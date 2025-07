Najlepsze brytyjskie thrillery dostępne teraz na Netflix i HBO Max

Brytyjskie thrillery od lat cieszą się uznaniem widzów na całym świecie – wyróżniają się niepowtarzalnym klimatem, dopracowanym scenariuszem i świetnym aktorstwem. Niezależnie od tego, czy preferujesz mroczne kryminały, psychologiczne zagadki, czy pełne napięcia historie szpiegowskie, w brytyjskim kinie z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Na platformach takich jak Netflix i HBO Max nie brakuje produkcji, które potrafią przykuć uwagę od pierwszej sceny i trzymać w napięciu aż do samego końca. W tym zestawieniu prezentujemy najlepsze brytyjskie thrillery dostępne obecnie w tych serwisach – idealne na wieczór z dreszczykiem.

Top brytyjskich thrillerów na Netflix i HBO Max

„Typ: Zabójca” (HBO Max)



W życiu młodej prawniczki Ingrid pojawia się jej były klient, John Webster, który twierdzi, że ta jest w niebezpieczeństwie i padła ofiarą spisku. Napędzana chęcią poznania prawdy musi zdecydować, czy John jest jej prześladowcą, czy wybawcą.



„Hollington Drive” (HBO Max)



Smutek ogarnia Hollington Drive, gdy 10-letni Alex Boyd znika, a siostry Theresa i Helen walczą o utrzymanie swojego życia i rodziny.



„Bez grzechu” (HBO Max)



Czteroczęściowy thriller psychologiczny badający relacje między skazańcem a pogrążoną w żałobie matką, która nie ustaje w swoim dążeniu do poznania prawdy. Kobieta spotyka się z mężczyzną uwięzionym za zabójstwo jej córki. Kiedy więź między nimi się pogłębia, bohaterka zaczyna podejrzewać, że ktoś inny popełnił przestępstwo. Gdy kolejna nastolatka jest w niebezpieczeństwie, kobieta musi współpracować z mężczyzną, aby dotrzeć do prawdy, zanim będzie za późno…



„Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy” (HBO Max)



Samolot rozbija się w dżungli z 10 osobami na pokładzie. Znaleziono 9 ciał, ale tylko 1 osoba zginęła w katastrofie - reszta została zamordowana.



„Zmowa” (HBO Max)



Gdy młody szef browaru zostaje znaleziony martwy, w sprawę zostaje wciągnięta czwórka jego pracowniczek - Anna, Nancy, Louie i Cat. Bohaterki zaczyna łączyć tajemnica, która na zawsze zmienia ich życie.



„Wilk” (HBO Max)



Rodzinie przetrzymywanej w domu przez psychopatę pomaga londyński policjant.



„Traitors” (Netflix)



Po zakończeniu II wojny światowej młoda Angielka pomaga zagadkowemu amerykańskiemu agentowi rozpracować rosyjskich szpiegów w rządzie brytyjskim.



„Nocny lot” (HBO Max)



Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu.



„Dziewczyna przede mną” (HBO Max)



Jane zakochuje się w niezwykłym minimalistycznym domu, ale kiedy odkrywa, że trzy lata wcześniej zginęła tam inna kobieta, zastanawia się czy historia się nie powtórzy.



„The A List” (Netflix)



Bohaterom tego thrillera o zjawiskach nadprzyrodzonych – nastolatkom przebywającym na obozie na odległej wyspie – towarzyszą romanse, rywalizacja i mroczne tajemnice.



„Pięć dni. Zniknięcie” (HBO Max)



Żona i dwoje dzieci Matta znikają bez śladu. Policja rozpoczyna dochodzenie, a bliscy zaginionych usiłują uporać się z rodzinnym dramatem oraz natrętnymi dziennikarzami.



„Kiss Me First” (Netflix)



Samotna nastolatka zaprzyjaźnia się z poznaną w wirtualnej rzeczywistości imprezowiczką, która wciąga ją w świat nieznanych namiętności i mrocznych sekretów.



„Zdrada” (Netflix)



Zastępca szefa MI6 ma przed sobą obiecującą przyszłość, ale po spotkaniu z rosyjską kobietą szpiegiem zaczyna kwestionować całe swoje życie.



„Black Earth Rising” (Netflix)



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



„Red Rose” (Netflix)



Grupa zadziornych nastolatków pobiera aplikację, która wydaje niebezpieczne polecenia ze śmiertelnymi konsekwencjami. Zaczyna się lato grozy.



„Requiem” (Netflix)



Gdy matka Matildy popełnia samobójstwo, dziewczyna zaczyna kwestionować własną tożsamość. Szukając odpowiedzi, wyrusza do walijskiej wioski, w której 23 lata wcześniej zaginęło dziecko.



„Collateral” (Netflix)



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Top Boy” (Netflix)



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



„Turysta” (HBO Max)



Po wypadku samochodowym z udziałem cysterny mężczyzna budzi się w szpitalu nie pamiętając kim jest.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki” (Netflix)



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Tęsknię za tobą” (Netflix)



Detektyw Kat Donovan niespodziewanie spotyka w Internecie dawną miłość i zostaje wplątana w mroczny spisek.



„Anatomia skandalu” (Netflix)



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„W zamknięciu” (Netflix)



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Marcella” (Netflix)



Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane. W wydziale niemal natychmiast otrzymuje starą sprawę, nad którą pracowała jeszcze w 2003 r. W mieście grasuje seryjny morderca, a sposób jego działania jest identyczny jak sprawcy nierozwiązanych zbrodni sprzed ponad dekady. Czy powrócił dawny zabójca, czy ktoś go naśladuje? Czy krucha i delikatna Marcella poradzi sobie z powrotem do służby? Czy rzucenie się w wir pracy przyniesie upragnione odpowiedzi, czy też wyprowadzi ją na naprawdę niebezpieczne wody?



„Eric” (Netflix)



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Gypsy” (Netflix)



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„Black Doves” (Netflix)



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„Dept. Q” (Netflix)



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix)



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„The Stranger” (Netflix)



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Obsesja Eve” (HBO Max)



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



„Upadek” (Netflix)



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Skazany na śmierć” (Netflix)



Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.



„Czarne lustro” (Netflix)



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej. Czytaj też:

