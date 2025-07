Kultowy thriller znika z Netfliksa. Zrobił go twórca „Siedem” i „Mindhuntera”

Stworzył takie tytuły jak „Podziemny krąg”, „Azyl”, „The Social Network”, „Siedem”, „Mindhunter”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”, „Zaginiona dziewczyna” czy „House of Cards”. David Fincher rozkochał widzów w swoich produkcjach, jednak dla wielu najbardziej kultowym filmem, jaki na zawsze będzie „Zodiak”.

Ten thriller kryminalny to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy kochają historię pełne napięcia, suspensów i zaskoczeń. Oparty jest na prawdziwych wydarzeniach związanych z jedną z najbardziej intrygujących, niewyjaśnionych zbrodni w historii Stanów Zjednoczonych.

Kapitalny thriller Davida Finchera znika z Netfliksa. Macie dwa dni na nadrobienie klasyka

Akcja osadzona jest w latach 70., kiedy to seryjny zabójca terroryzował okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy – ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Thriller przyjęty został bardzo dobrze przyjęty i zarobił w sumie na świecie 84 miliony dolarów. W agregatorze recenzji Rotten Tomatoes film uzyskał ocenę 90 proc. na podstawie 265 recenzji, ze średnią oceną 7,7/10. Konsensus krytyków serwisu brzmi: „Spokojny, oparty na dialogach thriller, który dostarcza scena po scenie wstrząsającego niepokoju. David Fincher poświęca więcej czasu na zilustrowanie niuansów swoich postaci i odtworzenie nastroju lat 70. niż na krwawe szczegóły morderstwa”.

„Trzymający od początku do końca w napięciu”; „Jeden z najlepszych thrillerów wszech czasów”; „Realistyczne, straszne. Do tej pory się boję”; „Najlepszy film detektywistyczno-kryminalny, jaki oglądałem” – piszą widzowie.

Film „Zodiak” obejrzycie na Netflix do 18 lipca.

Czytaj też:

Dwie mocne premiery na Netfliksie. Sprawdźcie, co włączyć!Czytaj też:

Netflix usuwa dwa świetne seriale! Czas mamy tylko do końca lipca