”



W małej wiosce rybackiej pewna matka musi wybrać między chęcią ochrony ukochanego syna a własnym poczuciem dobra i zła.



„Półsłodki ciężar”



Nieplanowana ciąża dwudziestoparoletniej komediantki zmusza ją do stawienia czoła surowej rzeczywistości.



„Polegaj na mnie”



Szesnastoletni Charley przeprowadza się do Portland z nadzieją na odmianę swojego dotychczasowego życia. Otrzymuje propozycję opieki nad koniem wyścigowym.



„Red Rocket”



Przebrzmiała gwiazda porno wraca do swojego rodzinnego miasteczka w Teksasie, choć nikt tak naprawdę nie chce go tam z powrotem.



„Gloria Bell”



Gloria stara się żyć pełnią życia. Kiedy w jednym z nocnych klubów poznaje czarującego mężczyznę, nowy romans rozbudza w niej nadzieje na przyszłość.



„Rok przemocy”



Nowy Jork, 1981 r. Ambitny imigrant próbuje chronić swój biznes oraz rodzinę podczas najbardziej niebezpiecznego roku pod względem przestępczości.



„Sala strachu”



Członkowie kapeli są świadkami napaści. Sprawcy chcą wyeliminować wszystkie dowody świadczące o ich winie.



„Dziedzictwo. Hereditary”



Wkrótce po śmierci seniorki rodu jej rodzinę zaczynają niepokoić tajemnicze zdarzenia.



„The Lighthouse”



Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.



„Urodzeni zwycięzcy”



Życiowy pechowiec i sprytny pokerzysta wyruszają w podróż na północ, która zmieni ich życie.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.



„Blisko”



Zmysłowa opowieść o przyjaźni dwóch trzynastoletnich chłopców.



„Locke”



Ivan opuszcza pracę na budowie w Birmingham i udaje się do Londynu. Podczas podróży samochodem prowadzi rozmowy, które odmieniają jego życie.



„Dream Scenario”



Paul to sympatyczny, choć trochę nudny profesor akademicki, który znienacka zaczyna pojawiać się w snach milionów obcych ludzi, a wszyscy zadają sobie pytanie - dlaczego akurat on?



„Good Time”



Po nieudanym skoku na bank, Connie stara się zdobyć pieniądze potrzebne do wpłacenia kaucji za aresztowanego brata.



„Ghost Story”



Niedawno zmarły mąż pod postacią ducha powraca do swojego domu, by nawiązać kontakt z pogrążoną w żałobie żoną.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„The Disaster Artist”



Historia spotkania i wczesnej przyjaźni Tommy'ego Wiseau oraz Grega Sestero – aktorów kultowego „The Room”, który został okrzyknięty najgorszym filmem świata.



„Cudowne tu i teraz”



Stosunek do życia licealisty – imprezowicza zmienia się, gdy poznaje nietypową „miłą dziewczynę”.



„Modlitwa przed świtem”



Angielski bokser zostaje aresztowany i osadzony w tajlandzkim więzieniu. Uzależniony od narkotyków, będący świadkiem porachunków gangów, postanawia dołączyć do drużyny trenującej Muay Thai.



„Slow West”



Siedemnastolatek wyrusza w podróż, poszukując miłości życia. Towarzyszy mu tajemniczy mężczyzna o imieniu Silas.



„Krwawa sukienka”



Dojrzała kobieta zamieszcza ogłoszenie w rubryce matrymonialnej. Sukienka, którą ubiera na spotkanie z potencjalnym partnerem, okazuje się przeklęta i przejmuje nad nią kontrolę.



„Koniec trasy”



Dziennikarz magazynu „Rolling Stone” przeprowadza pięciodniowy wywiad z cenionym pisarzem Davidem Fosterem Wallace'em.



„A Different Man”



Edward, wyrzutek ze zdeformowaną twarzą, decyduje się na operację rekonstrukcyjną. Gdy ma powstać film o nim popada w obsesję na punkcie odgrywającego go aktora.



„Ludzie”



Rodzina spędza Święto Dziękczynienia w starym, rozpadającym się domu na Manhattanie. Gdy zapada mrok, napięcia pomiędzy jej członkami narastają.



„Saint Maud”



Maud przyjeżdża do luksusowej posiadłości ekscentrycznej Amandy. Wkrótce dziewczyna przekonuje się o swojej ważnej misji, która zamieni się w niebezpieczną obsesję...



„Ex Machina”



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Pearl”



Rok 1918. Uwięziona na odosobnionej farmie swojej rodziny Pearl opiekuje się chorym ojcem pod apodyktycznym okiem swojej pobożnej matki.



„The Last Black Man in San Francisco”



Jimmy spędza czas na wędrówkach po mieście ze swoim przyjacielem, marząc o zamieszkaniu w wiktoriańskim domu, który niegdyś zbudował dziadek. Pomimo że zajmuje go starsza para, mężczyzna podejmuje kroki, by odzyskać nieruchomość.



„Bogini Partenope”



Na pięknej wyspie Capri objawia się Partenope, kobieta idealna, która swą urodą zniewala mężczyzn, jednocześnie wymykając się ich żądzom.



„Pokój”



Pięcioletni Jack od urodzenia mieszka z mamą w niewielkim pomieszczeniu, które nazywają Pokojem. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że istnieje świat na zewnątrz.



„The Brutalist”



Architekt László Toth i jego żona Erzsébet emigrują z Europy do Ameryki. W Stanach mężczyzna otrzymuje wyjątkowo intratne zlecenie.



„Strefa interesów”



Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.



„Wszystko wszędzie naraz"



Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty.



„Love Lies Bleeding”



Menadżerka niewielkiej siłowni zakochuje się w Jackie, ambitnej kulturystce, która zmierza do Las Vegas aby zrealizować swoje marzenia. Ich uczucie wywołuje falę przemocy ze strony lokalnego światka przestępczego.



„C'mon C'mon”



Dziennikarz radiowy wyrusza wraz ze swoim siostrzeńcem w podróż przez kraj.



„X”



Koniec lat 70., grupa młodych filmowców jedzie do Teksasu aby nakręcić porno. Na miejscu okazuje się, że muszą walczyć o życie.



„Pierwszy reformowany”



Walczący z załamaniem duchowym pastor udziela wsparcia zrezygnowanemu mężowi ciężarnej parafianki, przez co staje w obliczu jeszcze większego kryzysu życiowego.



„Mów do mnie!”



Tajemnicza zabalsamowana ręka pozwala grupie przyjaciół wprowadzać w swoje ciała duchy nieżywych. Jednak kiedy złamią reguły gry, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.



„Brutalna szczerość”



Małżeństwo Beth staje przed trudnościami, kiedy mąż niefortunnie krytykuje jej nową powieść.



„Krisha”



Po długiej nieobecności sześćdziesięcioletnia Krisha wraca do domu swojej siostry na Święto Dziękczynienia. Próba odnowienia rodzinnych relacji komplikuje się.



„Menashe”



Menashe Lustig jest nieszczęśliwy. Jego żona zmarła, a zasady społeczne nie pozwalają samotnemu mężczyźnie wychowywać dziecka. Syn pozostaje więc pod opieką zamożnego despotycznego wuja, co skazuje Menashego na samotność i konieczność poszukiwania nowej towarzyszki. I desperackie próby udowodnienia światu, że jest w stanie zajmować się dzieckiem, a jednocześnie pozostać wiernym tradycji.



„Odwieczna córka”



Artystka i jej matka mierzą się z długo skrywanymi tajemnicami, gdy wracają do dawnego rodzinnego domu a obecnie hotelu nawiedzanego przez jego tajemniczą przeszłość.



„Poprzednie życie”



Przyjaciele z dzieciństwa po 20 latach spędzają wspólnie jeden tydzień.



„Aftersun”



Młody ojciec Calum i jego córka Sophie wyjeżdżają razem do tureckiego kurortu. Podczas wspólnych wakacji stają się sobie bliżsi niż kiedykolwiek.



„Pierwsza krowa”



Utalentowany kucharz jedzie na zachód i dołącza do grupy traperów w Oregonie. Zaprzyjaźnia się z chińskim imigrantem szukającym szczęścia, wkrótce obaj współpracują, budując udany biznes.



„Amy”



Prawdziwa historia gwiazdy muzyki Amy Winehouse, która zmarła na skutek zatrucia alkoholowego w wieku 27 lat.



„The Florida Project”



Historia sześcioletniej rozrabiaki Moonee i jej zbuntowanej matki Halley, próbujących ułożyć sobie życie w tanim motelu na obrzeżach najszczęśliwszego miejsca na świecie – Disneylandu.



„Earth Mama”



Intymna opowieść o dojrzewaniu samotnej matki w ciąży, która próbuje znaleźć swoje miejsce w społeczności mieszkańców Bay Area i zadecydować o dalszych losach swojej rodziny.



„Sing Sing”



Divine G, osadzony w zakładzie karnym Sing Sing za zbrodnię, której nie popełnił, odnajduje sens życia, grając w grupie teatralnej u boku innych więźniów.



„Heretic”



Dwie misjonarki trafiają do domu sympatycznego mężczyzny, który zamienia się w psychopatycznego oprawcę. Muszą przejść serię testów by przetrwać w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze.



„Kłamstewko”



Rodzina decyduje się ukryć przed ukochaną babcią złe wieści o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna.



„Marcel Muszelka w różowych bucikach”



Marcel, który jest małą muszlą, zostaje gwiazdą Internetu. Dzięki zdobytej sławie zaczyna rodzić się w nim nadzieja na odnalezienie rodziny.



„Minari”



W pogoni za amerykańskim snem koreańska rodzina przenosi się do Arkansas i zakłada farmę.



„Moonlight”



Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom.



„Ósma klasa”



Choć jest wyrzutkiem społecznym i obawia się nowego etapu życia w liceum, ósmoklasistka Kayla z uśmiechem na twarzy wkracza w ostatni tydzień nauki w gimnazjum.



„Lady Bird”



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.Czytaj też:

