Polacy wybrali: Najlepsze seriale z oceną 8/10 na Netflix i HBO Max

W świecie pełnym seriali, gdzie każda platforma streamingowa kusi nowościami, wybór naprawdę dobrego tytułu to nie lada wyzwanie. Netflix i HBO Max oferują dziesiątki – jeśli nie setki – produkcji, które na pierwszy rzut oka wydają się warte obejrzenia. Ale które z nich rzeczywiście zasługują na poświęcenie naszego czasu? Odpowiedzią są oceny widzów – bo to właśnie oni, po obejrzeniu sezonu (albo kilku), najlepiej wiedzą, co naprawdę trzyma poziom.

Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, które seriale dostępne na Netflixie i HBO Max zebrały najwyższe noty od polskich widzów. Z pomocą przychodzi Filmweb – najpopularniejszy w Polsce serwis filmowy, gdzie użytkownicy oceniają produkcje w skali od 1 do 10. Przyjęliśmy prosty, ale surowy próg: tylko seriale z oceną co najmniej 8/10 mogły trafić na naszą listę. Efektem jest imponujący zbiór ponad 70 tytułów, które – zdaniem widzów – naprawdę warto zobaczyć.

Jeśli więc szukasz serialu, który nie rozczaruje – jesteś w dobrym miejscu. Przed tobą zestawienie najlepszych z najlepszych, według tysięcy polskich widzów.

Top 70 seriali na Netflix i HBO Max – według ocen widzów

„Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden” (Netflix)



Gdy marzenia wydają się nierealne, uprawiająca szermierkę ambitna nastolatka spotyka młodego, pracowitego mężczyznę, który chce odbudować swoje życie.



„Królowa łez” (Netflix)



Królowa domów handlowych i książę supermarketów przechodzą małżeński kryzys – aż pewnego dnia ich miłość znów cudownie zaczyna kwitnąć.



„Jutro” (Netflix)



Młody mężczyzna, który przypadkowo stał się pół człowiekiem, pół duchem, zostaje zatrudniony przez firmę ponurych żniwiarzy w zaświatach do wykonywania misji specjalnych.



„Dobra robota” (Netflix)



Na Czedżu związek odważnej dziewczyny i wiernego chłopaka staje się pełną blasków i cieni opowieścią dowodzącą, że miłość może przetrwać pokolenia.



„Mr. Sunshine” (Netflix)



Młody chłopak, który trafił do USA po ekspedycji na wyspę Ganghwa w 1871 roku, wraca do Korei w przełomowym punkcie historii i zakochuje się w arystokratce.



„Niezwykła prawniczka Woo” (Netflix)



Znakomita prawniczka Woo Young-woo stawia czoła wyzwaniom na sali sądowej i poza nią jako nowicjuszka w uznanej kancelarii adwokackiej i kobieta w spektrum autyzmu.



„It's Okay to Not Be Okay” (Netflix)



Antyspołeczna pisarka i bezinteresowny opiekun ze szpitala psychiatrycznego, którym nigdy nie było po drodze z miłością, wzajemnie leczą swoje emocjonalne rany.



„Vincenzo” (Netflix)



Pracujący dla włoskiej mafii prawnik odwiedza kraj swojego pochodzenia — Koreę Południową. Tam postanawia wymierzyć sprawiedliwość potężnemu konglomeratowi.



„Alchemia dusz” (Netflix)



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.



Kadr z filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” (HBO Max)



Opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił.



„Crash Landing on You” (Netflix)



Południowokoreańska bogaczka przypadkiem ląduje w Korei Północnej — i w życiu pewnego żołnierza, który postanawia pomóc jej się ukryć.



„Stranger” (Netflix)



Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.



„Derek” (Netflix)



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



„The Chosen. Wybrani” (Netflix)



Jezus, rozpoczyna swoją misję dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat.



„Millenium” (HBO Max)



Skazany za zniesławienie dziennikarz Mikael Blomkvist otrzymuje zlecenie rozwiązania sprawy zaginięcia sprzed lat. Jego pomocnicą zostaje hakerka, Lisbeth Salander.



„Snowfall” (HBO Max)



Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.



„Rząd” (Netflix)



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„The Pitt” (HBO Max)



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„The Get Down” (Netflix)



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Więzienie Oz” (HBO Max)



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Fauda” (Netflix)



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Babilon Berlin” (HBO Max)



Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” (HBO Max)



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



„Genialna przyjaciółka” (HBO Max)



Oparta na powieści Eleny Ferrante historia o trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami.



„Uwięzione” (Netflix)



Oskarżona o przestępstwa podatkowe Macarena trafia do więzienia. Aby przetrwać, musi nauczyć się walczyć o swoje.



„Co robimy w ukryciu” (HBO Max)



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



„Deadwood” (HBO Max)



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



„Olive Kitteridge” (HBO Max)



Obraz dorosłego życia nauczycielki z małego miasteczka.



„Kalifat” (Netflix)



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Jak nas widzą” (Netflix)



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Brooklyn 9-9” (Netflix)



Nowy kapitan wprowadza dyscyplinę na 99. posterunku policji w Nowym Jorku.



„Chłopaki z baraków” (Netflix)



Trzech przyjaciół mieszkających na osiedlu barakowozów zamierza wzbogacić się niewielkim kosztem.



„Outlander” (Netflix)



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



„Pingwin” (HBO Max)



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Pacyfik” (HBO Max)



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Ania, nie Anna” (Netflix)



Życie rudowłosej sieroty, która zostaje przygarnięta przez niezamężne rodzeństwo, mieszkające na Zielonym Wzgórzu.



„Yellowstone” (Netflix)



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Rzym” (HBO Max)



Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.



„The Knick” (HBO Max)



Początek XX wieku, Szpital Knickerbocker. Zespół młodych lekarzy wprowadza pionierskie metody, w czasach kiedy nie było antybiotyków.



„Sukcesja” (HBO Max)



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



„Mad Men” (Netflix)



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„1670” (Netflix)



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



„Shameless” (HBO Max)



Fiona sama wychowuje piątkę rodzeństwa, gdyż jej matka zostawiła rodzinę, zaś ojciec jest nieustannie pijany.



„Zakazane imperium” (HBO Max)



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Prawo ulicy” (HBO Max)



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Wataha” (HBO Max)



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Wielkie kłamstewka” (HBO Max)



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



„Biuro” (Netflix)



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„Zadzwoń do Saula” (Netflix)



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„The Crown” (Netflix)



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Rodzina Soprano” (HBO Max)



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Mindhunter” (Netflix)



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Gambit królowej” (Netflix)



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Nie z tego świata” (HBO Max)



Dwóch braci wypowiada wojnę siłom zła.



„Teoria wielkiego podrywu” (HBO Max)



Dla Leonarda i Sheldona nie ma tajemnic w naukach ścisłych czy grach komputerowych. W relacjach damsko-męskich nie radzą sobie w ogóle.



„Dark” (Netflix)



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„W garniturach” (HBO Max)



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Kompania braci” (HBO Max)



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Narcos” (Netflix)



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Peaky Blinders” (Netflix)



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Czarnobyl” (HBO Max)



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Dom z papieru” (Netflix)



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Wikingowie” (Netflix)



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



„Czarne lustro” (Netflix)



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Detektyw” (HBO Max)



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Dexter” (Netflix)



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„House of Cards” (Netflix)



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Sherlock” (Netflix)



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.



„Przyjaciele” (HBO Max)



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Stranger Things” (Netflix)



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



„Breaking Bad” (Netflix)



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Dr House” (Netflix)



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



„Gra o tron” (HBO Max)



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.Czytaj też:

Najlepsze brytyjskie thrillery dostępne teraz na Netflix i HBO MaxCzytaj też:

Netflix usuwa dwa świetne seriale! Czas mamy tylko do końca lipca