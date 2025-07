25+ serialowych perełek, które skrywa Netflix. Lista Rotten Tomatoes

W gąszczu tysięcy tytułów dostępnych na Netflixie łatwo przeoczyć prawdziwe serialowe skarby. Nie wszystkie produkcje trafiają na listy przebojów czy są szeroko promowane — a jednak potrafią zachwycić fabułą, grą aktorską i świeżym podejściem do gatunku. Na szczęście istnieje Rotten Tomatoes — serwis, który gromadzi recenzje krytyków i widzów, pomagając odnaleźć te mniej znane, ale wyjątkowo wysoko oceniane tytuły. I to właśnie on opublikował zestawienie ukrytych perełek, które zdobyły świetne recenzje, choć wielu widzów mogło o nich jeszcze nie słyszeć.

Jeśli szukasz czegoś nowego, nietypowego i naprawdę dobrego — ta lista jest właśnie dla ciebie.

Rotten Tomatoes wybrał najlepsze ukryte perełki Netfliksa. Te seriale warto obejrzeć

„Safe”



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka. Partnerzy, dzieci, kochankowie, rodzice, przyjaciele — czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że w pełni zna osoby, które kocha? A na ile inni znają Toma?



„Black Earth Rising”



Thriller opowiadający o trudnych losach Rwandyjki, której rodzice padli ofiarą ludobójstwa. Wychowana w Londynie przez adopcyjną matkę kobieta próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości. Ukazując wycinek procedury ścigania zbrodniarzy wojennych, twórcy serialu prowokują do zadawania pytań o charakter relacji łączących Zachód i kraje Afryki.



„Delhi Crime”



Fabularyzowana wersja prawdziwych wydarzeń, tzw. sprawy Nirbhaya. Serial ukazuje widzom kulisy działań policji poszukującej mężczyzn, którzy dopuścili się tej zbrodni.



„Glitch”



James Hayes (Patrick Brammall), policjant z małego miasteczka Yoorana, zostaje wezwany w środku nocy na cmentarz do niezwykłego wydarzenia. Sześć zmarłych osób w niewyjaśnionych okolicznościach powróciło do życia bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Żadna z nich nie pamięta swojego poprzedniego istnienia. Do Jamesa dołącza Elishia McKellar (Genevieve O'Reilly), miejscowa lekarka, by wspólnie chronić ocalałą szóstkę przed światem zewnętrznym do chwili, gdy tajemnica ich powrotu zostanie wyjaśniona.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd”



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Crashing”



Anthony (Damien Molony) jest jednym z mieszkańców opuszczonego szpitala w Londynie. Wraz z pozostałymi lokatorami, ekscentryczną Melody (Julie Dray), kobieciarzem Samem (Jonathan Bailey), nieśmiałym Fredem (Amit Shah) i swoją narzeczoną, Kate (Louise Ford), pełni rolę opiekuna pustego budynku. Pewnego dnia do grupy dołącza jego przyjaciółka z młodości, Lulu (Phoebe Waller-Bridge). Jej pojawienie się wprowadza zamieszanie w i tak już niezwykłym życiu mieszkańców



„Derry Girls”



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



„Statyści”



Andy Millman to bezrobotny aktor. Walczy o główne role, które traci, na rzecz takich gwiazd jak Robert DeNiro. Jednakże wciąż utrzymuje, że mają oni po prostu szczęście. Jego występy ograniczają się więc do jednej linijki tekstu. Każdy odcinek serialu, to inny film, w którym występuje bohater. Znani aktorzy grają tu samych siebie.



„Easy”



Perypetie grupy ludzi, mieszkających w Chicago. Zmagają się oni z codziennymi kłopotami i problemami w miłości, seksie, a ich życie nierozerwalnie związane jest z nowymi technologiami. Losy bohaterów, stojących na różnych etapach życia, się krzyżują.



„On my Block”



Stworzony przez Lauren Iungerich („Inna”) oraz Eddiego Gonzaleza i Jeremy’ego Hafta („All Eyez On Me”) serial komediowy o dorastaniu w nieciekawej dzielnicy. Jego bohaterami jest czworo inteligentnych i cwanych przyjaciół mierzących się z wyzwaniami i możliwościami, jakie otwiera przed nimi liceum.



„The Letdown”



Audrey, matka 2-miesięcznego niemowlaka, dołącza do grupy wsparcia dla młodych rodziców, gdzie poznaje ekscentrycznych przyjaciół zmagających się z różnymi problemami.



„Bonding”



Nowojorska studentka, która dorabia wieczorami jako domina, składa przyjacielowi gejowi ze szkolnych lat nietypową propozycję.



„Everything Sucks!”



Jest rok 1996. W miasteczku zwanym Boring zbuntowani licealiści mierzą się z problemami nastoletniego życia w czasach, gdy po internet trzeba było zadzwonić.



„Telefonistki”



Madryt, lata 20. Cztery kobiety z krajowej centrali telefonicznej uczą się pracy w nowoczesnym miejscu, szukając przy tym miłości i przyjaźni. Zobacz pełny opis



„Virgin River”



Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.



„Wanderlust”



Joy i Alan są małżeństwem z wieloletnim stażem. Aby ponownie rozbudzić w swoim związku namiętność, decydują się na randki z innymi ludźmi.



„Crash Landing on You”



Południowokoreańska bogaczka przypadkiem ląduje w Korei Północnej — i w życiu pewnego żołnierza, który postanawia pomóc jej się ukryć.



„Secret City”



Niezmordowana demaskatorka politycznych afer kładzie na szali karierę i życie, aby ujawnić układy rządzące australijską polityką.



„Queen of the South”



Teresa Mendoza ucieka z Meksyku, gdy jej chłopak zostaje zamordowany. Pragnąc pomścić śmierć ukochanego i pogrążyć odpowiedzialnych za to członków mafii, kobieta staje na czele kartelu narkotykowego.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Frontier”



Ten serial to kipiący akcją dramat przygodowy o chaotycznej i brutalnej walce o zdobycie kontroli nad przebiegiem handlu futrami w Ameryce Północnej końca XVIII wieku. Opowiadana z wielu perspektyw historia rozgrywa się w świecie, w którym ukoronowaniem negocjacji biznesowych może być zaciekła bitwa na topory i w którym delikatne relacje między rdzennymi mieszkańcami a Europejczykami potrafią się przerodzić w krwawe waśnie.



„Ghoul”



Do wojskowej placówki w Indiach zostaje przywieziony tajemniczy więzień, który obnaża najskrytsze sekrety personelu i przyzywa arabskiego demona.



„The Rain”



Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia. Nie są skrępowani wspólną przeszłością, nie ograniczają ich normy społeczne, więc każdy z nich może być tym, kim chce. W trakcie walki o przetrwanie odkrywają jednak, że nawet w postapokaliptycznym świecie istnieje miłość, zazdrość oraz wiele rozterek okresu dojrzewania, które - jak sądzili - przestały się liczyć wraz z zagładą ludzkości. mniej



„Mgła”



Mieszkańcy miasteczka stawiają czoła zagrożeniom powstałym w wyniku pojawienia się tajemniczej mgły.



„Black Summer”



W mrocznym świecie ogarniętym apokalipsą zombie kilkoro nieznajomych zaczyna wspólnie walczyć z nieumarłymi, by przetrwać zagładę i wrócić do swoich bliskich.



„Raising Dion”



Serial opowiada historię kobiety o imieniu Nicole (Alisha Wainwright), która sama wychowuje syna, Diona (w tej roli debiutant Ja’Siah Young) po śmierci swojego męża, Marka (Michael B. Jordan). Standardowe wyzwania wychowawcze stojące przed samotną mamą robią się jednak znacznie trudniejsze, gdy chłopiec zaczyna wykazywać tajemnicze zdolności rodem z filmów o superbohaterach. Nicole prosi więc o pomoc Pata (Jason Ritter), czyli najbliższego przyjaciela męża. Od tej pory razem dbają, by utrzymać sprawę w sekrecie, chronią Diona przed ludźmi pragnącymi wykorzystać jego umiejętności oraz próbują ustalić, skąd się one wzięły.



„Crazyhead”



Pracująca w kręgielni Amy i nonkonformistka Raquel rozprawiają się z demonami - zarówno metaforycznie, jak i całkiem dosłownie. Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten 6-odcinkowy thriller rozbije bankCzytaj też:

Najlepsze hiszpańskie thrillery na Netflix i HBO Max. Tylko seriale!