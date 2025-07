QUIZ. Rozpoznaj legendarną wieczorynkę po jednym kadrze!

Wieczorynki to dla wielu prawdziwa podróż do świata dzieciństwa, pełna ciepła, nostalgii i niezapomnianych bohaterów. W czasach, gdy telewizja miała zaledwie kilka kanałów, a bajki pojawiały się o stałej porze każdego dnia, cała rodzina potrafiła zebrać się przed ekranem, by przez kilka minut przenieść się do świata przygód Reksia, Bolka i Lolka, Misia Uszatka czy Pomysłowego Dobromira.

Choć od tamtych chwil minęły już lata, wiele osób wciąż z sentymentem wspomina dźwięki charakterystycznych czołówek, melodyjne piosenki i proste, ale poruszające historie, które bawiły i uczyły. Dziś zapraszamy cię do sprawdzenia swojej pamięci i refleksu – przygotowaliśmy quiz, w którym na podstawie pojedynczych kadrów musisz rozpoznać kultowe wieczorynki. Sprawdź się i wyślij quiz znajomym – kto z was jest mistrzem?

Czytaj też:

