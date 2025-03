Netflix serwuje 5 perełek. Co nowego warto w tym tygodniu obejrzeć?

Netflix przygotował dla widzów na ten tydzień sporo ciekawych premier. Najważniejszą i najgłośniejszą jest film od Anthony'ego i Joe Russo, czyli twórców hitu kasowego „Avengers: Koniec gry”. To jednak obejrzymy dopiero w piątek, a wcześniej zadebiutuje na platformie między innymi nowy serial – kryminał psychologiczny, w którym na planie ponownie spotkali się Stephen Graham i Philip Barantini, którzy wcześniej pracowali razem nad nominowanym do nagród BAFTA i BIFA filmie „Punkt wrzenia”, docenionym przez krytyków za jedno ciągłe ujęcie.

Miłośnicy komedii będą mogli cieszyć się gangsterską nowością pełną niespodzianek i zaskakujących zwrotów akcji, a dla osób, które lubują się w reality show nadchodzi kolejna odsłona jednego z najgłośniejszych i najchętniej oglądanych tytułów na Netflix. Już od dziś z kolei obejrzycie 3-odcinkowy dokumentalny serial o sprawie, którą żył cały świat, czyli obławie na Osamę Bin Ladena.

5 perełek od Netflix w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Amerykańska obława: Osama Bin Laden” (dokument) – poniedziałek 10 marca



Ten trzyczęściowy dokument, który wyreżyserowali Mor Loushy i Daniel Sivan, szczegółowo opowiada o tym, jak świat zmobilizował się, żeby dopaść Osamę Bin Ladena. Dokument zawiera wywiady z przedstawicielami amerykańskich władz, którzy mieli kluczowy udział w trwającej 10 lat misji polowania na tego ekstremalnie groźnego terrorystę stojącego za atakami na USA 11 września 2001 roku.



„Witajcie w rodzinie” (dramat, komedia) – środa 12 marca



Cristina, z trudem wiążąca koniec z końcem samotna matka zaharowująca się jako pielęgniarka i Luciana, inna samotna matka, sfrustrowana aktorka i alkoholiczka, postanawiają wraz z dziećmi, że ukryją ciało despoty, który fatalnie je traktował i wydziedziczył, aby zmienić jego testament i uniknąć życia na ulicy. Nie zabraknie zabawnych sytuacji i niesamowitych spisków, a w końcu okaże się, że nie ma nic bardziej szalonego niż rodzinna miłość.



„Dojrzewanie” (dramat psychologiczny, kryminał) – czwartek 13 marca



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„Miłość jest ślepa: Szwecja” (reality show) – czwartek 13 marca



Eksperyment społeczny z udziałem singli, którzy chcą, żeby ktoś pokochał ich za to, jacy są, a nie za to, jak wyglądają. Uczestnicy poznają się, nie widząc się nawzajem, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz czeka ich dopiero po ewentualnych zaręczynach. Przez kolejne 5 tygodni będą mieszkać razem i planować ślub oraz spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne czynniki przerwą ich związek? Ten wciągający 10-odcinkowy serial, który prowadzi Jessica Almenäs, odpowie na pytanie, czy wygląd, rasa i wiek mają znaczenie, czy też miłość naprawdę jest ślepa.



„The Electric State” (przygodowy, sci-fi) – piątek 14 marca



Spektakularny film przygodowy science fiction reżyserów „Avengers: Koniec gry”, którego akcja toczy się w alternatywnej, futurystycznej wersji retro lat 90. ubiegłego wieku. Millie Bobby Brown („Stranger Things”, „Enola Holmes”, „Dama”) wciela się w Michelle, osieroconą nastolatkę próbującą poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie inteligentne roboty, wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, niegdyś pokojowo nastawione i służące ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera — genialnego młodszego brata Michelle, który — wbrew jej przekonaniom — jednak żyje. Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (w tej roli Chris Pratt — „Strażnicy Galaktyki”, „Jurassic World”), słabo zarabiającym przemytnikiem, i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w wersji oryginalnej dubbinguje Anthony Mackie). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców — i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.

Co jeszcze w tym tygodniu na Netflix?

Netflix wprowadzi też w tym tygodniu do swojej biblioteki kilka filmowych hitów. W czwartek 13 marca obejrzycie wojenny mocny tytuł „Wróg u bram” z Judem Law w głównej roli. Z kolei już dwa dni później, w sobotę 15 marca w serwisie zadebiutuje ekranizacja powieści Jane Austin „Duma i uprzedzenie”, w której zagrały takie gwiazdy jak Keira Knightley („To właśnie miłość”) czy Matthew Macfadyen („Sukcesja”). Film zdobył nagrodę BAFTA i dziesiątki innych nominacji. W sobotę 16 marca obejrzycie obydwie części komediowego „Teda” oraz wszystkie filmy z serii „Pitch Perfect”. Pojawi się też coś dla najmłodszych – zadebiutuje produkcja „Trolle”, która w 2016 roku robiła w kinach furorę.

