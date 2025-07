QUIZ z PRL-owskich wieczorynek. Piąte pytanie to nokaut!

Pora sprawdzić, jak dobrze pamiętacie wieczorynki, na których wychowało się całe pokolenie! Te animacje i seriale miały w sobie coś magicznego – wystarczyło kilka dźwięków z czołówki albo jedno zdanie bohatera, by przenieść się do świata Bolka i Lolka, Reksia czy kota Filemona. Ale czy pamiętasz, kto był najlepszym przyjacielem Misia Uszatka? Albo z czego znany był Plastuś? Uwaga – pytania robią się coraz trudniejsze, a piąte pytanie może być nie do przejścia dla niektórych widzów… Gotowy na nostalgiczną podróż? Startujemy!

Czytaj też:

Netflix odpala petardy! Te perełki warto obejrzeć w tym tygodniuCzytaj też:

25+ serialowych perełek, które skrywa Netflix. Lista Rotten Tomatoes