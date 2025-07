Nie żyje Malcolm-Jamal Warner. Doszło do tragicznego wypadku

Według ABC News, Warner był na rodzinnych wakacjach w Kostaryce i utonął podczas pływania, porwany przez silny prąd. Zmarł z powodu uduszenia w pobliżu Cocles, plaży w mieście Limón, a jego ciało zostało zidentyfikowane w niedzielę przez kostarykańską policję. Wiadomo, że aktor pozostawił po sobie żonę i córkę, których tożsamość postanowił zachować w tajemnicy.

Od „Bill Cosby Show” po „W garniturach”. Z tych ról zapamiętany zostanie Malcolm-Jamal Warner

Warner był ukochaną postacią telewizji lat 80. Był nominowany do nagrody Emmy w kategorii „najlepszy aktor drugoplanowy” za rolę w serialu „Bill Cosby Show”, w którym wcielał się w jedynego syna Cliffa Huxtable'a, postaci granej przez Billa Cosby'ego. Warner był nastolatkiem przez większość występowania w sitcomie NBC. Jego postać od samego początku cieszyła się dużą popularnością wśród fanów, ponieważ widzowie oglądali, jak Theo na bieżąco uczy się tajników życia, np. w jednym z odcinków Theo odkrywa, jak ważne jest oszczędzanie, gdy rodzina zabiera wszystkie rzeczy z jego pokoju i uczy go, jak to wszystko „odkupić”.

Po „The Cosby Show”, dorosły Warner zagrał Malcolma McGee w sitcomie „Malcolm i Eddie”, emitowanym przez cztery sezony na kanale UPN. W latach 2011-2015 Warner grał główną rolę w „Reed Between the Lines”, a także wcielał się w Sticky'ego w dramacie motocyklowym stacji FX „Synowie Anarchii”. W latach 2018-2023 grał A.J. Austina w serialu „Rezydenci”. Oglądać mogliśmy go także w „Community”, „Bajer z Bel-Air”, „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” czy „W garniturach”.

Poza tym, już pod koniec nastoletnich lat Warner zaczął reżyserować teledyski dla takich artystów jak New Edition i Special Ed. Wyreżyserował również szeroko rozpowszechniony film edukacyjny z 1992 roku „Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You”, w którym gwiazdy Arsenio Hall i Earvin „Magic” Johnson rozmawiali o chorobie i sposobach zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się. Zdobył również nagrodę Grammy jako artysta towarzyszący w utworze „Jesus Children” u boku Roberta Glaspera i Lalah Hathaway.

Niedawno Warner uruchomił podcast z Weusi Baraką i Candace Kelley zatytułowany „Not All Hood”, w którym współprowadzący rozmawiali o zdrowiu psychicznym.

